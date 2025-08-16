Ha szeretnéd, hogy kerti növényeid egészségesek maradjanak, és ősszel is virágozzanak, most érdemes elővenni a metszőollót. Íme, 10 növény, ami meghálálja az augusztusi metszést!
Rejtélyes betontömb bukkant elő a Tiszából: legendák és titkok övezik + Videó
Egy hatalmas, lyukas betontömb tűnt fel a Tisza vizéből Nagykörű közelében, amelynek származása évtizedek óta találgatások tárgya.
Az alacsony vízállásnak köszönhetően a Tisza újra felfedte titkait: a nagykörűi szabadstrand közelében egy hatalmas, közepén lyukas betontömb bukkant elő, amelynek története a helyiek és vízisportkedvelők között is sok kérdést vet fel. A szokatlan objektum évek óta hol eltűnik, hol előbukkan a vízből, és bár látványos, balesetveszélyes is lehet - írta a Szoljon.hu.
A tömb eredetéről számos legenda kering. Egyesek szerint a Tisza szabályozásakor, a 19. század második felében a partok megerősítéséhez használták, mások szerint hajóról kerülhetett a folyóba, vagy akár háborús maradvány is lehet. Helyi lakosok szerint a kőtömb valójában egy csapadékvíz-árkokhoz kapcsolódó kifolyóelem, amelyet a sodrás hozott a jelenlegi helyére.
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szerint a betontömb egy úgynevezett barátzsilip maradványa, amelyet évtizedekkel ezelőtt hajóval vontattak a rendeltetési helyére, de a vontatmány szerencsétlenül járt, így került a folyó mélyére. A zsilipmaradvány az elmúlt két évtized alatt körülbelül két métert süllyedt a homokba, és várhatóan a mederfenék alá temetődik a jövőben.
A rejtélyes tömb a hajózási útvonalat nem zavarja, ugyanakkor továbbra is érdekfeszítő látványosság a Tisza Nagykörűhöz közeli szakaszán. A helyiek és a látogatók továbbra is megfigyelik, hogyan változik az évek során a rejtélyes kőtömb pozíciója.
A szüreti időszak jellegzetes magyar étele a pincepörkölt, amit régen odalent, a borospincében főztek bográcsban. Na de vajon miért tették ezt és mi mindent használtak...
Nézzétek, az idei nyári hőség és a csapadékhiány milyen különös objektumot hozott a felszínre a Tihanyi Belső-tónál?!
Siófokon most olyan látvány fogadja a strandolókat, mintha a tengerparton járnának: a víz visszahúzódott, és hatalmas homokpadok bukkantak elő. Ahol tavasszal még hullámok csapkodtak, ma...
Nyáron könnyen összefuthatunk lábatlan hüllőkkel – akár vízparti nyaraláson, akár erdei túrán, vagy épp kertészkedés közben. Pánikra és gyűlöletre azonban semmi ok, sőt!
Egy héten át most ingyenesen látogatható Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhely – Romkert csontkamrája, ahol királyaink és nemzeti nagyjaink földi maradványai nyugszanak.
Túráztunk, éhesek voltunk, és ott volt. Aztán amit ott elénk raktak – illatos, szaftos vadas fogások, bőséges köretek, korrekt, 5000 forint körüli árakon – hát...
Bogyiszlón elszabadult az ázsiai márványos poloskák inváziója – a helyzetre maga a polgármester hívta fel a figyelmet, miután a gusztustalan rovarok szó szerint tömegével másztak...
Óriási a baj: a Kiskunságban már a legellenállóbb füvek is feladták a harcot az aszállyal szemben – a területek felén több mint 95 százalékuk, háromnegyedén...
A hír ennyi: Győr belvárosának ikonikus kis kocsmája, az Anna Presszó augusztus 15-én újra kinyit. A retró hangulatú poharazó három éve állt üresen, aztán jött...
Történelmi emlékhely, a magyar természetjárás ikonikus állomása, és a helyi közösségek leendő találkozótere – 2026 tavaszára teljesen megújul a Pomáz külterületén álló Tiszolczy-ház.
Új csöppségek érkeztek a Nyíregyházi Állatpark ázsiai kiskarmú vidra családjába! A 60 napos vemhesség után született kölyköket a csapat minden tagja közösen neveli.
A mórahalmi Nagyszéksós-tó idén nyárra ismét teljesen kiszáradt – a tómeder most üres, a víz csak egy mesterséges csatornában maradt meg.
A tatabányaiak ikonikus jelképe, a több mint százéves Turul-emlékmű most hosszú pihenőre kényszerül: decemberig teljesen körbekerítve várja, hogy újra régi fényében ragyoghasson.
Először rendezik meg a Független Vidéki Színházak Fesztiválját Szentesen, a Tóth József Színházban, ahol öt nap alatt az ország különböző pontjairól érkező társulatok mutatják be...
Ilyen zsidó gasztroünnepet még nem látott Nyíregyháza: harmadszor rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Zsidó Gasztronómiai Fesztivált!
Az idei nyárban különösen figyelemre méltó, hogy a tó vize 30 egymást követő napon maradt 24 °C felett.
Gondoltad volna, hogy az a csodás élénkkék virág, ami most nyílik a mezőkön, igazi szuperhős a gyógynövények között? Ez a mezei katáng, de most virágzik...
Teljesen kiégett Tolna vármegye és az ország ikonikus buszmegállója Mórágyon.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.