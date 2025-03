Tüneményes videón a börzsönyi vadmacska: nézzétek, hogy készül a párkeresésre!

A Duna-Ipoly Nemzeti Park vadkamerája édes egy jelenetet rögzített: a Börzsöny ikonikus vadmacskáját éppen mosakodás közben kapta lencsevégre. Mint kiderült, épp „pacsmagolásra” készülődik a töneményes erdei cicus. De vajon miért ilyen fontos tavasszal a vadmacskák számára a tisztálkodás? Tudjátok?

Februárban kezdetét veszi a vadmacskák párzási időszaka, más néven „pacsmagolás”, amikor a hímek nagyobb területeket járnak be párkeresés céljából. Ilyenkor jellegzetes, rekedtes hívóhangjukkal próbálják magukhoz csalogatni a nőstényeket – számolt be róla a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága. Egy cuki videót is megosztott erről a különleges időszakról. A felvételen egy bájos vadmacska mosakszik éppen:

A vadmacska vemhességi ideje egyébként 63-66 nap, ezt követően 3-4 kölyök születik. Ha az első alom elpusztul vagy nem sikerül felnevelni, előfordulhat egy második ellés is. A kicsiket kizárólag a nőstény neveli. A párzási időszak alatt azonban a vadmacskák gyakrabban merészkednek ki az utakra, így megnő a gázolások kockázata.

A nemzeti park arra kéri a lakosságot, hogy ha elütött vadmacskát találnak, jelezzék a természetvédelmi őrszolgálatnak. Ahogy a nemzeti park posztjában olvasható: a szakemberek idén is figyelemmel kísérik a vadmacska-populációt, és kíváncsian várják, hogy a Tölgyes Life projektterületén sikerül-e megfigyelni az újszülött kölyköket.