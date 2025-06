Fürdési tilalom a Balatonnál: népszerű strandot zártak le, komoly baj van a vízminőséggel

Bakteriális szennyeződés miatt ideiglenes fürdési tilalmat rendeltek el a Balatongyöröki Szépkilátó Strandon – erről a település önkormányzata tájékoztatta a nyilvánosságot június 19-én. A helyszínen a víziközmű-szolgáltató DRV Zrt. közreműködésével jelenleg is zajlik a szennyeződés eredetének kivizsgálása – derült ki a társaság hivatalos Facebook-bejegyzéséből.

A DRV Zrt. közleménye szerint az érintett területen fokozott ellenőrzést végeznek a környező szennyvízátemelőkön és nyomóvezetékeken, különös tekintettel azokra a pontokra, ahol a csapadékelvezető árkok keresztezik a hálózatot. A cél az, hogy kizárják vagy megerősítsék a szennyvízhálózat esetleges meghibásodásának szerepét a vízminőség romlásában - írta a Portfolio.

Emellett a társaság saját, akkreditált laboratóriumában is vizsgálják a strandvízből vett mintákat. A vízmintavételek során a Synlab Hungary laboratóriuma kimutatta, hogy az egyik mintában az Enterococcus baktérium koncentrációja meghaladta a határértéket – ez vezetett a tilalom bevezetéséhez.

A DRV Zrt. hangsúlyozta: az Enterococcus baktérium a természetes környezet része, megtalálható a talajban, vizekben, élelmiszerekben, valamint emberi és állati szervezetekben is. Ugyanakkor jelenléte fürdővízben csak bizonyos mennyiség felett jelent kockázatot, ezért fontos az ilyen szennyeződések pontos feltárása és megelőzése.

A szolgáltató arra is felhívta a figyelmet, hogy a Balaton nemcsak népszerű üdülőhely, hanem ivóvízbázisként is kiemelt jelentőséggel bír, ezért különösen fontos a környezettudatos vízhasználat. A DRV kéri a fürdőzőket, vízi sportolásra indulókat, hajósokat és kutyatulajdonosokat, hogy tartsák be a vonatkozó szabályokat a tó tisztaságának megőrzése érdekében.

A balatongyöröki eset nem egyedi: korábban a Velencei-tónál a Panoráma Partszakasz Pisztráng úti kijelölt fürdőhelyén is hasonló korlátozásokat kellett elrendelni. A Balaton egyes részein pedig a kékalgák elszaporodása jelent problémát a strandolók számára.