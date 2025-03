Kiadta a figyelmeztetést a top hazai medvehagyma-lelőhely: aki szedni indul, annak ezt tudnia kell!

Nyakunkon a tavaszi medvehagyma-szezon, az ország legismertebb medvehagyma-termő területeként a Mecsek továbbra is lehetőséget biztosít a szabad gyűjtésre. Bár a szedés engedélyezett, fontos azonban, hogy a gyűjtők betartsák az előírásokat. Soroljuk is a legfontosabb tudnivalókat!

A medvehagyma nemcsak finom, hanem vér- és vesetisztító hatásáról is ismert, így sokan keresik fel a Mecseket, hogy saját maguk szedhessék a friss leveleket. A Mecsekerdő Facebook-oldalán közzétett közleménye szerint, bár a gyűjtés továbbra is engedélyezett, fontos, hogy a gyűjtők betartsák a szedésre vonatkozó előírásokat. A tavalyi szabályokhoz képest jogszabályi változás nem történt, tehát a medvehagyma-leveleket állami erdőben, nem védett területen legfeljebb 2 kg/fő napi mennyiségben, egyéni szükségletre szedhetjük engedély nélkül.

Fontos, hogy nagyobb mennyiségű gyűjtéshez engedély szükséges, amelyet a Mecsekerdő erdészeteinél vásárolhatunk meg, online árverés útján. A Mecsekerdő védett természeti területén azonban nem adható ki medvehagyma-gyűjtési engedély, így ezeket a területeket el kell kerülni a gyűjtés során. A Mecsekerdő továbbra is arra kéri a gyűjtőket, hogy tartsák be a szabályokat, és így biztosítsák a medvehagyma fenntartható gyűjtését, megőrizve annak természetes élőhelyét és a térség gazdag növényvilágát.

Mikor van a medvehagyma szezonja és hol gyűjtsük?

Magyarországon a medvehagyma leginkább Somogy, Baranya és Zala megyék erdőiben fordul elő, ám az árnyékos, lombos erdőkben, ártereken és szurdokokban az ország más területein is találkozhatunk vele. A legalkalmasabb gyűjtőhelyek közé tartoznak a gyertyános, tölgyes és bükkös erdők, ahol a medvehagyma különösen nagy mennyiségben tenyészik. A Mecsek, Orfű környéke, a Misina déli lejtői, a Zselic és a Gerecse területei különösen gazdagok ebben a gyógynövényben.

A gyűjtést akkor érdemes elkezdeni, amikor az első hajtások megjelennek, és a virágzásukkal fejezzük be. A medvehagyma szedése remek program lehet akár kisgyerekes családok számára is. Ha már útnak indultunk, érdemes felfedezni a környék látnivalóit, beiktatni egy kellemes erdei sétát, vagy ha kihívásra vágyunk, egy keményebb túrát is tehetünk.

Vigyázat: könnyen összetéveszthetjük két mérgező növénnyel!

A gyűjtés során fontos, hogy mindig legyünk óvatosak, hiszen nemcsak a medvehagyma hajt ki márciusban. Ilyenkor kezd el nőni a májusi gyöngyvirág és az őszi kikerics is, amelyek könnyen összekeverhetők a medvehagymával. Azonban ezek fogyasztása súlyos, akár életveszélyes mérgezést okozhat, hiszen teljesen alkalmatlanok az emberi fogyasztásra.

Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy melyik növényt találtuk, az egyik legegyszerűbb ellenőrzési módszer a szaglás. Vegyünk le egy levelet a növény tőről, morzsoljuk össze, hogy levet eresszen, majd szagoljuk meg. Ha erős, fokhagymára emlékeztető illatot érzünk, akkor medvehagymát szedtünk. Ha ez az illat nem jelentkezik, akkor más növényről van szó, és a legjobb, ha ott hagyjuk.

A medvehagyma megkülönböztethető a gyöngyvirágtól is a levelek alapján: a gyöngyvirág levelei tojásdad alakúak, rövidebbek és szélesebbek, míg a medvehagyma levelei hosszúbbak és keskenyebbek. A virágok is eltérnek: a gyöngyvirág esetében a virágok nem a szár csúcsán, hanem a tövéről erednek, és édes illatot árasztanak. A kikerics és a medvehagyma élőhelye is más: míg a medvehagyma erdei növény, a kikerics inkább a füves, napsütéses réteket kedveli.