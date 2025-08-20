2025. augusztus 20. szerda István
32 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bird eye view: Pecs, Pius church and university city
HelloVidék

Lomtalanítás Pécs 2025 ősz: itt az összes őszi lomtalanítási dátum, minden utca, tér, dűlő

Pénzcentrum
2025. augusztus 20. 10:01

A 2025. évi őszi lomtalanítás Pécsen szeptember 1-je és november 4-e között lesz. A pontos dátumokat utcánkénti bontásban tette közzé a Dél-Kom Kft. a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Egyes utcákban előzetes bejelentés alapján viszik a lomot, a bejelentést célszerű minél előbb megtenni, nehogy lejárjon a határidő.

Környezetvédelmi és városképi szempontokat szem előtt tartva, a közszolgáltató által megadott időpont előtt és a szállító jármű érkezéséig lomot a közterületre előzetesen kirakodni tilos! A Dél-Kom Kft. utcák, utcarészek, egyéb közterületek szerint adta meg, hogy pontosan hol mikor lehet a lomokat kikészíteni szeptembertől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Lomtalanítás Pécs 2025 ősz: itt az összes őszi dátum utcák szerint

Pécsen tavasszal már volt egyszer lomtalanítás, de ősszel is szokott lenni minden évben egy forduló. Mikor lesz Pécsen lomtalanítás 2025 őszén? A Dél-Kom Kft. közlése szerint a 2025. évi őszi lomtalanítás szeptember 1-je és november 4-e közt valósul meg. Az egyes közterületekre vonatkozó pontos dátumok az alábbi táblázatban érhetők el. A szolgáltató által közzétett táblázatban nagyjából névsorrendben találhatók meg az utcák, viszont ajánjuk a kereső használatát. Érdemes arra is figyelni, hogy lehetséges: egy-egy utca különböző szakaszaira különböző dátumok vonatkoznak. Az is előfordul, hogy bizonyos utcákból más utcákra kell kikészíteni a lomot a könnyebb elszállíthatóság érdekében.

A táblázat azokat az utcákat is felsorolja, ahol nem viszik el automatikusan az őszi lomtalanítás keretében a lomot, hanem külön be kell jelenteni az erre való igényt ezen az űrlapon. Fontos, hogy a bejelentéseket szeptember első napjaiban lehet legkésőbb megtenni!

Hogyan kell bejelenteni a lomtalanítási igényt? A Dél-Kom tájékoztatása szerint amennyiben a lomtalanítást igénybe kívánják venni, úgy az erre vonatkozó bejelentést írásban, az igénybejelentő lap kitöltésével és aláírásával tudják kezdeményezni. A kitöltött nyomtatvány a Dél-Kom Nonprofit Kft. részére eljuttatható személyesen leadva az ügyfélszolgálati irodákban (Búza tér 8/b. vagy Siklósi út 58.), postai úton a 7602 Pécs, Pf. 176 címre, vagy küldhető szkennelt (fotó) formában a lomtalanitas@delkom.hu e-mail címre.

Amennyiben a lomtalanításról további információra lenne szükségük, személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, telefonon a 72/805-310, illetve a 72/805-302 tudnak érdeklődni. Az igények bejelentésének őszi határideje: 2025. szeptember 5. (péntek). Az ingatlant érintő lomtalanítás időpontjáról a közszolgáltató a határidő lejártát követően, az igények összesítése után a megadott elérhetőségen (telefon vagy e-mail) tájékoztatja az igénylőket.

Fontos, hogy a környezetvédelmi és városképi szempontokat szem előtt tartva, a közszolgáltató által megadott időpont előtt és a szállító jármű érkezéséig lomot a közterületre előzetesen kirakodni tilos!

Érdemes ügyelni a pontos dátum betartására, más időpontban kihelyezett lomot ugyanis nem szállítanak el. A nem megfelelő napon és időben való kihelyezés pedig hatósági intézkedést vonhat maga után! A szállítási napon és időpontban szükséges a tulajdonos vagy meghatalmazottja otthon tartózkodásának biztosítása. A lomok kirakodása az ingatlanból a megrendelő feladata, a Dél-Kom munkatársai az ingatlanba nem léphetnek, ezért kérik, hogy a kirakodáshoz szükséges munkaerőt biztosítani szíveskedjenek.

Mit szállítanak el és mit nem?

A lomtalanítás keretén belül elszállítják a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket stb.). A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében kérik, hogy szétszerelve adják át a közszolgáltatónak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A zsákok, dobozok megtöltésénél kérik, figyeljenek arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti Dél-Kom munkatársait.

Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg.

A lomtalanítás keretén belül nem szállítanak el (abban az esetben sem, ha a kihelyezett hulladék részben tartalmazza az alábbiakat):

  • építési, bontási törmeléket (pl. beton, azbeszttel szennyezett építőanyag, pala, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, WC csésze, mosdókagyló, ablaküveg, síküveg);
  • fémhulladék (pl: vasalatok);
  • a kerti biohulladékot (pl. fanyesedék, faág, lomb);
  • háztartásokban keletkező vegyes hulladékot (kommunális hulladék);
  • elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag, fém- és üveg hulladékot;
  • ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladékot; (pl: autóalkatrész, szerszámok);
  • állati tetemet, trágyát vagy más undort keltő anyagot tartalmazó hulladékot;
  • gumiabroncsot;
  • elektronikai hulladékot (pl., háztartási gépeket, számítástechnikai eszközöket, ezek alkatrészeit, szórakoztató eszközöket - rádió, TV, lejátszók, szerszámgépeket);
  • veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer stb.).

Építési törmelék, kerti biohulladék, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék stb. a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., valamint a Dél-Kom Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételeiben szabályozottak szerint helyezhető el a város három hulladékudvarában:

  • Eperfás út 3.: hétfőtől szerdáig 12:00-20:00; csütörtöktől szombatig 08:00-16:00
  • Szigeti tanya 12-14.: hétfőtől szerdáig 12:00-20:00; csütörtöktől szombatig 08:00-16:00
  • Postagalamb u. 3.: hétfőtől szerdáig 12:00-20:00; csütörtöktől szombatig 08:00-16:00

 
Címlapkép: Getty Images
#lomtalanítás #hulladék #szeptember #szemét #pécs #lom #lomizás #lomisok #hulladékgyűjtés #hulladékkezelés #hulladékhasznosítás #hulladékfeldolgozás #hulladékgazdálkodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:01
09:29
09:03
08:32
Pénzcentrum
Rémálom lett a magyar pár házvásárlásából: pincébe zárt ember, állandóan kivonuló rendőrség
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 20. szerda
István
34. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
2
2 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
3
3 hete
Brutális medvetámadás történt a közelben: kilőttek egy fenevadat, de így is katasztrofális a helyzet
4
2 hete
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
5
6 napja
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív viszontbiztosítás
más biztosító kockázatainak biztosításba vétele, a kockázatok (egy részének) átvállalása. Loro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 20. 10:30
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 20. 07:45
Eldőlt a legfontosabb kérdés az augusztus 20-i tűzijátékkal kapcsolatban: erre készülhetnek sokan
Agrárszektor  |  2025. augusztus 20. 09:59
Így tárold a kenyeret, hogy sokáig friss maradjon: ez a trükk működik