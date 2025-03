Invázió fenyegeti a népszerű vidéki fürdővárost: így próbálnak kitolni a szorgos rágcsálókkal

A hódok egyre nagyobb problémát jelentenek országszerte, és Sárváron sem más a helyzet. Az utóbbi hetekben a Csónakázó-tó partján több hódcsaládot figyeltek meg, amelyek jelentős károkat okoztak a terület fáiban. A helyiek, megelégelve az áldatlan helyzetet, most próbálnak túljárni a szorgos favágó állatkák eszén.

A Sárvár Lendületben közösségi oldalán jelent meg a hír, miszerint az utóbbi hetekben a Csónakázó-tó partján több hódcsaládot figyeltek meg, amelyek jelentős károkat okoztak a terület fáiban. A fák védelme érdekében közel 40 fát dróthálóval kerítenek körbe. Ahogy írták, a hódok 30-40 cm vastag fákat is képesek kidönteni, de nem válogatnak, mind a csemetéket, mind a nagy fákat megrágják.

Az igazi problémát az jelenti, hogy a hódok védett állatok, és fontos szerepük van az ökoszisztémában, időnként azonban szükség lehet a számuk korlátozására. Ezért - jegyezték meg a bejegyzésben, folyamatban van a Csónakázó-tónál lévő hódok befogásának és elszállításának engedélyeztetése, mivel jelenlétük veszélyt jelent a tó körüli növényvilágra.

Egyre nagyobb problémát okoznak országszerte: Tisza, Balaton és más területek is szenvednek

A hódok Magyarországon 2000 körül kezdtek visszatérni, miután a 19. század végén és a 20. század elején teljesen eltűntek az országból. A visszatelepítést követően gyorsan elszaporodtak, mivel természetes élőhelyeik és táplálékforrásaik kedvezőek számukra. A hódok védett állatok, mivel fontos szerepet játszanak az ökoszisztéma fenntartásában: gátakat építenek, amelyek vízvisszatartó hatással bírnak, és így segítenek a biodiverzitás megőrzésében. Ugyanakkor szorgos rágcsálók, akik a fák kérgét és gyökereit rágják, ezáltal jelentős károkat okozhatnak a növényzetben és a mezőgazdaságban. A túlzott elszaporodásuk és a hatásuk kontrollálása egyre nagyobb problémát jelent, mivel sok helyen a fák és a vízparti növényzet károsodása miatt beavatkozásokra van szükség.

Jelenlétük azonban Magyarországon az utóbbi években egyre nagyobb problémát jelent, különösen a vízparti területeken. A Tisza mentén, például Tiszaalpár környékén, a hódok megrágták a fákat, veszélyeztetve a horgászati lehetőségeket. A helyi önkormányzat emiatt kilövési engedélyt kért a hódok gyérítésére.

Hasonló károk jelentkeztek a Holt-Tisza partján is, ahol a hódok a fákat megrágva veszélyeztették a horgászati lehetőségeket. A Balaton környékén is megjelentek a hódok, és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén is okoztak károkat. Legutóbb a HelloVidék írt arról is, a Szekszárd melletti Csörge-tónál is új lakók jelentek meg, ott is munkába álltak a hódok. Ezek a károk jelentős hatással vannak a helyi ökoszisztémákra és gazdaságokra, ezért a hatóságok különböző intézkedéseket fontolgatnak a hódpopuláció szabályozására.