Gyászhír: legendás magyar kosaras távozott, meghalt Pálffy Tamás

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 13:23

146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.

74 éves korában meghalt Pálffy Tamás egykori válogatott kosaras, a hírt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége jelentette be saját honlapján

Mint a szövetség nekrológjában felidézi, Pálffy Tamás négyszeres magyar bajnok volt, melyekből kettőt a Honvéddal, kettőt a Csepel tagjaként nyert meg. Részt vett az 1969-es Európa-bajnokságon, a magyar válogatottban több mint száznegyven alkalommal lépett pályára. 

Pálffy Tamást 2005-ben beválasztották az elmúlt 50 legjobb 25 játékosa, vagyis a Legendák közé. Hosszú betegség után hunyt el; felesége, fia, annak családja és számos rokona gyászolja - zárul a nekrológ.
Címlapkép: Getty Images
