Tisza folyó Martely és Szeged közelében ősszel az elhagyott kikötőnél
HelloVidék

Rejtélyes betontömb bukkant elő a Tiszából: legendák és titkok övezik + Videó

HelloVidék
2025. augusztus 16. 16:35

Egy hatalmas, lyukas betontömb tűnt fel a Tisza vizéből Nagykörű közelében, amelynek származása évtizedek óta találgatások tárgya.

Az alacsony vízállásnak köszönhetően a Tisza újra felfedte titkait: a nagykörűi szabadstrand közelében egy hatalmas, közepén lyukas betontömb bukkant elő, amelynek története a helyiek és vízisportkedvelők között is sok kérdést vet fel. A szokatlan objektum évek óta hol eltűnik, hol előbukkan a vízből, és bár látványos, balesetveszélyes is lehet - írta a Szoljon.hu.

A tömb eredetéről számos legenda kering. Egyesek szerint a Tisza szabályozásakor, a 19. század második felében a partok megerősítéséhez használták, mások szerint hajóról kerülhetett a folyóba, vagy akár háborús maradvány is lehet. Helyi lakosok szerint a kőtömb valójában egy csapadékvíz-árkokhoz kapcsolódó kifolyóelem, amelyet a sodrás hozott a jelenlegi helyére.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szerint a betontömb egy úgynevezett barátzsilip maradványa, amelyet évtizedekkel ezelőtt hajóval vontattak a rendeltetési helyére, de a vontatmány szerencsétlenül járt, így került a folyó mélyére. A zsilipmaradvány az elmúlt két évtized alatt körülbelül két métert süllyedt a homokba, és várhatóan a mederfenék alá temetődik a jövőben.

A rejtélyes tömb a hajózási útvonalat nem zavarja, ugyanakkor továbbra is érdekfeszítő látványosság a Tisza Nagykörűhöz közeli szakaszán. A helyiek és a látogatók továbbra is megfigyelik, hogyan változik az évek során a rejtélyes kőtömb pozíciója.
Címlapkép: Getty Images
#tisza #vízállás #aszály #hellovidék

