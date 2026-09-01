Fontos szint alatt zárt a BUX, mindenki a folytatást figyeli

A nemzetközi befektetői hangulat bizonytalan, így iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1554,24 pontos, 1,03 százalékos csökkenéssel, 149 112,19 ponton zárt hétfőn.

Varga Zolán kiemelte, hogy a BUX index ismét a 150 ezer pontos szint alá süllyedt. A vezető részvények közül az OTP árfolyama továbbra is az 50 és a 30 napos mozgóátlagok alatt tartózkodik, melyek 45 922 és 46 105 forintnál képeznek ellenállást, míg támasz 44 828 forintnál látható.

Hétfőn az OTP-részvények ára 760 forinttal, 1,65 százalékkal 45 240 forintra csökkent, forgalmuk 22,2 milliárd forintot tett ki.

A Richter a 13 240 forintos szint alatt zárt, mely így rövid távú ellenállás, míg támasz 13 010 forintnál húzódik. A Richter-papírok árfolyama 240 forinttal, 1,8 százalékkal 13 130 forintra esett, a részvények forgalma 7,6 milliárd forintot ért el hétfőn.

A Mol az 5082 forintos ellenállás felett járt, de végül alatta zárt, a következő támasz 4958 forintnál van. A Mol-részvények ára 5 forinttal, 0,1 százalékkal 5055 forintra erősödött hétfőn, 7,9 milliárd forintos forgalomban.

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A Magyar Telekom árfolyama változatlanul a 2447 forintos támasz és a 2557 forintos ellenállási szint között mozog. Hétfőn a Magyar Telekom papírjainak árfolyama 26 forinttal, 1,04 százalékkal 2530 forintra nőtt, forgalma 1,7 milliárd forint volt.