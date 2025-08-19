A szüreti időszak jellegzetes magyar étele a pincepörkölt, amit régen odalent, a borospincében főztek bográcsban. Na de vajon miért tették ezt és mi mindent használtak...
Berobbant a szüret a hazai borvidéken: már a présekben csorog a friss Irsai Olivér és Zweigelt rozé
Tavalyhoz képest idén is korán, augusztus elején kezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken, a nagy meleg miatt a termelők kénytelenek a korai fajtákat már leszedni.
Mészáros Péter szekszárdi borász a Teol.hu-nak elmondta, hogy már az Irsai Olivért leszüretelték, most a Zweigelt szőlőből gyűjtik a rozé készítéséhez valót. A must cukorfoka és a savtartalom ideális, így a bor minősége jónak ígérkezik. A szüret nagy részét gépekkel végzik, mert a kézi munka drága és nehezen találni hozzá munkaerőt. A Pinot Noir-t három hét múlva kezdik szedni.
Módos Ernő, az Alisca Borrend Nagymestere szerint a cukorfokok idén is megfelelőek, de a savakra különösen figyelni kell, mivel a nagy melegben könnyen lebomlanak. A termelők Oportó szőlővel folytatják a szüretet, szintén gépi módszerrel.
Rappay József, a Schieber Pincészet főborásza a lapnak kiemelte a Solaris szőlő jelentőségét: ez a rezisztens fehérbor fajta kevés permetezést igényel, tartalmas, magasabb alkoholtartalmú bor készíthető belőle, főleg az idősebb korosztály kedveli. A Solaris és az Irsai Olivér már leszüretelésre került, a borok piaca elsősorban a könnyed fehér- és rozé borok irányába tolódott.
A Danubiána Kft. bonyhádi telephelyén is már fogadják az Irsai Olivért, amely üde, gyümölcsös jegyeivel a nyár végi, ősz eleji borok egyik kedvence. Az idei szüret várhatóan a korábbi évekhez hasonlóan hozza majd a minőséget, miközben a klímaváltozás és a csapadékviszonyok kihívásokat jelentenek a termelőknek.
Különleges lehetőség nyílik Káli-medence déli kapujának, Kővágóörsön: egy régi bánya kerül árverésre, amelyet az érdeklődők szeptemberben személyesen is megtekinthetnek.
Bezárt, kísértetfürdővé vált a mediterán hangulatú zalai termál: most kiderült, mikor nyithat újra + Videó
Meghökkentő képeken látható, mi maradt a zalai fürdővendégek egykori kedvenc helyéből: az elhagyatott termálfürdőből teljesen eltűnt a víz.
Sokkoló a látvány: a Zagyva szolnoki medrének egyes szakaszain már alig látható víz, helyét a zöld növényzet vette át.
Az Őrség titkos patakjain táncolnak a fémkék Kisasszony-szitakötők – ebben a Facebook-videóban lélegzetelállító pillanatok bontakoznak ki a gyorsan áramló víz felett.
Bizarr hobbi vagy felszabadító élmény a naturizmus, a szigorú szabályokhoz kötött, mégis felszabadító meztelen strandolás? Egy biztos, a naturizmus nem egyenlő a nudizmussal.
Egy hatalmas, lyukas betontömb tűnt fel a Tisza vizéből Nagykörű közelében, amelynek származása évtizedek óta találgatások tárgya.
Ha szeretnéd, hogy kerti növényeid egészségesek maradjanak, és ősszel is virágozzanak, most érdemes elővenni a metszőollót. Íme, 10 növény, ami meghálálja az augusztusi metszést!
Nézzétek, az idei nyári hőség és a csapadékhiány milyen különös objektumot hozott a felszínre a Tihanyi Belső-tónál?!
Székkutason a vadászok sem hittek a szemüknek: egy ötlábú őzbak került terítékre, amelynek plusz végtagja a comb belső oldalán nőtt, teljesen kifejlődve, körömmel együtt.
Az ország számos vidékén készülnek remek programokkal augusztus 20-án. Most körülnéztünk, mire számíthatunk, lássuk, hová érdemes kimozdulni.
Egykor Dél-Somogy egyik legpezsgőbb üdülőhelye volt, ma viszont üres medencék, rozsdás kapu és elhagyatott kemping árulkodik a múltról – ez a szuloki termálfürdő.
Az ikonikus, köznyelvben csak „Jenga-toronyként” emlegetett építmény tíz év után kényszerül búcsúzni, miután a faanyagot több gombafaj együttesen támadta meg.
Siófokon most olyan látvány fogadja a strandolókat, mintha a tengerparton járnának: a víz visszahúzódott, és hatalmas homokpadok bukkantak elő. Ahol tavasszal még hullámok csapkodtak, ma...
Nyáron könnyen összefuthatunk lábatlan hüllőkkel – akár vízparti nyaraláson, akár erdei túrán, vagy épp kertészkedés közben. Pánikra és gyűlöletre azonban semmi ok, sőt!
Egy héten át most ingyenesen látogatható Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhely – Romkert csontkamrája, ahol királyaink és nemzeti nagyjaink földi maradványai nyugszanak.
Túráztunk, éhesek voltunk, és ott volt. Aztán amit ott elénk raktak – illatos, szaftos vadas fogások, bőséges köretek, korrekt, 5000 forint körüli árakon – hát...
Bogyiszlón elszabadult az ázsiai márványos poloskák inváziója – a helyzetre maga a polgármester hívta fel a figyelmet, miután a gusztustalan rovarok szó szerint tömegével másztak...
Óriási a baj: a Kiskunságban már a legellenállóbb füvek is feladták a harcot az aszállyal szemben – a területek felén több mint 95 százalékuk, háromnegyedén...
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.