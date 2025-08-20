2025. augusztus 20. szerda István
29 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Man wearing blue fishing in Romania in Danube Delta feeling sportsy
HelloVidék

Alig hittek a szemüknek a tiszai horgászok: döbbenet, mik bukkantak elő az akácosból + videó

HelloVidék
2025. augusztus 20. 17:45

Szokatlan vendégei akadtak a Tisza-tavi horgászoknak, amikor pecabot helyett vaddisznómalacok jelentek meg mellettük a parton. A meglepetés-vendégekről videó is készült, íme!

A napokban különleges felvételek készültek a Tisza-tónál, ahol horgászok a Mohosz Tisza-tavi Kirendeltség közösségi oldalán osztották meg meghökkentő videójukat. A felvételen jól látszik, amint két süldő vaddisznó bújik elő a parti akácosból, mindössze néhány lépésre a pecásoktól. Az állatok szemlátomást nem jöttek zavarba: közvetlenül a horgászfelszerelések mellett szaglásztak, miközben a horgászok döbbenten figyelték őket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzet sokakat megmosolyogtatott, egy hozzászóló ironikusan azt írta: „Bográcsba velük!” – de hozzátette, szerencse, hogy a koca, vagyis az anyaállat nem bukkant fel. Erre ugyanis valóban volt már példa: a Pecaverzum 2021-ben számolt be arról, hogy egy termetes vaddisznó Orfűn kergetett el horgászokat. Egy évvel később Szombathelyen, a Csónakázó-tónál zaklatta hetekig a horgászokat egy koca.

 
Címlapkép: Getty Images
#videó #horgászat #vaddisznó #tisza #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:03
17:45
16:58
16:45
16:03
Pénzcentrum
Rémálom lett a magyar pár házvásárlásából: pincébe zárt ember, állandóan kivonuló rendőrség
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
Óriási változás a hatoslottón: mostantól duplázhatod az esélyed a milliárdokra vagy mégsem?
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 20. szerda
István
34. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
2
3 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
3
3 hete
Brutális medvetámadás történt a közelben: kilőttek egy fenevadat, de így is katasztrofális a helyzet
4
2 hete
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
5
6 napja
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Egyszer használatos kártyaszám
interneten használatos bankkártyás fizetési megoldás, amely az első használat után lejár, így nem lehet visszaélni vele.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 20. 18:03
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 20. 16:58
Mozdulni sem lehet: hömpölygő tömeg a Várban az augusztus 20-i ünnepen +fotók
Agrárszektor  |  2025. augusztus 20. 17:02
Ijesztő előrejelzés a Balatonnál: az eddigieknél is durvább szúnyoginvázió jöhet