Kapitális látnivalókkal csalogat márciusban a vidéki állatpark: a bátrakra látványetetés is vár

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság szarvasi bemutatóhelye, a Körösvölgyi Állatpark különleges programmal várja látogatóit a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából. Ezúttal a park sztárjai, az európai bölények látványetetésére invitálnak, amely során közelebbről ismerkedhetünk meg e lenyűgöző, hatalmas állatokkal.

Március 15-én 12 órától kerül sor az állatpark sztárjai, az európai bölények ismertetővel egybekötött látványetetésére a Körösvölgyi Állatparkban - adta hírül honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park. A látványetetés során az érdeklődők részletes ismertetőt kapnak az európai bölények életmódjáról, valamint betekintést nyerhetnek a természetvédelmi erőfeszítésekbe is, hogyan is próbálják megmenteni a kihalás szélére került fajt.

A nap során kiderül az is, miben különböznek az amerikai és európai bölények, miért tűntek el a vadon élő bölénycsordák hazánkból, és mi az a zubron. Emellett a látogatók nemcsak hallhatnak az európai bölényekről, hanem testközelből is megfigyelhetik őket. A legbátrabbak még a két közel 1 tonnás bölénybikát, Policht-ot és Szabír-t is etethetik!

"Az érkezés időzítésénél érdemes figyelembe venni, hogy a Körösvölgyi Állatpark 26 hektáros területén, a bölénykifutó a jegypénztártól 30-40 perc sétára esik, miközben természetesen a park sétánya mentén számos, más állatfaj is megfigyelhető. A program állatparki belépőjeggyel látogatható, előzetes bejelentkezés nem szükséges." - írták a szervezők.



A nagy túlélő: az európai bivaly Korábban az európai bölények csaknem egész Európában előfordultak a lombhullató erdőkben. Az elmúlt évszázadokban élőhelyük folyamatosan csökkent, míg végül a vadon élő állomány teljesen kihalt. Az utolsó magyar bölényt Erdélyben, a borgói Plaj-magaslaton ejtették el 1762-ben. Ma pedig, az Őrségi Nemzeti Parkban, Kondorfa határában, a Hegy-völgy elnevezésű területen található az a hely, ahova 2019-ben visszatelepítettek néhány egyedet. A fajtamentésnek és visszatelepítésnek köszönhetően nem egy hazai nemzeti parkban is ott vannak már.

A programsorozat ideje alatt a Tölgy büfében a vendégek frissítőkkel, meleg szendvicsekkel, töltött lepényekkel és természetes szörpökkel pihenhetnek meg. A program állatparki belépőjeggyel látogatható, előzetes bejelentkezés nem szükséges. A bölénykifutó a jegypénztártól 30-40 perc sétára található, miközben számos más állatfaj is megfigyelhető a park területén.