Siófokon most olyan látvány fogadja a strandolókat, mintha a tengerparton járnának: a víz visszahúzódott, és hatalmas homokpadok bukkantak elő. Ahol tavasszal még hullámok csapkodtak, ma...
40 millió megy a lecsóba: életveszélyes a Pilis ikonikus kilátója, 10 év alatt felzabálták a gombák
Szomorú hír érkezett: a Pilisi Parkerdő 2025 őszén elbontja a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót – írja a Pilisi Parkerdő hivatalos közleményében. Az ikonikus, köznyelvben csak „Jenga-toronyként” emlegetett építmény tíz év után kényszerül búcsúzni, miután a faanyagot több gombafaj együttesen támadta meg, és a károk helyrehozhatatlanná váltak.
A 2015-ben épült piliscsabai Dévényi Antal-kilátó hamar a környék egyik legkedveltebb célpontjává vált: évente mintegy 30 ezer látogató kapaszkodott fel a 18 méter magas toronyba, hogy onnan körbetekintsen a Pilisre és a Budai-hegységre. Az elmúlt években azonban aggasztó jelek mutatkoztak: a faanyag belülről korhadt, az építmény dőlni kezdett, és a gombafertőzés mértéke minden beavatkozás ellenére nőtt.
"Szerintem Guinness rekordot döntöttünk (tervezett) avulás terén. A városligeti fa Hullámvasút több mint 100 éve épült, és csak a vidámpark leállítása miatt nem működik... Mi történik itt???" - kérdezte Facebookon az egyik túrázó, aki szintén ledöbbent az alíg tíz éves kilátó döbbenetes pusztulásán.
Mindenestre a Pilisi Parkerdő faanyagvédelmi szakértőket kért fel, akik egyértelmű állásfoglalást adtak: „a károk olyan súlyosak, hogy javításuk műszakilag és gazdaságilag nem lehetséges, ezért az építményt mielőbb le kell bontani.” A kilátót már korábban lezárták a látogatók elől, a bontás pedig várhatóan idén ősszel indul.
A torony sorsának lezárulta után a Parkerdő egyeztetést kezdeményez Piliscsaba Város Önkormányzatával, hogy közösen döntsenek a helyszín jövőbeni hasznosításáról. A cél, hogy a helyi közösség bevonásával olyan megoldás szülessen, amely méltó folytatása lehet a Dévényi Antal-kilátó örökségének.
Bár a bontás híre sokakat elszomorít, a Pilisi Parkerdő hangsúlyozza: a látogatók biztonsága minden másnál fontosabb, ezért a veszélyes állapot megszüntetése elkerülhetetlen. A fejleményekről a társaság saját felületein folyamatosan tájékoztatja majd az érdeklődőket.
Óriási a baj: a Kiskunságban már a legellenállóbb füvek is feladták a harcot az aszállyal szemben – a területek felén több mint 95 százalékuk, háromnegyedén...
A hír ennyi: Győr belvárosának ikonikus kis kocsmája, az Anna Presszó augusztus 15-én újra kinyit. A retró hangulatú poharazó három éve állt üresen, aztán jött...
Történelmi emlékhely, a magyar természetjárás ikonikus állomása, és a helyi közösségek leendő találkozótere – 2026 tavaszára teljesen megújul a Pomáz külterületén álló Tiszolczy-ház.
Új csöppségek érkeztek a Nyíregyházi Állatpark ázsiai kiskarmú vidra családjába! A 60 napos vemhesség után született kölyköket a csapat minden tagja közösen neveli.
A mórahalmi Nagyszéksós-tó idén nyárra ismét teljesen kiszáradt – a tómeder most üres, a víz csak egy mesterséges csatornában maradt meg.
A tatabányaiak ikonikus jelképe, a több mint százéves Turul-emlékmű most hosszú pihenőre kényszerül: decemberig teljesen körbekerítve várja, hogy újra régi fényében ragyoghasson.
Először rendezik meg a Független Vidéki Színházak Fesztiválját Szentesen, a Tóth József Színházban, ahol öt nap alatt az ország különböző pontjairól érkező társulatok mutatják be...
Ilyen zsidó gasztroünnepet még nem látott Nyíregyháza: harmadszor rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Zsidó Gasztronómiai Fesztivált!
Az idei nyárban különösen figyelemre méltó, hogy a tó vize 30 egymást követő napon maradt 24 °C felett.
Gondoltad volna, hogy az a csodás élénkkék virág, ami most nyílik a mezőkön, igazi szuperhős a gyógynövények között? Ez a mezei katáng, de most virágzik...
Teljesen kiégett Tolna vármegye és az ország ikonikus buszmegállója Mórágyon.
Évtizedekig a Dunaferr dolgozóinak nyári sportnapjait és céges majálisait szolgálta, most azonban új gazdát keres a Lemezalakító üzem szabadidőparkja.
A somogyi Csokonyavisontán 2026 nyarára megnyílik Magyarország legújabb, természetközeli gyógyvizes tava – és a helyiek szerint itt nem a luxus, hanem a nyugalom lesz a...
Második világháborús aknavető gránátok és kézigránátok kerültek elő a Pest vármegyei Alsónémediben egy ládából.
Egy erdőben végzett kísérlet egyértelműen megmutatja, miért kell rendkívül óvatosnak lenni, ha a Kárpátokban szabad ég alatt sátrazol – a medvék és más vadak pillanatok...
Nem mindennapi esethez riasztották a tűzoltókat Paloznakon: egy szarvas akadt bele egy kerti hinta szerkezetébe, és csak komoly összefogással tudták kiszabadítani.
Figyelem, ennek a horgászatnak itt vége: tilalom lépett életbe az egyik legnépszerűbb hazai víztározón
Az idei év szélsőséges időjárása és az ebből fakadó vízszintcsökkenés rányomta a bélyegét a a Maconkai-víztározó állapotára, ezért drasztikus lépésekre kényszerültek!
Újra kinyitott a meseszép zalai strand a Szapáry-kastély ősfái között: a belépő áránál is leesik az állad!
Hat évnyi szünet után szombaton délelőtt 10 órakor újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a letenyei strandfürdő, amely felújított medencékkel és megújult környezettel várja a...
