Mérgező "eper" jelent meg a magyar kertekben: rohamosan terjed, veszélyes megenni

Pais-Horváth Szilvia Link a vágólapra másolva

Nő, mint a dudva, szépen piroslik, hívogat – de ne dőljünk be neki! Az indiaiszamóca legfeljebb dísznek való, nem pedig dzsemmnek. Aki biztosra akar menni, nézze a virágot, a szárat, és a bogyó állását – aztán hagyja inkább békén! Eredetileg dísznövényként vagy talajtakaróként került be, de mára sok kertben vadul terjed. Viszont túlzás azt állítani, hogy halálosan mérgező növény lenne, sőt, levelei gyógynövényként is felhasználhatóak, de erről külön is szólunk!

Lassan búcsúzik az idei földieper-, vagy ha úgy tetszik, szamócaszezon. Bár még akad néhány „szedd magad” eperföld, ami a hétvégén is nyitva tart, a kertekben és az erdők szélén is találunk még egy lekváros üvegre való termést. Csakhogy nem minden szamóca az, aminek látszik! Az utóbbi években egyre több helyen bukkan fel egy ismerősnek tűnő, de idegenhonos jövevény: a kertjeinket is ellepő, csalóka indiai szamóca. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Csábítóan piroslik, mintha csak az erdei szamóca édes ígéretével hívogatna – de ne hagyjuk magunkat becsapni! A látvány csalóka: nagy valószínűséggel, ha nem mi ültettük, nem a jól ismert, zamatos erdei szamócára bukkantunk a fű között, hanem az indiaiszamócára, más néven pimpóra (Potentilla indica). Ez a trükkös növény első pillantásra a megszólalásig hasonlít az őshonos társára – különösen termései teszik megtévesztővé. Ráadásul gusztusos gyümölcsét egészen novemberig hozza – de kóstolni tilos! Megtévesztő szépség a kertben Az indiai szamóca az 1800-as évek elején került Európába: először Angliában ültették dísznövényként, majd gyorsan elterjedt a kontinensen. Pedig őshazája jóval messzebb van – Afganisztántól Japánig, sőt Indonéziáig megtalálható Ázsia trópusi-szubtrópusi vidékein. Az indiai szamóca tehát nem őshonos növény nálunk, dísznövényként vagy talajtakaróként került be, de mára sok kertben vadul terjed. Szépnek szép – főleg virágzáskor –, de érdemes kordában tartani, mert könnyen kiszoríthatja az őshonos növényeket, beleértve a valódi szamócafajokat is. India vagy erdei? Van, ami elárulja Míg az erdei szamóca termése szégyellősen lefelé csüng, addig az indiai változat bogyói kihúzzák magukat, felfelé ágaskodnak, mintha csak direkt figyelmet követelnének. Ez a kis különbség az egyik legbiztosabb ismertetőjegy: ha felfelé mered a gyümölcs, nagy eséllyel nem a finom erdei szamócát találtuk meg, hanem a hamis ikertestvérét. Ha nem akarjuk a gyümölcs megjelenése alapján eldönteni a kérdést, nézzünk a virágra. Az erdei szamóca fehér virágot hoz, az indiai szamóca viszont sárgát – élénk napsárgát, amely már messziről hirdeti: valami másról van itt szó.

Az indiai szamóca szárai gyakran felfelé törekednek, kissé mereven, míg az erdei szamóca hajtásai inkább földig csüngenek, lágyabban simulnak bele a kert természetes vonalába. Az indiaiszamóca virága, levele és termése Akár halálos is lehet, tényleg ennyire mérgező? Na itt jön a legfontosabb figyelmeztetés, aztán a fordulat: bár a bogyója piros és szamócásnak látszik, az indiaiszamóca íze jellegtelen, unalmas, sőt egyes vélekedések szerint mérgező hatású is, különösen nagyobb mennyiségben fogyasztva. Ugyanakkor annyira nem kell megijedni tőle, Facebook-csoportok között nagyon gyakori a félretájékoztatás és hatásvadász cikkek publikálása, amelyek halálos növényként állítják be. Az egyetlen potentilla indica toxikusságát vizsgáló amerikai kutatás alapján annyira mégsem mérgező, maximum nagyobb mennyiség esetén (3+ szem, a kutatás szerint) léphetnek fel emésztési problémák pár egyénnél. Viszont a kevés kutatási adat hiányában nem kizárható a szélsőségesen nagy mennyiség (1kg+) elfogyasztása esetén veszélyesebb tünetek fellépése. Az USA-ban végzett - dokumentált - vizsgálatban 1985. június és október között bejelentett szamócafogyasztási eseteket nézték, a szamócabogyók azonosítása a virág színe, a növekedési forma és a termés jellemzői alapján történt. A vizsgálat során 24 órás telefonos utánkövetést végeztek. Összesen 41 esetet jelentettek, ebből 27 (65,8%) vonatkozott hamis indiaiszamócára. Az érintettek életkora 12 hónap és 27 év között mozgott, 74%-uk ötévesnél fiatalabb volt. A 19 esetben legfeljebb három bogyót ettek, nyolc esetben a pontos mennyiség nem volt ismert. A 26 páciensnél nem jelentkeztek tünetek, egy gyermeknél csalánkiütés alakult ki, ami antihisztaminra megszűnt. Későbbi panaszokat nem tapasztaltak: 25 érintett tünetmentes maradt, két esetben nem sikerült utólag elérni az érintettet. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A kutatást R. A. Jenkins, N. J. Matyunas és G. C. Rodgers végezte, és eredményeiket 1986-ban publikálták a Veterinary and Human Toxicology című szaklapban (28. évfolyam, 5. szám, 479. oldal). Szerencsére ízetlen, élvezeti értéke nincs, így kevesen fogyasztanak belőle annyit, hogy komolyabb baj legyen. De egy falat is elég lehet ahhoz, hogy megbánjuk a kíváncsiságot. Tehát semmiképp se kóstoljuk meg csak azért, mert ismerős a látvány! Tudtátok, hogy ez is gyógynövény? Viszont az indiaiszamóca egyéb részei alkalmazhatóak a gyógyászatban, ugyanis fertőtlenítő, alvadásgátló, vértisztító, lázcsillapító hatása van. Leveleit összezúzva borogatásként kelésekre, rovarcsípésekre lehet hatásos gyógyír! Összegzésként: bármennyire is mutatós ez a növény, és akadhatnak gyógyhatású tulajdonságai is, érdemes kerülni az ültetését ott, ahol kisgyerekek is játszanak. Ha pedig gyakran járunk erdőn-mezőn, minél előbb tanítsuk meg a gyereknek: nem minden ehető, ami finomnak látszik! Hiszen bármikor elsétálhatunk egy indiai pimpó mellett, amely csábítóan piros bogyóival könnyen megtéveszt.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK