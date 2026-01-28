Váratlanul lehúzta a rolót Győr egyik forgalmas útja mentén működő üzlet. A Tihanyi Árpád úton található Angel Pékség helyisége nyitvatartási időben is zárva volt, a...
Jönnek a kormány bejelentései: a januári rezsistop részleteiről is beszél Gulyás Gergely?
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. január 29-én, csütörtökön 10 órakor sajtótájékoztatót tart.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. január 29-én, csütörtökön 10 órakor sajtótájékoztatót tart. Az eseményen – „Mit, miért tesz a kormány?" mottóval – a kormány aktuális döntéseiről, intézkedéseiről és azok indokairól adnak tájékoztatást.
Vélhetően szó lesz a januári rezsistopról - legalábbis a múlt héten a miniszter azt mondta, mostanra készülnek el a részletekkel.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
Kiderült, óriási összeget utalhat az oroszoknak a Mol: ennyibe kerülhetett a szerbiai nagybevásárlás
Piaci értesülések szerint a Mol jóval magasabb árat fizethet a NIS-ért, mint amit korábban a szerb elnök említett.
Az emberi tevékenység és a globális feszültségek miatt az emberiség veszélyesen közel került a globális katasztrófához az atomtudósok szerint.
A Paks-3 blokkban december végén előre nem tervezett leállás történt, amely során egyik generátort ki kellett vonni a munkából.
A BÉT részvényindexe, a BUX 830,08 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 127 493,86 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
Rekordév a turizmusban: a külföldi turisták özöne növelte meg a bevételt, ilyen adatokat ritkán látni
A KSH adatai szerint 2025-ben több belföldi és külföldi vendég érkezett, a bevétel pedig 14%-kal nőtt az előző évhez képest.
Az euró hét órakor 380,05 forinton állt, magasabban a kedd esti 379,63 forintnál.
Az IMF vezetője kulturális különbségekre is felhívta a figyelmet. Tapasztalatai szerint az európaiak visszafogottan viszonyulnak saját eredményeikhez.
A Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatdöntése után jelentősen erősödött a forint: az euróval szemben 380, a dollárral szemben 318 forint alá került az árfolyam.
Bemondta Varga Mihály, ekkor csökkenthet kamatot az MNB: szigorú feltételeket szabott a jegybankelnök
A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök ismertette a részleteket.
Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.
Az MVM ideiglenesen felfüggesztette a lakossági számlák kiküldését és beszedését.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, új történelmi csúcson, 126 663,78 ponton zárt hétfőn.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az Európai Bizottság az úgynevezett Ipari Gyorsító Törvénnyel (Industrial Accelerator Act) lényegében lemásolná Kína évtizedek óta vitatott gazdaságpolitikai gyakorlatát.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa várhatóan nem változtat a 6,5 százalékos alapkamaton a keddi ülésén.
Németország beruházási válsága immár a negyedik évébe lépett: a vállalati gép- és eszközbeszerzések visszaestek.
Technikai hiba miatt számolt fel indokolatlan ATM díjakat az OTP Bank egyes ügyfeleknek, a pénzintézet már dolgozik a visszatérítéseken.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.