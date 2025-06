Ennél mesésebb tájkertet ritkán találsz Budapest közelében: íme, a Mátra titkos oázisa + Videó

A Mátra déli lankáin, ahol a dús erdők a szőlősorokkal váltakoznak, bújik meg egy apró, mégis különleges település: Nagyréde. Ez a csendes falu nem csupán a mátrai borvidék egyik fontos központja, hanem egyre inkább kulturális és gasztronómiai élmények színtere is. A környék vulkanikus talaja, különleges mikroklímája és nyugodt, vidéki karaktere a borászok és természetkedvelők számára is vonzó célponttá teszi.

Ebben a természeti és történelmi közegben született újjá egy elfeledett kastély, és bontakozott ki egy különleges álom: a Scharioth Birtok. A birtok legújabb fejezete a pünkösdi hétvégén megnyílt Ízek Kertje, ahol helyi finomságok, zöldségek, gyümölcsök, méz, szörpök, és mindenek elött a Mátra aranyérmes borai kaphatók. Itt kóstolható egyebek között a mátrai borászatok összefogásával alapított My Mátra közösségi bormárka több tagja is. Az ide betérők kávé vagy egy könnyű fröccs mellett kulináris élvezetekre is szert tehetnek, mivel mindíg valami helyi finomsággal kényeztetik az ide látogatókat. A hely csütörtöktől szombatig látogatható, és már az első hétvégén is lelkesen fogadta a közönség.

Szombatonként azokat is örömmel várják, akik csak sétálnának egyet a parkban, időnként pedig vezetett látogatásokra vagy akár fotózásokra is lehetőség nyílik. Nem véletlen, hogy jegyespárok, esküvőszervezők és magazinok is felfigyeltek a helyszín különleges atmoszférájára.

A birtok újjászületése akkor kezdődött, amikor a Scharioth-házaspár német–magyar gyökerekkel és elkötelezett értékmentő szemlélettel Magyarországra költözést tervezett. Eredetileg csak egy csendes, kertes házat kerestek, de végül Nagyréde szívében bukkantak rá egy történelmi múltú, elhanyagolt birtokra. A park, a csend és az első benyomás olyan erővel hatott rájuk, hogy nem tudtak ellenállni, úgy érezték, ez nem lehet véletlen.

A település egykoron három részből állt: Kis, Nagy, és Szentmárton Rhéde. A híres Rhédey család, akik az Aba nemzetségből származtatták magukat, ezeken a településen osztották fel birtokaikat. A mai Scharioth Kastély az egykori Kis-Rhéde területén fekszik, ahonnan a magyar nép büszkesége, Claudia Rhedey de Kisrhede családja származik. Rhédey Claudia grófkisasszony a többszörös arisztokrata házasodási folyamatok kapcsán nem más, mint a jelenlegi uralkodó, III. Károly brit király szépanyja.

„Amikor rátaláltunk erre a házra, úgy döntöttünk, méltó módon szeretnénk újjáéleszteni a kastélyt és a környezetet” – mondja Scharioth Ágnes.

„Klasszicista stílusban építettük újjá a rezidenciát. A kastélyban és a parkban minden darabnak megvan az eredete és a maga története. Például a kastély homlokzatán látható két öntöttvas oszlop a berlini S-Bahn (vasút) tartó pillérei voltak, amelyeket a híd felújítása során eladtak, és mi egyszercsak megláttuk egy kereskedönél. A parkban a tavakat összekötö híd korlátját a magyar Parlament eredeti korlátjaiból építettük meg, melyek az épület felújításakor vándoroltak ki külföldre – ezeket mi Münchenből hoztuk haza.”

A kert műtárgyai között találhatunk még sok érdekességet, például egy padot a trieszti Miramare kastélyból, ahol a legenda szerint még maga Sissi pihent. A park pedig az angol tájkert lenyűgöző hagyományait követi: két tó, gloriett, pavilon, rózsakert és rejtett terek hívják felfedezésre az ide érkezőket.

A Scharioth család szándékai szerint a kastély nemcsak otthon, hanem közösségi tér is: koncerteket, kulturális eseményeket, és a Rhédey Claudia teremben borkóstolókat, fine dining vacsorákat tartanak. Ágnes fia, Varbai Péter, a budapesti Rumour étterem séfje, időről időre csatlakozik a birtok rendezvényeihez, és helyi alapanyagokra épülő, kreatív fogásokat kínál. A jövőben rendszeres borkóstolókkal, szabadtéri eseményekkel és exkluzív gasztronómiai estekkel is várják az érdeklődőket.

A Scharioth Birtok így nemcsak egy újabb turisztikai célpont a Mátrában, hanem egy példa arra, hogyan válhat a múlt tisztelete, a természet szeretete és a minőségi vendéglátás harmonikus egésszé. Egy hely, ahol az ember valóban megállhat - ízek, illatok, történetek és a természet ihletett találkozásánál.