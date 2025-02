Kilőtték őket: több mint 100 nutriával végeztek Zalában, és még nincs vége az irtásnak

Egyre nagyobb aggodalomra ad okot a nutria (Myocastor coypus), egy idegenhonos rágcsálófaj terjedése Zala vármegye nyugati részén – erről számolt be a Balaton-felvidéki Nemzeti Park a hivatalos honlapján.

A nemzeti park szakemberei az elmúlt években a Mura, a Kerka és a Kebele vízfolyások vízrendszerében figyelték meg az inváziós faj állományának rohamos növekedését. 2024-ben a Zala Vármegyei Kormányhivatal ezért is rendelte el az állami védekezést annak érdekében, hogy megfékezzék a nutria további terjedését. A gyérítési feladatokat a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület kapta meg - írta közleményében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park.

Ahogy beszámoltak róla, a védekezési intézkedések vadászati módszereken alapultak, amelyek elsősorban élvefogó ládacsapdák alkalmazásával zajlottak, ám bizonyos esetekben fegyveres gyérítést is végeztek. Czabán Dávid, az egyesület szakértője, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálatának támogatásával 2024 augusztusa óta több mint 100 nutriát távolított el a térségből.

A gyérítésben aktívan közreműködött a letenyei Venatus Vadásztársaság is. Tájékoztatásuk szerint a lelőtt egyedeket tudományos kutatások céljából virológiai és szaporodásbiológiai vizsgálatoknak vetették alá. Ezenfelül néhány példányt preparáltak, hogy bemutatási és oktatási célokat szolgáljanak.

"Az első év eredményei már bíztatóak, egyes területeken a nutria jelenléte jelentősen csökkent. Ugyanakkor a teljes zalai állomány felszámolása még nem valósult meg, így az őshonos élővilág védelme érdekében a gyérítés folytatása továbbra is elengedhetetlen" – hangsúlyozták a szakemberek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A világ száz legkárosabb inváziós faját felsoroló listáján is szerepel

A nutria rendkívül szapora rágcsáló, megfelelő körülmények között évente két alkalommal is világra hozhat 2-9, ritka esetben 10-nél is több kölyköt, és a fiatalok már az első évben ivaréretté válhatnak. Azokon a területeken, ahol ez a nagyméretű rágcsáló jelentős mértékben elszaporodik, komoly gazdasági és természetvédelmi károkat okozhat. A megtelepedett nutriák a vízfolyások töltésébe ásott üregekkel és a szántóföldi növények fogyasztásával okozhatnak gazdasági kárt. Az élőhelyek átalakításával az őshonos élővilágra is negatív hatást gyakorolhatnak, ugyanis nagy területen képesek kipusztítani a nádast, és más vízi növényzetet.A nutriák továbbá különböző betegségeket is terjeszthetnek, ezzel is veszélyeztetve az őshonos állatvilágot.

A nutria szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) által összeállított, a világ száz legkárosabb inváziós faját felsoroló listán, valamint az Európai Unió által veszélyesnek minősített idegenhonos fajok jegyzékén. Ezért az ellene való hatékony fellépés hazánk természetvédelme számára is kiemelt feladat – áll a közleményben.