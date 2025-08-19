2025. augusztus 19. kedd Huba
Kővágóörs
Eladó a Balaton-Felvidék titokzatos bányája: majdnem 2 hektárnyi pazar terület vár gazdára

2025. augusztus 19. 13:18

Különleges lehetőség nyílik Káli-medence déli kapujának, Kővágóörsön: egy régi bánya kerül árverésre, amelyet az érdeklődők szeptemberben személyesen is megtekinthetnek.

Kővágóörs egy csendes, zöldövezeti részén szeptember elején árverésre kerül egy közel 2 hektáros, fákkal benőtt terület, amely valaha bányaként működött. Épület már nincs rajta, a terület a helyi Gerle utca folytatásán található, így jól megközelíthető, ugyanakkor eldugott környék.

Az árverést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hirdeti meg, a licit több napig tart, és a becsérték ellenére a minimális ajánlat elérhető, így akár kisebb befektetéssel is részt lehet venni a folyamatban. Az érdeklődőknek lehetőségük van személyesen is megtekinteni a bányát, így saját szemükkel láthatják, milyen állapotban van a terület, és milyen lehetőségeket rejthet egy ilyen különleges ingatlan - írta a Veol.hu.

A bánya árverésre kerülését állítólag egy adótartozás indokolta. A tulajdoni lapon különböző bejegyzett jogok is szerepelnek, például vízvezetési szolgalmi jog, ami külön érdekessé teszi a helyszínt azok számára, akik szeretnék megismerni, hogyan maradt fenn egy régi bánya a modern település szélén. Az árverés részletei és a terület megtekintésének időpontjai a NAV árverési oldalán találhatók.
