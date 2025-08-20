Alig hittek a szemüknek a tiszai horgászok: döbbenet, mik bukkantak elő az akácosból + videó

Szokatlan vendégei akadtak a Tisza-tavi horgászoknak, amikor pecabot helyett vaddisznómalacok jelentek meg mellettük a parton. A meglepetés-vendégekről videó is készült, íme!

A napokban különleges felvételek készültek a Tisza-tónál, ahol horgászok a Mohosz Tisza-tavi Kirendeltség közösségi oldalán osztották meg meghökkentő videójukat. A felvételen jól látszik, amint két süldő vaddisznó bújik elő a parti akácosból, mindössze néhány lépésre a pecásoktól. Az állatok szemlátomást nem jöttek zavarba: közvetlenül a horgászfelszerelések mellett szaglásztak, miközben a horgászok döbbenten figyelték őket.

A helyzet sokakat megmosolyogtatott, egy hozzászóló ironikusan azt írta: „Bográcsba velük!” – de hozzátette, szerencse, hogy a koca, vagyis az anyaállat nem bukkant fel. Erre ugyanis valóban volt már példa: a Pecaverzum 2021-ben számolt be arról, hogy egy termetes vaddisznó Orfűn kergetett el horgászokat. Egy évvel később Szombathelyen, a Csónakázó-tónál zaklatta hetekig a horgászokat egy koca.