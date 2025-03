Hamarosan nyitnak a szedd magad tulipánkertek Magyarországon: nyitás, dátumok, friss árak 2025-ben

Ha tavasz, akkor virágok, és ha virágok, akkor tulipán és tulipánszüret! Idén is számos vidéki helyszínen szedhetünk magunknak a bájos tavaszi virágokból. Két országosan népszerű Szedd magad Tulipánszüret programajánlója következik: 2025-ös nyitva tartási dátumokat és árakat is hozunk, hogy ne maradjatok le a tavasz egyik legszebb programjáról!

A tavasszal együtt lassan, de biztosan közeleg a színpompás virágok szezonja is. Mind közt az egyik legszebb a nárcisz, amely ragyogó szirmaival üde színfoltot hoz a téli hónapok szürkesége után. A Szedd magad nárciszmezőkről nemrégiben itt írt a HelloVidék. De ne feledkezzünk meg a tulipánokról sem! Hamarosan indul a tulipánszüret is, Magyarországon számos vidéki helyszínén szedhetünk magunknak a bájos tavaszi virágokból! Most két országosan is népszerű helyszínt hozunk, friss nyitási dátumokkal és árakkal:

1. Kőröshegyi Tulipánszüret 2025. - tulipánözön a Balatonnál

Hazánk talán legnagyobb és legismertebb tulipán lelőhelye a 2012-ben, a Balaton déli partján nyílt Kőröshegyi Levendulás, mely nyitása óta népszerű tulipán- és levendula lelőhely, és népszerű kirándulóhely. Itt mindent lehet, ami tulipánnal kapcsolatos: szedni, venni, fotózkodni. Külön kijelölt szedőhelyek és külön fotózásra létesített terület is van, s aki elfáradt elképesztő balatoni panorámában is gyönyörködhet.

A Kőröshegyi Tulipánszüret, amely 2025. március 28. és április 21. között kerül megrendezésre. A látogatók több mint 100 fajta tulipán között válogathatnak, és lehetőség nyílik saját csokor összeállítására is.

A Park nyitvatartása a Tulipánszüret 2025 időtartama alatt (kivéve Húsvét és tavaszi szünet):

Hétfő: 9.00-17.00

Kedd: 9.00-17.00

Szerda: 9.00-17.00

Csütörtök: 9.00-17.00

Péntek: 9.00-17.00

Szombat: 9.00-18.00

Vasárnap: 9.00-18.00

Belépőjegyek

Felnőtt belépőjegy: 1800 Ft

Minden felnőtt belépőjegy mellé 500 Ft értékben nárcisz kupont adunk ajándéka! (A virágok számának erejéig.)

Gyermekeknek: 12 éves kor alatt ingyenes

Tulipán ára: 300 Ft/szál

Nárcisz ára: 250 Ft/szál

2. Tulipánszüret Tisza-tó 2025 Abádszalók

A Tisza-tó első nagyszabású, tavaszi programja április 5-én, szombaton kerül megrendezésre, ahol idén is rengeteg, különböző színű tulipán, jácint és nárcisz várja a látogatókat. Az ötödik jubileumát ünneplő abádszalóki kert 2025. április 5-én nyitja meg kapuit, és összesen 500 000 tulipán várja a látogatókat:

Nyitóhétvége:

Április 5., szombat: 9:00–17:00

Április 6., vasárnap: 9:00–17:00

További dátumok:

Április 10., csütörtök: 9:00–17:00

Április 11., péntek: 9:00–17:00

Április 12., szombat: 9:00–17:00

Április 13., vasárnap: 9:00–17:00

Húsvéti nyitvatartás:

Április 17., csütörtök: 9:00–17:00

Április 18., nagypéntek: 9:00–17:00

Április 19., szombat: 9:00–17:00

Április 20., húsvétvasárnap: 9:00–17:00

Április 21., húsvéthétfő: 9:00–17:00

Ha a tulipánok engedik: