Ezt nézik meg most a magyarok a hitelfelvételkor

A személyi kölcsönök és áruhitelek piaca példátlan ütemben bővül Magyarországon, ennek ellenére még mindig viszonylag keveset tudunk arról, hogy a fogyasztók milyen tényezők alapján hozzák meg döntéseiket. Kutatásunkban arra keressük a választ, hogy olvasóink mi alapján választanak hitelt.

A magyar háztartások hitelállománya továbbra is alacsonyabb az európai átlagnál, miközben az igénylések száma és az átlagos hitelösszeg is folyamatosan nő. Ezzel párhuzamosan az ügyféligények is átalakultak: ma már sokan mobilról, néhány kattintással szeretnék pénzügyeiket intézni, miközben továbbra is fontos számukra a biztonságérzet és az egyszerű ügyintézés.

A hitelezés során a kamatszint csupán az egyik tényező, amit a fogyasztóknak érdemes mérlegelniük. Egyre többen helyeznek hangsúlyt az átlátható feltételekre, a rejtett költségek elkerülésére, illetve arra, hogy a hitelintézet milyen gyorsan és milyen rugalmassággal reagál az igénylésekre. Ma már fontos szemponttá vált az is, hogy az adott pénzintézet milyen mértékben teszi lehetővé az online ügyintézést, milyen felhasználói élményt nyújt a digitális platformokon, illetve milyen hitelbírálati gyakorlatot folytat.

Töltse ki a kérdőívünket – csak néhány perc

A kutatás a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő the CoRe lab-bel együttműködve készül, Lázár Erika és Németh Péter vezetésével, az eredményeiről hamarosan beszámolunk. A kérdőív anonim és önkéntes, a válaszokat 2025. június 20. és július 7. között várjuk.

Köszönjük, hogy válaszaival segíti a kutatásunkat!