50 ember keresi a Mohácsi Vándort: hónapok óta szökésben, most itt bukkant fel

Mohácsi Vándor, így nevezték el azt a kutyát, aki hónapok óta, hatalmas távolságokat leküzdve kóborol a Dunántúlon. Volt már Siófokon, Kaposváron, Mohácson aztán bejárta Baranyát, pár napja Nakon és Lápafőn látták.

Ahogy a HelloVidék is írt róla, rejtélyes kutya kóborol a Dél-Dunántúlon. Tavaly ősszel még Siófokon látták, ezt követően, több mint száz kilométert megtéve Mohácson tűnt fel, ahol nagyjából két hetet töltött. Onnan is tovább állt, baranyai falvakban csatangolt, majd Pécsre érkezett. Volt aki rendszeren etette, próbált a közelébe férkőzni, de sajnos sehol sem sikerült.

Sokan be akarták fogni, de eredménytelenül. Megy, megy és megy... egy hónapon belül a teljes Dél-Dunántúlt bejárta! A Facebookon már külön csoportot is létrehoztak az érte aggódók. A mohácsi vándor most legutóbb a Tolna vármegyei Lápafőn bukkant fel.

Fiáth Szilvia, a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány elnöke Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy Vándor már megfordult Várongon és Dombóváron is, ahol a helyi gyepmester is próbálta befogni, eddig azonban minden próbálkozás eredménytelen maradt.

"Annyi friss hír mindenki megnyugtatására, hogy Vándor egyenlőre ott maradt a környéken és jól van Dombóvárról kint volt a gyepmester és többen is meg Kaposvárról is voltak kint keresni hajnaltól, látták is Várong legvégénél a szőlőhegy felé Vándort, a szántóban nagy vígan szaladgált úgyhogy kutyabaja! Az élvefogó ki fog kerülni hamarosan, csak sajnos a gyepmesternek másfelé is van sok dolga.. a belekerülő püspökfalatok is rendelkezésre állnak! Senki ne aggódjon, Vándor se nem sovány, se nem beteg, nagyon is elemében van, energikus és jókedvű!" - írta az állatvédő.

Vándor sorsa egy Facebook-csoportban külön figyelmet kapott. A tagok most arra kérnek mindenkit, aki látja az állatot, hogy jelezze az alábbi telefonszámon: 06 70 254 4363. Bár, a kutya egyelőre nem enged közel magához senkit, egy örökbefogadó gazdi már készen áll arra, hogy otthont nyújtson neki, amint sikerül befogni.