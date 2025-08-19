Berobbant a szüret a hazai borvidéken: már a présekben csorog a friss Irsai Olivér és Zweigelt rozé

Tavalyhoz képest idén is korán, augusztus elején kezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken, a nagy meleg miatt a termelők kénytelenek a korai fajtákat már leszedni.

Mészáros Péter szekszárdi borász a Teol.hu-nak elmondta, hogy már az Irsai Olivért leszüretelték, most a Zweigelt szőlőből gyűjtik a rozé készítéséhez valót. A must cukorfoka és a savtartalom ideális, így a bor minősége jónak ígérkezik. A szüret nagy részét gépekkel végzik, mert a kézi munka drága és nehezen találni hozzá munkaerőt. A Pinot Noir-t három hét múlva kezdik szedni.

Módos Ernő, az Alisca Borrend Nagymestere szerint a cukorfokok idén is megfelelőek, de a savakra különösen figyelni kell, mivel a nagy melegben könnyen lebomlanak. A termelők Oportó szőlővel folytatják a szüretet, szintén gépi módszerrel.

Rappay József, a Schieber Pincészet főborásza a lapnak kiemelte a Solaris szőlő jelentőségét: ez a rezisztens fehérbor fajta kevés permetezést igényel, tartalmas, magasabb alkoholtartalmú bor készíthető belőle, főleg az idősebb korosztály kedveli. A Solaris és az Irsai Olivér már leszüretelésre került, a borok piaca elsősorban a könnyed fehér- és rozé borok irányába tolódott.

A Danubiána Kft. bonyhádi telephelyén is már fogadják az Irsai Olivért, amely üde, gyümölcsös jegyeivel a nyár végi, ősz eleji borok egyik kedvence. Az idei szüret várhatóan a korábbi évekhez hasonlóan hozza majd a minőséget, miközben a klímaváltozás és a csapadékviszonyok kihívásokat jelentenek a termelőknek.