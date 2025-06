Ijesztő, mérges pók bukkant fel a magyar kertekben: ezt jobb, ha tudod róla + Fotó

„Pokoli” egy pókkal futott össze a HelloVidék egyik olvasója a minap saját, Pest megyei kertjében. Le is fotózta a különös, sárgás-zöldes szőrös lábú példányt, és elküldte szerkesztőségünknek, hátha kiderül, pontosan mivel akadt dolga – és mennyire lehet veszélyes. Az azonosításhoz Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője volt segítségünkre, aki – nem tévedés – rajong a pókokért.

A pókok legnagyobb pechje talán az, hogy az emberek többsége a külsejük alapján ítél: túl sok szőrös láb, és hát valljuk be, nem túl szívderítő a látványuk. Pedig ezek a nyolclábúak kifejezetten hasznosak, hiszen előszeretettel fogyasztanak olyan rovarokat – fülbemászót, legyet, molylepkét, szúnyogot vagy csótányt –, amiket mi is inkább messziről elkerülnénk. Mégis: ha meglátjuk őket a lakásban vagy a kertben, gyakran pánikba esünk, porszívó után nyúlunk, vagy egyszerűen agyoncsapnánk őket. Így történt ez egy HelloVidék-olvasóval is, aki a kertjében futott össze egy szokatlan példánnyal. Le is fotózta, és kíváncsi lett: vajon mi ez a pók, és veszélyes-e?

A felvételek alapján Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője – aki mellesleg rajong a pókokért – beazonosította a különös látogatót: nagy valószínűséggel egy mini "pokoli cselőpókkal" volt dolguk. A neve ijesztő, de nem kell tőle rettegni – ha békén hagyjuk, ő is békén hagy minket. A marása ugyan rendkívül fájdalmas lehet, de ritkán támad ok nélkül.

Olvasói fotó - a képen valószínűleg egy "pokoli cselőpók" mutatta meg magát

Ahogy Braunmüller Lajos elmondta: a pokoli cselőpók (Geolycosa vultuosa) a farkaspókfélék közé tartozik. Bár rokona a nagyobb termetű szongáriai cselőpóknak, ennél jóval kisebb: testhossza mindössze 2–3 centiméter. Magyarországon ritkán bukkan fel, így a természetkedvelők és rovarászok számára is különleges megfigyelésnek számít. Nevét sem véletlenül kapta: csípése éles, hosszan tartó fájdalmat okozhat, ráadásul ugrani is tud – ez még félelmetesebbé teszi az egyébként védett és ritka fajt.

Braunmüller – bár teljes bizonyossággal nem állítja – a fotó alapján úgy véli, valóban ezzel a pókkal találkozott az olvasó. Mint mondja, komolyabb veszélyt csak kivételes esetekben jelent: például csecsemőkre, súlyos szívbetegekre vagy előrehaladott immunhiányos állapotú emberekre lehet veszélyes.

„Egy egészséges felnőttre vagy nagyobb gyerekre viszont gyakorlatilag teljesen ártalmatlan. A marása legfeljebb olyan, mint egy méhcsípés – vagy még annyira sem” – magyarázta. Hozzátette: még kézbe vétel esetén is inkább meglepődik, semmint támad. Fontos még tudni, hogy Magyarországon védett, csak nincs a Vörös Listán.

„A képen nem látom jól a tapogatóit, de valószínűleg nőstény – ami azt is jelentheti, hogy petéket rak majd. Ezért is fontos, hogy ne bántsák, és ne bolygassák a földet ott, ahol előkerült. Ne kezdjenek el kapálni, ne forgassák meg a területet, és ne nyúljanak hozzá – inkább örüljenek, hogy ilyen különleges élőlény is előfordul még nálunk” – tette hozzá.

Tényleg, mennyire veszélyesek a pókok?

Magyarországon jelenleg 831 őshonos, illetve behurcolt és megtelepedett pókfajt tartanak számon, amelyek 42 rendszertani családba sorolhatók. Ezek közül mindössze 10–12 faj az, amellyel lakókörnyezetünkben is találkozhatunk. A legkisebbek alig 1 milliméteresek, míg a legnagyobb pókfaj, a madárpók (ami nem hazai faj), akár a 13 centiméteres testhosszt is elérheti. Ami azonban ennél is fontosabb – hívta fel a figyelmet Braunmüller Lajos –, hogy Magyarországon egyetlen olyan pókfaj sem él, amely komoly veszélyt jelentene az emberre. Két faj ugyan kivételt képez, de ezek sem okoznak valódi fenyegetést, így már önmagában sincs ok a pánikra. Egyrészt annyira ritkán fordulnak elő, hogy szinte lehetetlen összefutni velük, másrészt rendkívül ritka, hogy az ember és a pók konfliktusba keveredne – és még ennél is ritkább, hogy ebből bármiféle baj származna.

Az egyik hazai mérges pók a szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis) szintén a farkaspókfélék közé tartozik, és védett faj. Elsősorban az Alföld homokos, szikes pusztáin él, földbe ásott, függőleges lyukakban. Testhossza akár 4 cm, lábakkal együtt a 10 cm-es átmérőt is elérheti, így a legnagyobb termetű pókfajunknak számít. Mérete miatt gyakran összetévesztik a madárpókokkal, bár azoknál kisebb. Marása legfeljebb enyhe fájdalommal jár, mint egy méhcsípés. Csak ritkán harap, és ha óvatosan bánunk vele, nem bánt. Ahogy Braunmüller Lajos is kiemelte: ezek az állatok nem tekintik az embert sem ellenségnek, sem zsákmánynak, így elkerülik az összetűzést. Ráadásul a mérgező állatok, így a pókok is, csak indokolt esetben használják mérgüket, mert annak előállítása sok energiába kerül.

A másik veszélyesebbnek számító faj a mérges dajkapók (Cheiracanthium punctorium), a pokoli cselőpók közeli rokona. Ez a második legnagyobb hazai pók, a dajkapókok családjának legnagyobb képviselője. Agresszívan védi lakhelyét, ezért nem szabad bolygatni. Nőstényei harangszerű szövedéket készítenek fűfélék virágzatába, ahol petéiket őrzik. A nőstény testhossza 1,5–2 cm, lábaival együtt 4–6 cm, jellegzetes élénksárga potroháról és rozsdabarna rágóiról ismerhető fel. Éjszaka vadászik, nappal rejtőzködik. Csípése fájdalmas, akár napokig tartó panaszokat – lázat, émelygést, rossz közérzetet – is okozhat. Bár az emberrel ritkán kerül közvetlen kapcsolatba, ha mégis megmar, érdemes orvosi segítséget kérni – figyelmeztet Braunmüller.

A pókok többsége ugyanakkor nyugodtan kézbe is vehető, nem csípnek, és csáprágójuk is túl gyenge ahhoz, hogy átszúrja bőrünket. Ha mégis megtörténik, általában nem okoznak komolyabb reakciót — legtöbbször észre sem vesszük. Egy hangya vagy ágyi poloska csípése sokkal fájdalmasabb.