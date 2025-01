Fotókon a mohácsi vándor: rejtélyes kutya kóborol vidéken, egy hónap alatt a teljes Dél-Dunántúlt bejárta

A rejtélyes kutya még 2024. december 22. körül tűnt fel először Mohácson. Hogy honnan érkezett aztán Kaposvárra, nem tudni. Volt aki rendszeren etette, próbált a közelébe férkőzni, de sajnos sehol sem sikerült. Sokan be akarták fogni, de eredménytelenül. Megy, megy és megy... egy hónapon belül a teljes Dél-Dunántúlt bejárta! A Facebookon már külön csoportot is létrehoztak az érte aggódók.

Mohácsi vándor, így nevezték el azt a kutyát, aki hónapok óta, hatalmas távolságokat leküzdve kóborol a Dunántúlon. Tavaly ősszel még Siófokon látták, ezt követően, több mint száz kilométert megtéve Mohácson tűnt fel, ahol nagyjából két hetet töltött. Onnan is tovább állt, baranyai falvakban csatangolt, majd Pécsre érkezett.

A mohácsi vándor most csütörtökön Kaposváron is felbukkant. Hogy hogyan képes több száz kilométereket kóborolni úgy, hogy látszólag nincs lesoványodva se kiéheztetve? Azóta is rejtély. Mindenesetre a Facebookon már külön csoportot is létrehoztak az érte aggódók.

A kutyával foglalkozó Facebook-bejegyzések tanúsága szerint eredeti gazdájáról, valamint egykor volt lakóhelyéről senkinek sincs információja. A kutyán így is sokan próbáltak segíteni, élelmet ugyan elfogad, de nem tudták befogni:

Ahogy írják róla, rendkívül félős, bizalmatlan, ugyanakkor szelíd, ártalmatlan.

Az állatvédő kaposváriak most egy külön csoportot is létrehoztak a Facebookon, ahol azt írták, a reggeli órákban a Búzavirág lakótelepen flangált a keverék kutya, pár óra múlva viszont már a Raktár utca felé vette az irányt. Jól körülnézett a somogyi megyeszékhelyen, mert a 48-as ifjúság útján is lencsevégre kapták, amint a zebrán baktatott át, de az Ivánfahegyalja utcában és a Keskeny utcákban is megfordult.

A Facebook-csoportba többen jelezték, ha sikerül befogni, örökbe is fogadnák a kutyust, de az állatvédők felhívják arra a figyelmet, hogy Vándornak speciális rehabilitációra lenne neki szükség, hozzáértő személy és zárt kenel+ meleg barátságos,biztonságos környezet keretében.

Van ilyen a csoportban, vagy tudtok ilyen személyt, aki 100%-ra mondja, hogy ezt vállalná? A legjobb helyre szeretnénk ha kerülne, és majd a későbbiekben boldog gazdis élet várhasson Vándorra - írták még az egyik bejegyzésben.