Bakancslistás kirándulóhelyek Pest megye szívében: 5 meseszép autós kirándulás, amit vétek lenne kihagyni

Egészen elképesztő időjárás vár ránk az elkövetkezendő napokban, helyenként akár 21-22 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, ami inkább májusra, mintsem kora tavaszra jellemző. Ha engem kérdeztek, az első igazán tavaszi hétvégét nem is lehetne kellemesebben eltölteni, mint egy autós kirándulás Pest megye festői tájain. Az alábbiakban olyan kirándulóhelyek Pest megye területén, amelyeket érdemes felkeresni egy autós kirándulás során, hiszen mindössze egy órányira találhatók Budapesttől.

1. Nyakaskő és Biatorbágy környéke: egy helyen, őrületes kirándulóhelyek Pest megye szívében

Biatorbágy déli határában, a Tétényi-fennsík nyugati lejtőjén lenyűgöző sziklaformációkat hozott létre az erózió. A jellegzetes alakjáról Nyakas-kőként ismert szikla nem csupán geológiai szempontból értékes, hanem elsőrangú túracélpont is. A látványos kő lapos tetejére a bátrabb túrázók fel is mászhatnak, és a magaslatról káprázatos kilátás nyílik a környező mészkősziklákra, valamint a településekkel sűrűn tarkított síkságra. A mellette, hosszan húzódó Madárszirt is igen impozáns, a sziklafal tetején vezető ösvényről a beszédes nevű Százlépcsőn ereszkedhetünk le a gyepes, szavanna jellegű vidékre.

Megközelíthetőség: A Nyakas-kő parkoló Biatorbágytól délre, a Sóskút felé vezető országúton található, a falu szélétől körülbelül 1 km-re. Alsómajor után balra kanyarodva egy bekötőútra érkezünk, ahol parkolóhelyek is találhatóak. Ha busszal érkezünk, Biatorbágy, Alsómajornál szálljunk le, majd az országúton Sóskút felé haladva, 200 m után, egy hídon átkelve, balra fordulva juthatunk el a parkolóhoz és a túraút kezdetéhez.

2. Budakeszi Arborétum: egy remek autós kirándulás Pest megye területén

A közel 30 hektáros Budakeszi Arborétum tökéletes választás azok számára, akik szeretnek a természetben sétálni, és ehhez nyugodt, békés és csendes kirándulóhelyet keresnek - közel a fővároshoz. A Budakeszi Arborétumot a Budakeszi Vadasparktól pár kilométerre találhatjuk meg. Ez azt jelenti, hogy a két látnivaló bizony könnyen kombinálható.

A fás kert kísérleti céllal jött létre: a több, mint 70 éve (1950-ben) alapított park célja ugyanis az volt, hogy növeljék a Budapest környéki zöld területek számát. Az arborétum Budakeszi, Páty és Telki települések háromszögében található, a Budai Tájvédelmi Körzettől nem messze. A közelben olyan kirándulási lehetőségeink vannak, mint a Tarnai-pihenő környéke és a Csergezán Pál-kilátó környéke.

3. Zámorhegyi Remeteség – Pusztazámor: less be a titkos szerzetesi cellákba

Pusztazámor legnevezetesebb látnivalója a XVIII. században épült Zámorhegyi Remeteség, amely a temetőkertben található. Az épületet Mentler Mihály, nagyszombati főbíró emeltette 1758-ban, miután a török uralom után a községet újratelepítették. A remetetemplom építésénél felhasználtak egy XIII. századi román templom maradványait, amelynek patkó alakú, 11 m hosszú és 6,5 m széles részeiből épült fel. A Zámorhegyi Remeteség nemcsak építészeti, hanem művelődéstörténeti szempontból is különleges, hiszen a templom és a hozzá tartozó harangház és szerzetesi cellák egy szerves egységet alkotnak. Az épület hazánk egyedülálló barokk műemléki kincse, amely mind alaprajzi, mind felépítményi rendszerében egyedülálló.

A templom oromzatos homlokzata jellegzetes rokokó díszítésekkel, kosáríves templombejárattal és kőkeretes kriptalejárattal büszkélkedhet. Az emeleti szinten két téglányi alakú kőkeretes ablak található. Ma az épületben állandó vallás- és helytörténeti kiállítás látható.

Megközelíthetőség: A Zámorhegyi Remeteség Pusztazámor községben található, a falu központjától néhány perces sétára. Az autósok számára könnyen megközelíthető a településen keresztül, a parkolás is biztosított. Tömegközlekedéssel a legközelebbi buszmegálló Pusztazámoron található, innen gyalogosan pár perc alatt elérhetjük a remeteséget.

4. Naplás-tó: hatalmas füves területeken piknikezhetünk

A Naplás-tó egy olyan kirándulóhely, ahova akárcsak néhány órára is, de bármikor érdemes elugrani, hiszen minden adott a feltöltődéshez. A tó partján kialakított bicikliúton kellemesen sétálhatunk, miközben élvezzük a természet csendjét, vagy akár a hatalmas füves területeken piknikezhetünk egyet. A Naplás-tó különleges élővilága is hozzájárul a varázsához: 400 növény- és 200 állatfaj él itt. A pecások számára is paradicsomi helyszín, hiszen a tónak gazdag a halállománya, pontyoktól kezdve egészen amurig, csukáig és süllőig – bárki kedvére űzheti a horgászszenvedélyét.

A 21 méter magas kilátóból csodás panoráma tárul elénk a tóra, a Gödöllői-dombság lankáira és persze a városra. A kilátót a 18 állomásból álló Naplás-tavi Tanösvény részeként, de akár külön is felfedezhetitek. A Tanösvényen 36 játékos feladat várja a gyerekeket. A tó közelében büfét is találtok.

Megközelíthetőség: A Naplás-tó Fót városának közelében helyezkedik el, mindössze 20-30 percre Budapesttől. Az M3-as autópályáról könnyedén elérhetjük, így ideális helyszín egy gyors kikapcsolódásra, ha a főváros közvetlen közelében keresünk egy nyugodt, természetközeli pihenőhelyet. Tömegközlekedéssel a legkényelmesebb, ha a 46-os busszal az Erdei bekötőút megállónál szálltok le. Innen a Cinkotai úton és a Naplás úton haladva érhetitek el a tavat.

5. Prédikálószék-kilátó: lélegzetelállító panoráma a Dunakanyarra

Ha egy igazán felejthetetlen kirándulásra vágysz Pest megyében, akkor a Prédikálószék-kilátó tökéletes választás. A 639 méter magas csúcsról páratlan kilátás nyílik a Dunakanyarra: a kanyargó Duna, a Visegrádi-hegység erdős lankái és a Börzsöny hegyei festői látványt nyújtanak. Tiszta időben még a Magas-Tátra csúcsai is felsejlenek a távolban.

A 2016-ban épült kilátó 12 méter magas, és három szintjéről más-más perspektívából csodálhatjuk meg a környező tájat. Egy kis pihenő után a Vadálló-kövek sziklacsoportja is útba ejthető, amely lenyűgöző természeti képződmény.

Megközelítés: Dobogókő felől: egy kb. 8 km-es közepesen nehéz túra vezet a kilátóhoz. Dömösről indulva: a Rám-szakadékhoz hasonlóan izgalmas, meredekebb útvonalon, a Vadálló-kövek érintésével érhetjük el a csúcsot (kb. 6 km).