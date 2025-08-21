2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Rivális elől happolt focistát az Arsenal: ezt nem könyen nyelik le Londonban

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 12:17

Az Arsenal az utolsó pillanatban szerezte meg Eberechi Ezét a Tottenham elől, ezzel egyértelmű jelét adva bajnoki ambícióinak. A Crystal Palace angol válogatott támadójáért 60 millió fontot fizettek, miután Kai Havertz sérülése miatt erősíteniük kell a támadósorban - számolt be a BBC.

A Tottenham már készült Eze fogadására szerdán, minden jel arra mutatott, hogy az üzlet gyakorlatilag megköttetett. Ekkor szivárgott ki, hogy az Arsenal értékeli Kai Havertz térdsérülésének súlyosságát, ami potenciálisan gyengítheti támadóerejüket - egy olyan gyengeséget, ami jelentős szerepet játszott abban, hogy Mikel Arteta csapata az ötödik egymást követő szezonban is trófea nélkül maradt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ahelyett, hogy a kölcsönpiac olcsóbb lehetőségeit vizsgálták volna, az Arsenal látványos húzással 60 millió fontos ajánlatot tett, hogy Ezét az Emirates Stadionba csábítsa. Ez a lépés nemcsak pszichológiai csapás az észak-londoni rivális Spurs számára, hanem egyértelmű jelzés is, hogy az Ágyúsok komolyan veszik a bajnoki címért folytatott harcot és a Bajnokok Ligájában való szereplést.

KATTINTS élő eredményekért, statisztikákért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!

Ez a stratégia éles ellentétben áll azzal a tétlenséggel, ami tavaly jellemezte az Arsenalt, amikor egy nyilvánvaló probléma - egy elismert csatár szerződtetésének - megoldatlansága sokba került nekik. A Spurs már biztosnak vélte Eze megszerzését, akár egy Richarlisont is magában foglaló üzlet keretében, de az Arsenal villámgyorsan lépett, amint szembesült Havertz esetleges kiesésével.

Arteta tudja, hogy ebben a szezonban már jelentős trófeát kell nyernie, és ehhez az Arsenal vezetősége erőteljesen támogatja. Madueke mellett az Arsenal szerződtette a kiemelkedő spanyol középpályást, Martin Zubimendit egy akár 60 millió fontig terjedő üzletben, és - legalább 12 hónappal később, mint kellett volna - egy elismert csatárt, Viktor Gyökerest a Sportingtól 64 millió fontért. Igaz ugyanakkor, hogy a svéd csatár a tétmeccses bemutatkozásán nem igazán találta még a helyét, erről mi is írtunk korábban:

Nem igazán repülőrajt: eléggé befulladt Gyökeres bemutatkozása, mikor jön vajon a javulás?
EZ IS ÉRDEKELHET
Nem igazán repülőrajt: eléggé befulladt Gyökeres bemutatkozása, mikor jön vajon a javulás?
A svéd szuperigazolás debütálása igen gyengére sikerült, szerencséje, hogy a csapat "nélküle" is behúzta a három pontot Manchesterben.

Ezében, akinek még két év volt hátra a Palace-szerződéséből, az Arsenal egy sokoldalú, természetes tehetséggel megáldott csatárt kap, aki meccseket tud eldönteni - ahogy azt bizonyította a Manchester City elleni FA-kupa döntőben májusban szerzett győztes góljával. Ezt megelőzően látványos jobb lábas lövéssel indította el a Palace 3-0-s győzelmét az Aston Villa ellen a Wembley-ben rendezett elődöntőben, és ő szerezte a csapat első gólját a Fulham elleni 3-0-s negyeddöntőben is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Eze bizonyította, hogy megvan benne a tehetség és a megfelelő hozzáállás a nagy alkalmakhoz, amikor a Palace-t történetük első jelentős trófeájához segítette. Az Arsenal reméli, hogy még sok ilyen alkalom vár rá. Gólszerző és előkészítő is egyben, aki valódi fenyegetést jelent majd az Arsenal támadósorában - ezt bizonyítja 14 gólja és 11 gólpassza az előző szezonban.

Eze gyerekkora óta Arsenal-szurkoló, és 13 éves koráig a klub akadémiáján nevelkedett. Bár kezdetben talán a Spurshez akart igazolni, amint az Arsenal jelezte szándékát, már csak Észak-London egyik részére tartott. Céljait a nehezebb úton érte el, megfordult a Fulhamnél, a Readingnél és a Millwallnál, mielőtt a Queens Park Rangershez szerződött, ahonnan 2020 augusztusában 19,5 millió fontért ment át a Palace-hoz.

A Spurs úgy véli, mindent megtett az üzlet megkötéséért - kivéve magát a szerződés aláírását. Ez súlyos csapás Daniel Levy elnök és Thomas Frank menedzser számára, akik azt is hitték, hogy megállapodtak Morgan Gibbs-White-tal, aki végül új szerződést írt alá a Nottingham Forestnél.

Az Arsenal örülhet, hogy elhalászta riválisa egyik fő célpontját, de a tágabb összefüggés azt mutatja, hogy az Ágyúsok halálosan komolyan gondolják a 2020 óta tartó trófeaéhségük csillapítását. Eze korábban elismerte, hogy "egy hétig sírt", amikor 2011-ben elbocsátották az Arsenaltól, de a tehetséges támadó most arany lehetőséget kapott, hogy behozza az elvesztegetett időt.
Címlapkép: Getty Images
#sport #milliók #üzlet #bajnokok ligája #premier league #átigazolási hírek #tottenham #Arsenal #angol foci #bajnoki #crystal palace

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:06
12:30
12:17
12:01
11:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 21.
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
2025. augusztus 21.
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
2025. augusztus 21.
Így zajlik látatlanul a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
2025. augusztus 20.
Ettől Zacher Gábor beájulna: bődületes, mennyi alkoholt iszik egy átlag magyar
2025. augusztus 21.
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 21. csütörtök
Sámuel, Hajna
34. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
2
7 napja
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
3
2 hete
Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!
4
2 hete
Szörnyű tragédia: meghalt a 12 éves magyar kosaraslány, aki edzés közben esett össze
5
2 hete
Hatalmasat kaszáltak Szoboszlaiék: ilyen még soha nem volt, minden álmukat felülmúlták
PÉNZÜGYI KISOKOS
Türelmi idő
a hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék, kamat fizetendő ez idő alatt

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 13:06
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 11:41
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
Agrárszektor  |  2025. augusztus 21. 12:37
Győztek a brazil gazdák? Felfüggesztették a vitatott 16 éves egyezményt