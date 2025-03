Riadót fújt a hazai sztárkertész: kinyírja a gyümölcsfákat a közeledő fagy + 5 tipp, ami segíthet

Pais-Horváth Szilvia Link a vágólapra másolva

Becsehelyen él családjával Harcz Endre, aki zalai birtokán datolyaszilvát, kivit, gránátalmát és fügét is termeszt, de igazi különlegessége az indián banán (más nével pawpaw) - erről nemrég itt interjúzott a HelloVidék. A szakember most a Faceboookon fújt riadót, ugyanis a hét közepén, keddre és szerdára, valamint csütörtökre virradó éjszaka is -3,-8 fokos fagyok várhatóak. Az ország teljes területén súlyos fagyokkal kell számolni. Mit tehetünk, hogyan védekezhetünk még a támadó fagy ellen? Erre kereste ő is a választ.

Ahogy Facebook-posztjában írta a szakember, Harcz Endre: a közelgő fagy komoly károkat tud tenni a kivi, a minikivi, a káki (datolyaszilva), a gránátalma, a selyemmirtusz megpattant rügyeiben, kis hajtásokban, akár a teljes termés is tönkremehet, vagy maga a növény is el tud pusztulni, ha már annyira megindult. Ezért akinél megindultak a kivi, káki (datolyaszilva), gránátalma, stb. tövek, (és persze a kajszi és az őszibarack is ide tartozik), duzzadtak, zöldek a rügyek, annak valamilyen formában védekeznie kell a fagykárok ellen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! "A gránátalma kis pirosas rügyei -3 fokon már lefagyhatnak, a káki (datolyaszilva) duzzadt, zöldellni kezdő rügye is lefagy -4 fokban, és a kivi barnás rügyei is elfagynak -4,-6 fokban. A füge zöld, duzzad rügyei egész télen olyanok, mint most, a füge jellemzően később induló növény, ezért a füge esetében csak a fagyzugokban, völgyekben szenvedhetnek fagykárt." - tette hozzá a szakember. Hogyan védekezzünk a fagykár ellen? Az indián banán később induló növény, az indián banánok valószínűleg nem fognak fagykárt szenvedni, de aki biztosra akar menni, és kicsi még az oltványa, könnyen be tudja takarni - tanácsolta Harcz Endre. A fagyzugokban, sík, lapos fekvésekben -6,-8 fokos minimum hőmérsékletetek is lesznek, ezek már komoly károkat tudnak okozni. Ahogy a szakember tanácsolta: a friss, idei ültetésű, illetve az elmúlt 2 évben ültetett kákit (datolyaszilvát), kivit, gránátalmát, akkor is takarni kell, ha látszólag nincs megindulva. Az elmúlt 2 hétben a 15-22 fokos nappali hőmérsékletek ugyanis elindították a nedvkeringést az említett növényekben, melyek komoly fagyban, -4,-8 fokban súlyos szöveti károsodást szenvednek. "Ez a szöveti károsodás oda hat, hogy a fa ágai, törzsei is elfagynak, és tőről hajt ki, extrém esetben ki sem hajt. Ezért az elmúlt 2 évben ültetett kivi, káki, gránátalma töveket mind meg kell védeni a súlyos fagykártól!" - tette hozzá. 1. Takarás és szigetelés Az elmúlt két évben ültetett növényeket feltétlenül takarni kell, még ha elsőre nem is látszik rajtuk az indulás jele. Egy méter körüli fiatal növényekre hordót vagy egyéb takarást lehet helyezni, amelyet hőszigetelő anyaggal kell bevonni (pléd, hungarocell, kőzetgyapot, nejlon). A talaj hőjének megőrzése érdekében a takarásnak zártnak kell lennie. Fontos, hogy a takarás ne érintse közvetlenül a rügyeket, ágakat. 2. Szél elleni védelem A hétfői hidegbeáramlás során 50-60 km/h-s széllökések várhatók, ezért a takarást megfelelően rögzíteni kell.

Kisebb növények esetében érdemes karókat leverni köréjük, és stabilan rögzíteni a takarást.

A kisebb, több tűz hatékonyabb lehet, mint egy nagy. A tüzelést reggel 7-8 óráig kell folytatni. 4. Törzsvédelem A növények törzsét geotextillel, kartonpapírral vagy rongyokkal be kell tekerni, hogy elkerüljük a fagy okozta repedéseket. A napsütés és az árnyék közötti hőmérséklet-különbség miatt a törzsek repedhetnek, amit a takarással csökkenteni lehet. 5. Permetezéses öntözés – csak folyamatosan! Az öntözővíz 5-10 fokos hőmérséklete segíthet a rügyeket melegen tartani. Azonban ez csak akkor hatásos, ha a fagy egész időtartama alatt folyamatosan történik az öntözés. Ha csak este permetezünk vizet a rügyekre, azzal többet árthatunk, mivel a párolgás miatt további hőveszteség léphet fel. Ezért ezt a módszert házilag nem ajánlott alkalmazni. A szakember szerint az ország nyugati és déli részén előrébb tart a vegetáció, itt különösen veszélyes a fagy. A ki nem ültetett, konténeres növényeket védett helyre kell vinni a kritikus éjszakákra. A fagyvédelemhez időben el kell kezdeni az előkészületeket, mert a mínusz fokok komoly pusztítást végezhetnek a növényekben. Aki biztosra akar menni, mindenképp alkalmazza a fenti módszereket, hogy megvédje kertjének értékes növényeit a fagyok ellen!

Címlapkép: Getty Images

