Fürdőző a hőségben a margitszigeti Palatinus strandon 2024. július 13-án. MTI/Balogh Zoltán
Bezárt az ország legkisebb termálja: sokan imádták, egykor ezrek fürödtek itt naponta

2025. augusztus 15. 12:45

Egykor Dél-Somogy egyik legpezsgőbb üdülőhelye volt, ma viszont üres medencék, rozsdás kapu és elhagyatott kemping árulkodik a múltról – a szuloki termálfürdő sorsa egyelőre bizonytalan.

A Sonline.hu beszámolója szerint az ország talán egyik legkisebb termálfürdője a kilencvenes évek óta működött Szulokon, egy kempinghez kapcsolódva. Volt időszak, amikor akár napi ezer vendég is megfordult itt, sőt, medencebálokat és óriási majálisokat is rendeztek a dél-somogyi településen. A pécsi bányászok gyakori vendégek voltak, és a kemping sátraiban, lakókocsijaiban nyaranta megtelt élettel a környék.

Ma már más a kép: a fürdő kapui zárva, a medencék üresek. „Rengeteg lakókocsi és sátor volt itt valaha, de most nincs senki” – idézte fel egy helybéli idős asszony a régi időket. A fürdő eladását már régóta tervezik, de egyelőre nem akadt befektető.

Kilenc éve még nyita volt a fürdő, ebben a videóban a 26. percnél láthatjuk, milyen is volt akkoriban a termál - ahol uniós pénzekből akkoriban még sportmedencét is építettek:

Friedrich Tamás polgármester a lapnak elmondta: az újranyitáshoz hatalmas összegre lenne szükség, amivel a település nem rendelkezik. A legutóbbi, öt évvel ezelőtti felmérés szerint legalább 70 millió forint kellene a fürdő felújításához, a covid idején lejárt engedélyek megújítása pedig további költségekkel járna. Bár a környékbeli strandok többsége talált már befektetőt, Szuloknál egyelőre nincs konkrét érdeklődő.

A polgármester reménykedik, hogy a fürdő jó fekvése, valamint a vadászturizmus és a falusi szálláshelyek lehetőségei vonzóvá tehetik a helyszínt egy jövőbeli befektető számára. A helyiek azonban már nem ígéretekre, hanem valódi lépésekre várnak.
Címlapkép: Getty Images
