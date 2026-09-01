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Kvíz

TOP 10 augusztusi kvíz: vajon kifognak rajtad legjobb irodalmi, történelmi és földrajz kvízeink?

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 11:15

A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg változatos témákban, amelyekből minden hónapban kiválogatjuk az olvasóink kedvenceit. Te is kitöltenél most 1-2 kvízt? Vagy volt olyan kvíz, amiről pont lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból! 

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Mutatjuk, melyik 10 kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében augusztus folyamán. 

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  1. Kvíz: Emlékszel még a híres magyar versekre? Lássuk, felismered-e a költőt néhány sorból!
  2. Kvíz: Mennek még a római számok? Lássuk, hogy boldogulsz ezzel az X kérdéssel!
  3. Kvíz: Érdekel a mitológia, a hősi történetek? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
  4. Kvíz: Sokan rosszul használják ezeket a latin kifejezéseket! Tudod, mit jelent a vice versa, alter ego, et cetera?
  5. Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos augusztusi eseményekről!
  6. Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyeredet? Lássuk, mennyire igazodsz el a városrészek között!
  7. Kvíz: Rég volt az irodalomóra, mennek még a kötelező olvasmányok? Lássuk, emlékszel-e az utolsó mondatokra!
  8. Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét!
  9. Kvíz: Jó voltál földrajzból? Nézzük, megy-e még a vaktérkép, ha Magyarország megyéiről van szó!
  10. Kvíz: Rájössz, mi hiányzik a híres festményekről? Ez a kvíz a művészetrajongókon is kifoghat!
Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te emlékszel még az alsó tagozatos tananyagra? Lássuk, lesz-e 10 pontod
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Be tudod bizonyítani, hogy vagy annyira okos, mint egy negyedikes?
Címlapkép: Getty Images
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