Váratlanul lezárták a tatabányai Turult: kiderült, mi lesz az ikonikus madárszobor sorsa

A Turul-emlékmű, Magyarország egyik legismertebb közterületi alkotása, 1907-ben készült el, majd teljes felújítást követően 1992-ben ismét ünnepélyesen felavatták. Az elmúlt évtizedek azonban nyomot hagytak a műemlék státuszú alkotáson, így indokolttá vált teljes körű állapotfelmérése és felújítása. A munkálatok 2025. augusztus 12-én kezdődnek.

Kedden lezárták Magyarország – sőt, Európa – legnagyobb madárszobrát, a Kő-hegy tetején álló tatabányai Turult. A Vérteserdő Zrt. közlése szerint a felújítás ideje alatt a látogatók csak a kijelölt biztonsági zónáig közelíthetik meg a több mint egy évszázada magasodó alkotást, amely 1907-es felállítása óta többször is megmenekült az időjárás és a történelem viszontagságaitól.

A mostani, 83 millió forintos állami támogatással megvalósuló munkálatok első ütemében szakértők mérik fel a szobor szerkezeti állapotát, majd a műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően megkezdik az állagmegóvást. A burkolat részleges bontása és a statikai vizsgálatok idején a teljes terület lakat alá kerül, a balesetveszély megelőzése érdekében.

A felújítás várhatóan decemberre fejeződik be, így a magyar történelem legendás madara az év végére kaphatja vissza régi pompáját – addig azonban a tatabányaiaknak és a turistáknak be kell érniük a távoli kilátással.