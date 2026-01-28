Jönnek a kormány bejelentései: a januári rezsistop részleteiről is beszél Gulyás Gergely?

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. január 29-én, csütörtökön 10 órakor sajtótájékoztatót tart.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. január 29-én, csütörtökön 10 órakor sajtótájékoztatót tart. Az eseményen – „Mit, miért tesz a kormány?” mottóval – a kormány aktuális döntéseiről, intézkedéseiről és azok indokairól adnak tájékoztatást.

Vélhetően szó lesz a januári rezsistopról - legalábbis a múlt héten a miniszter azt mondta, mostanra készülnek el a részletekkel.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA