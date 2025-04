Hihetetlen, de igaz: kakast tartanak házikedvencként a szegedi panellakásban + Videó

Kakast tartani egy szegedi panellakásban? Miért is ne! A 90 éves Margit néninek nagyon hiányzott a tanyasi élet, így hát meglepték egy kiscsibével. Mára csudaszép kopasznyakú kakassá nőtte ki magát, aki nem a húslevesben végezte, hanem boldogan él együtt a családdal: együtt tévézik, kanapén olvasgat, sőt, saját kis zenesarka is van. Nézzétek!

A nyávogás és csaholás lassan a panellakásokban is megszokott hangokká válnak, de a kukorékolás nem igazán jellemző a városi környezetre, még ha egy szegedi panelról van is szó. A 90 éves Margit néninek nagyon hiányzott az alföldi tanyasi élet, így hát lánya, Erika egy éve meglepte, mi mással, hát egy kiscsibével. Kakaska (merthogy így hívják) mára csudaszép kopasznyakú kakassá nőtte ki magát, aki nem a húslevesben végezte, hanem boldogan él a családdal.

A két hölgy nemcsak szeretetükkel árasztja el a kis kakast, hanem tanítgatják is, olvasnak neki, és még a tévét is együtt nézik! Kakaska tehát nem csupán egy hobbiállat, hanem igazi családtag, aki különleges és szeretettel teli mindennapokat hozott a lakásba. Ebben a videóban pedig saját szemetekkel is láthatjátok, hogy valóban igazi házikedvenc lehet egy egyszerű kopasztani való kakas is:

A Facebookon sokan hozzászóltak a videóhoz, és volt, aki megjegyezte, hogy a kakas nem igazán illik egy nagyvárosi panellakásba. Ugyanakkor többen is kiemelték, hogy egy kakas vagy nyúl mérete nem sokkal nagyobb, mint egy kutya vagy macska, így simán elférnek. Ha pedig ez örömet okoz Margit néninek, akkor ennél jobb lélekgyógyászt nem is kívánhatnánk neki!

A kakas háziasítása és szelídítése lehetséges, bár nem minden egyed reagál egyformán. A kakasok alapvetően független, territoriális állatok, de megfelelő neveléssel és türelemmel viszonylag barátságos házi kedvencekké válhatnak. Ha fiatal koruktól kezdve emberek között nőnek fel, és rendszeres interakcióban vannak a gazdáikkal, könnyebben elfogadják az emberi közelséget, és akár kézhez szoktatás is lehetséges. Azonban fontos, hogy ne erőltessük a szelídítést, mert ha a kakas túlzottan stresszelve érzi magát, agresszívvá válhat.