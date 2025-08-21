Rivális elől happolt focistát az Arsenal: ezt nem könyen nyelik le Londonban

Az Arsenal az utolsó pillanatban szerezte meg Eberechi Ezét a Tottenham elől, ezzel egyértelmű jelét adva bajnoki ambícióinak. A Crystal Palace angol válogatott támadójáért 60 millió fontot fizettek, miután Kai Havertz sérülése miatt erősíteniük kell a támadósorban - számolt be a BBC.

A Tottenham már készült Eze fogadására szerdán, minden jel arra mutatott, hogy az üzlet gyakorlatilag megköttetett. Ekkor szivárgott ki, hogy az Arsenal értékeli Kai Havertz térdsérülésének súlyosságát, ami potenciálisan gyengítheti támadóerejüket - egy olyan gyengeséget, ami jelentős szerepet játszott abban, hogy Mikel Arteta csapata az ötödik egymást követő szezonban is trófea nélkül maradt.

Ahelyett, hogy a kölcsönpiac olcsóbb lehetőségeit vizsgálták volna, az Arsenal látványos húzással 60 millió fontos ajánlatot tett, hogy Ezét az Emirates Stadionba csábítsa. Ez a lépés nemcsak pszichológiai csapás az észak-londoni rivális Spurs számára, hanem egyértelmű jelzés is, hogy az Ágyúsok komolyan veszik a bajnoki címért folytatott harcot és a Bajnokok Ligájában való szereplést.

Ez a stratégia éles ellentétben áll azzal a tétlenséggel, ami tavaly jellemezte az Arsenalt, amikor egy nyilvánvaló probléma - egy elismert csatár szerződtetésének - megoldatlansága sokba került nekik. A Spurs már biztosnak vélte Eze megszerzését, akár egy Richarlisont is magában foglaló üzlet keretében, de az Arsenal villámgyorsan lépett, amint szembesült Havertz esetleges kiesésével.

Arteta tudja, hogy ebben a szezonban már jelentős trófeát kell nyernie, és ehhez az Arsenal vezetősége erőteljesen támogatja. Madueke mellett az Arsenal szerződtette a kiemelkedő spanyol középpályást, Martin Zubimendit egy akár 60 millió fontig terjedő üzletben, és - legalább 12 hónappal később, mint kellett volna - egy elismert csatárt, Viktor Gyökerest a Sportingtól 64 millió fontért. Igaz ugyanakkor, hogy a svéd csatár a tétmeccses bemutatkozásán nem igazán találta még a helyét, erről mi is írtunk korábban:

Ezében, akinek még két év volt hátra a Palace-szerződéséből, az Arsenal egy sokoldalú, természetes tehetséggel megáldott csatárt kap, aki meccseket tud eldönteni - ahogy azt bizonyította a Manchester City elleni FA-kupa döntőben májusban szerzett győztes góljával. Ezt megelőzően látványos jobb lábas lövéssel indította el a Palace 3-0-s győzelmét az Aston Villa ellen a Wembley-ben rendezett elődöntőben, és ő szerezte a csapat első gólját a Fulham elleni 3-0-s negyeddöntőben is.

Eze bizonyította, hogy megvan benne a tehetség és a megfelelő hozzáállás a nagy alkalmakhoz, amikor a Palace-t történetük első jelentős trófeájához segítette. Az Arsenal reméli, hogy még sok ilyen alkalom vár rá. Gólszerző és előkészítő is egyben, aki valódi fenyegetést jelent majd az Arsenal támadósorában - ezt bizonyítja 14 gólja és 11 gólpassza az előző szezonban.

Eze gyerekkora óta Arsenal-szurkoló, és 13 éves koráig a klub akadémiáján nevelkedett. Bár kezdetben talán a Spurshez akart igazolni, amint az Arsenal jelezte szándékát, már csak Észak-London egyik részére tartott. Céljait a nehezebb úton érte el, megfordult a Fulhamnél, a Readingnél és a Millwallnál, mielőtt a Queens Park Rangershez szerződött, ahonnan 2020 augusztusában 19,5 millió fontért ment át a Palace-hoz.

A Spurs úgy véli, mindent megtett az üzlet megkötéséért - kivéve magát a szerződés aláírását. Ez súlyos csapás Daniel Levy elnök és Thomas Frank menedzser számára, akik azt is hitték, hogy megállapodtak Morgan Gibbs-White-tal, aki végül új szerződést írt alá a Nottingham Forestnél.

Az Arsenal örülhet, hogy elhalászta riválisa egyik fő célpontját, de a tágabb összefüggés azt mutatja, hogy az Ágyúsok halálosan komolyan gondolják a 2020 óta tartó trófeaéhségük csillapítását. Eze korábban elismerte, hogy "egy hétig sírt", amikor 2011-ben elbocsátották az Arsenaltól, de a tehetséges támadó most arany lehetőséget kapott, hogy behozza az elvesztegetett időt.