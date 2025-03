Megőrültél?! Ki ne dobd a kávézaccot és a kartondobozt: aranyat ér a kertben, mutatjuk miért

Kevesen tudják, de a kávézacc igazi aranyat ér a kertben – tápanyagban gazdag, természetes csodaszer, amit vétek lenne a kukába dobni. És ha már kincseknél tartunk: a barna kartondoboz is sokkal többre hivatott, mint hogy a szelektívben végezze. A kertben, a komposztban is remekül hasznosíthatjuk – csak tudni kell, hogyan. Ebben segít az Élménykertész TikTok-videója, tele egyszerű, de nagyszerű kertészeti tippekkel!

A frissen lefőzött kávé zaccát bátran szétszórhatjuk a kertben – nem fog kárt tenni a növényeinkben, hiszen a főzés során a savak nagy része kioldódik belőle. Sőt, a bomlás közben értékes tápanyagokkal gazdagítja a talajt, és még a vizet is jól megköti – ami a szárazabb időszakokban különösen jól jöhet – erről a HelloVidék korábban is cikkezett, de az Élménykertész TikTok-videójában újabb fontos részletet is elárult a kávézacc komposztálásának fontosságáról.

A savanyú talajt kedvelő növények, mint az áfonya vagy a kerti hortenzia, kimondottan hálásak lesznek a kávézaccért. Ők akár nagyobb adagot is kaphatnak, de nyugodtan szórhatunk belőle a veteményesbe, a virágágyásokba vagy akár a szobanövények földjére is. Csak arra figyeljünk, hogy ne halmozzuk vastagon – bár valljuk be, otthon ritkán gyűlik össze annyi zacc, hogy ez gondot okozzon.

A kávékapszulák se menjenek veszendőbe!

A bennük lévő őrölt kávét ugyanúgy hasznosíthatjuk a kertben. Az üres alumínium kapszulákat pedig visszaküldhetjük újrahasznosításra – a benne lévő zacc viszont nálunk marad, és a növényeinket táplálja tovább. Még az ízesített kapszulák zaccától sem kell tartani – ha nekünk nem árt, a növények is elbírják.

Ráadásul a kávézacc nemcsak táplál, de természetes védőréteg is lehet. A néphiedelem szerint a csigák ki nem állhatják – így például a saláták köré szórva távol tarthatjuk ezeket a falánk vendégeket.

Ahogy az Élménykertész is meséli: régen a nagymamák sem dobták ki a zaccot, egyszerűen csak kihajították a körtefák alá. Ezt a jól bevált trükköt ma is érdemes ellesni tőlük.

A barna karton: rejtett kincs a komposztban

És mi legyen a kartondobozokkal? A tiszta, barna karton (ami nincs felirat, festék, és műanyag bevonat) valóságos aranybánya a kertben! Ha eltávolítjuk róla a ragasztószalagokat és matricákat, mehet is a komposztba. Különösen nyáron, amikor a sok zöld növényi rész miatt felborul a szén-nitrogén arány, a barna karton segít helyrebillenteni az egyensúlyt.

Használhatjuk akár gyomelnyomó rétegként is: egyszerűen lefektetjük a földre, rá jöhet a komposzt vagy a termőföld – a gaz így nem tud áthatolni rajta.

Fontos viszont, hogy fényes, műanyag bevonatos papírt semmiképp ne tegyünk a kertbe! A sima barna karton viszont tökéletes – sőt, a komposzt tetejére is leteríthetjük a nyári hőségben. Ha meglocsoljuk, segít bent tartani a nedvességet, miközben szellőzni is hagyja a kupacot.

Fűrészpor, faapríték? Csak óvatosan!

A fűrészpor és a faapríték szintén jó szénforrás lehet, de bánjunk velük óvatosan! Könnyen túl sok vizet szívnak magukba, ami rothadáshoz vezethet a komposztban. Érdemes inkább tavasszal félretenni belőlük egy keveset, és nyáron apránként adagolni a komposzthoz.

Pedig évente több tízezer – ha nem százezer – tonna ilyen szerves anyag végzi a kukában. Teljesen feleslegesen. Ahelyett, hogy a kertünkben hasznosulna, és hálás növényekkel ajándékozna meg minket.