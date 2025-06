Pánik a vidéki kertvárosban: már a gyerekeket sem merik kiengedni a saját kertjükbe

Egyre komolyabb vitát vált ki egy méhész tevékenysége a hajdúböszörményi kertvárosi részben. A helyiek szerint a méhek rendszeresen támadják a családokat, a polgármesteri hivatal szerint viszont minden szabályos.

Hajdúböszörmény egyik csendes kertvárosi utcájában nem mindennapi konfliktus robbant ki egy helyi méhész és a szomszédok között. A méhek miatt egyre többen érzik úgy, hogy otthonukból sem kapnak nyugalmat, és már a gyerekeket sem merik kint játszani engedni a méhrajok miatt- írta a Haon.hu.

„Nem lehet kitenni a gyereket egy kis pancsira, mert a méhek mindenre rámennek, és meg is szúrják őket” – meséli egy helyi lakó, aki elkeseredetten fordult a laphoz. Nemcsak a gyerekek, a felnőttek is szenvednek a csípésektől, sőt többen annyira megelégelték a helyzetet, hogy az ingatlanukat eladták. A kaptárak ráadásul mindössze 10-20 méterre vannak a házaktól, és a méhek háziállatokat is támadnak.

A panaszosok többször keresték a helyi polgármesteri hivatal segítségét, ám a hivatal válasza szerint nem tudnak közbelépni, hiszen a méhtartás szabályos. „Ez az ember kompromisszumképtelen, azt mondja, hogy ne tegyünk ki vizet, ne csöpögjön a csap, és még egy csomó ilyesmi, de ezek már megnehezítik a mindennapi életünket” – panaszkodott a lakó.

A méhész viszont úgy véli, hogy a panaszok alaptalanok, és tevékenysége teljes mértékben megfelel a jogszabályoknak. „24 éve lakunk itt, mindig is voltak méheink, egyedül egy szomszéd került velünk konfliktusba” – mondta. Elmagyarázta, hogy a kaptárak kijárata legalább négy méterre van a kerítéstől, és 2,5 méteres kerítéssel biztosítja, hogy a méhek a fejük fölött repüljenek. Hangsúlyozta: „A méhek nem öngyilkosjelöltek, nem támadnak ok nélkül. Ha valaki megzavarja őket, védekeznek, de általában csak a virágokat és a vizet keresik.”

A helyzet jogi útra terelődhet: a polgármesteri hivatal szerint a méhtartás belterületen engedélyezett, ám a birtokvédelem szabályai értelmében csak az elmúlt egy évben történt birtoksértések ügyében tudnak eljárni, így ha a zavarás hosszabb ideje fennáll, a bíróság dönthet az ügyben.