2026. január 28. szerda Károly, Karola
1 °C Budapest
Budapest, 2025. május 8.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. május 8-án.MTI/Máthé Zoltán
Gazdaság

Jönnek a kormány bejelentései: a januári rezsistop részleteiről is beszél Gulyás Gergely?

Pénzcentrum
2026. január 28. 16:08

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. január 29-én, csütörtökön 10 órakor sajtótájékoztatót tart.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. január 29-én, csütörtökön 10 órakor sajtótájékoztatót tart. Az eseményen – „Mit, miért tesz a kormány?” mottóval – a kormány aktuális döntéseiről, intézkedéseiről és azok indokairól adnak tájékoztatást.

Vélhetően szó lesz a januári rezsistopról - legalábbis a múlt héten a miniszter azt mondta, mostanra készülnek el a részletekkel.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
#kormány #rezsi #rezsicsökkentés #gazdaság #január #kormányinfo #intézkedés #gulyás gergely #sajtótájékoztató #energiaárak

