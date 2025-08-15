40 millió megy a lecsóba: életveszélyes a Pilis ikonikus kilátója, 10 év alatt felzabálták a gombák

Szomorú hír érkezett: a Pilisi Parkerdő 2025 őszén elbontja a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót – írja a Pilisi Parkerdő hivatalos közleményében. Az ikonikus, köznyelvben csak „Jenga-toronyként” emlegetett építmény tíz év után kényszerül búcsúzni, miután a faanyagot több gombafaj együttesen támadta meg, és a károk helyrehozhatatlanná váltak.

A 2015-ben épült piliscsabai Dévényi Antal-kilátó hamar a környék egyik legkedveltebb célpontjává vált: évente mintegy 30 ezer látogató kapaszkodott fel a 18 méter magas toronyba, hogy onnan körbetekintsen a Pilisre és a Budai-hegységre. Az elmúlt években azonban aggasztó jelek mutatkoztak: a faanyag belülről korhadt, az építmény dőlni kezdett, és a gombafertőzés mértéke minden beavatkozás ellenére nőtt.

"Szerintem Guinness rekordot döntöttünk (tervezett) avulás terén. A városligeti fa Hullámvasút több mint 100 éve épült, és csak a vidámpark leállítása miatt nem működik... Mi történik itt???" - kérdezte Facebookon az egyik túrázó, aki szintén ledöbbent az alíg tíz éves kilátó döbbenetes pusztulásán.

Részben uniós pénzből, 40 millióból épült a Dévényi Antal-kilátó A Pilisi Parkerdő Zrt. beruházásában, részben uniós pályázati forrásból épült, 11,5 méter magas épület különleges alakú, Lőke Ferenc építész által alkotott terveit a népszerű, fából készült építő-logikai játék, a Jenga formavilága ihlette. A közel 17 négyzetméteres kilátószintű épület lényegében egy 4,2 x 4,2 méter alapterületű hasáb, amelyet összesen 132 köbméternyi, egymásra rakott tömör fenyőgerendákból alakítottak ki. A Dévényi Antal-kilátó tervezése és kivitelezése, műszaki ellenőrzése, a hozzá kapcsolódó tereprendezés, pihenőhely-kialakítás és útkarbantartás közel 40 millió forintos nettó összköltségvetésből valósult meg, amit a Pilisi Parkerdő Zrt. részben saját, részben pályázati forrásból finanszírozott - írta 10 éve a Turizmus.hu.

Mindenestre a Pilisi Parkerdő faanyagvédelmi szakértőket kért fel, akik egyértelmű állásfoglalást adtak: „a károk olyan súlyosak, hogy javításuk műszakilag és gazdaságilag nem lehetséges, ezért az építményt mielőbb le kell bontani.” A kilátót már korábban lezárták a látogatók elől, a bontás pedig várhatóan idén ősszel indul.

A torony sorsának lezárulta után a Parkerdő egyeztetést kezdeményez Piliscsaba Város Önkormányzatával, hogy közösen döntsenek a helyszín jövőbeni hasznosításáról. A cél, hogy a helyi közösség bevonásával olyan megoldás szülessen, amely méltó folytatása lehet a Dévényi Antal-kilátó örökségének.

Bár a bontás híre sokakat elszomorít, a Pilisi Parkerdő hangsúlyozza: a látogatók biztonsága minden másnál fontosabb, ezért a veszélyes állapot megszüntetése elkerülhetetlen. A fejleményekről a társaság saját felületein folyamatosan tájékoztatja majd az érdeklődőket.