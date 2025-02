Figyelem, tél végén ezek a legsürgetőbb kerti munkák: itt a sztárkertész 7+1 pontos feladatlistája

A hirtelen jött januári meleg az ország számos vidékén előcsalogatta az első rügyeket, Zalában nyílik az aranyeső, de előbújtak a korai gyógynövények is: a csalán már éledezik, sőt, még pitypangvirágot is találni! Ha valaki bizonytalan abban, hogy februárban milyen feladatokat érdemes elvégezni a kiskertben, akkor jól figyeljen! Kósa Dániel kertészmérnökkel most összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet!

Február első hetében járunk, és az időjárás hirtelen keményebbre fordult. Január azonban szokatlanul enyhe volt, szinte tavaszias időt hozott, így a kertben a megszokottnál jóval korábban megindult az élet. Egyes helyeken már rügyet bontott a fügefa, máshol – például Zalában – az aranycserje (amit sokan tévesen aranyvesszőnek neveznek) virágzik, pedig még messze van a március-április, amikor ennek eljönne az ideje. Ez azonban nem feltétlenül jó hír, hiszen a hideg még visszatérhet, és komoly károkat okozhat a növényekben. Ennek ellenére a naposabb idő sokakat arra ösztönöz, hogy kertjükben vagy udvarukon munkához lássanak. Ha valaki bizonytalan abban, hogyan kezdjen neki, milyen feladatok időszerűek ilyenkor, vagy milyen szerszámokra lehet szüksége, Kósa Dániel kertészmérnökkel összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet:

1. Álljunk neki, időben megtervezni a kiskertünk!

Érdemes visszatekinteni az előző évre: végiggondolni, mit és hogyan végeztünk el, milyen eredmények születtek, és levonni a tanulságokat. A tervezés alapvető fontosságú, hiszen így hatékonyabban dolgozhatunk. A modern technológiának köszönhetően könnyen hozzáférhetünk szakirodalomhoz – éljünk ezzel a lehetőséggel, és bővítsük tudásunkat – tanácsolta mindenekelőtt Kósa Dániel.

2. Ellenőrizzük le, mennyi vetőmagunk van!

Ha saját palántákat szeretnénk nevelni, ellenőrizzük, hogy minden szükséges vetőmagot beszereztünk-e. A szerszámok kiválasztásánál az egyik legfontosabb szempont a minőség. A tartós, jó minőségű eszközök hosszú távon kifizetődőbbek, még ha kezdetben drágábbak is.

3. Szerszámokkal hogy álltok?

Az egyik legfontosabb kellék – emelte ki Kósa Dániel - a metszőolló, a karos olló és a fűrész. Érdemes olyan szerszámokat választani, amelyek kényelmes markolattal rendelkeznek, mert a hosszabb munka során kevésbé fárasztják a kezünket. Fontos, hogy a pengék kiváló minőségű acélból készüljenek, és gondoskodjunk az élezésükről is. Egy megfelelő fenőkő segítségével hosszabb élettartamot biztosíthatunk eszközeinknek. Nem szükséges a legdrágább japán fenőkő, a jó minőségű kaszakövek is megfelelőek lehetnek.

Egyéb alapvető szerszámok közé tartozik a kapa, ásó, lapát, gereblye és vasvilla. Az ásók és kapák esetében is a tartósság a legfontosabb szempont. Érdemes olyan változatokat választani, amelyek nyele cserélhető, így ha véletlenül eltörik, nem kell az egész szerszámot lecserélni.

4. A szerszámok karbantartása szintén lényeges

Az élezés mellett ügyeljünk arra is, hogy megóvjuk őket a korróziótól. Lehetőség szerint fedett helyen tároljuk őket, például egy sufniban, garázsban vagy kazánházban. A legtöbb modern eszköz már rendelkezik felületvédelemmel, de az idő múlásával ez is megkopik. Ha szükséges, csiszoljuk le és fessük újra a felületet, vagy használat után tisztítsuk meg és kenjük be zsírral a fémrészeket.

A rendszeres tisztítás nemcsak a rozsdásodás ellen véd, hanem segít eltávolítani a kórokozókat is. Metszőollók és fűrészek esetében érdemes alkohollal fertőtleníteni a pengéket, hogy elkerüljük a betegségek átvitelét egyik növényről a másikra.

5. Még nem késő nekiállni a metszésnek

A kertben ilyenkor még mindig elvégezhetjük az almatermésűek metszését. A csonthéjas fák elhalt vagy lehullott ágait is érdemes összegyűjteni, valamint eltávolítani a fákon maradt, elszáradt terméseket, hogy megelőzzük a fertőzéseket. A tél folyamán letakart növényeket ellenőrizzük, és ha szükséges, óvatosan bontsuk meg a takarást, hogy elkerüljük a befülledést – ugyanakkor készüljünk fel arra is, hogy a hideg visszatérhet, így a takarást szükség esetén vissza kell helyeznünk.

6. Ne feledkezzünk meg a madarakról sem!

Ha madáretetőt helyeztünk ki, ne felejtsük el ellenőrizni a magok mennyiségét. Az enyhébb idő miatt lehet, hogy kevesebb fogyott, de egy hirtelen lehűlés után ismét több madár érkezhet táplálékért.

7. Az öntözésről se feledkezzünk meg

A fagymentes időszakokban ne feledkezzünk meg az öntözésről sem, különösen az örökzöldek esetében. Fontos, hogy csak annyi vizet juttassunk ki, amely megőrzi a talaj megfelelő nedvességtartalmát.

7+1. Szedjünk friss gyógynövényeket!

Végül, ha kertünkben csipkebogyó, naspolya vagy kökény is található, a megmaradt termésekből még most is készíthetünk ízletes teát, vagy akár frissen is elfogyaszthatjuk őket. Emellett a hirtelen jött januári meleg az ország számos vidékén előcsalogatta a korai gyógynövényeket: a csalán már éledezik, sőt, még pitypangvirágot is találni! Bátran gyűjtsünk belőlük, de ügyeljünk arra, hogy ne forgalmas utak mentén vagy szennyezett területeken szedjük a természet kincseit!