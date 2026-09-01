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Gazdaság

Megszólalt Magyar Péter: véget érhet a Mol és Horvátország évtizedes háborúja?

MTI
2026. szeptember 1. 08:44

Magyarország kész tárgyalóasztalhoz ülni Horvátországgal az INA és a Mol évtizedes vitájának rendezése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon bejelentette, hogy megállapodott horvát hivatali partnerével a két ország közötti miniszteri szintű egyeztetések megkezdéséről, ami új fejezetet nyithat a kétoldalú kapcsolatokban. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatójának kiadatása ugyanakkor továbbra is kényes kérdés marad.

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A zágrábi Jutarnji List beszámolója szerint a magyar kormányfő a fórumon röviden egyeztetett Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel. A találkozón megegyeztek abban, hogy a két állam külügyi és gazdasági miniszterei hamarosan megkezdik a hivatalos tárgyalásokat a horvát INA és a Mol viszonyának rendezéséről. Bár a felek elsősorban a saját nemzeti érdekeiket tartják szem előtt, a magyar miniszterelnök szerint az egyeztetések kiváló alkalmat teremtenek a kétoldalú kapcsolatok normalizálására.

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A közeledés ellenére az együttműködés legérzékenyebb pontja továbbra is Hernádi Zsolt ügye marad. A Mol elnök-vezérigazgatója ellen érvényben lévő európai elfogatóparancs és az esetleges kiadatás kérdésére Magyar Péter kitérő választ adott, miközben hangsúlyozta, hogy a kapcsolatok új alapokra helyezéséhez mindkét országnak megvan a maga "házi feladata".

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A kormányfő már a választási győzelmét követő nemzetközi sajtótájékoztatóján is utalt arra, hogy a két vállalat története rendkívül összetett, és a magyar hatóságok alapos indokkal tagadták meg eddig a cégvezető kiadatását.

A horvát ügyészség még 2013-ban emelt vádat Hernádi ellen azzal a váddal, hogy 2008 és 2009 között tízmillió euró kenőpénzt adott Ivo Sanader akkori horvát miniszterelnöknek az INA irányítási jogainak megszerzéséért. Maga a gazdasági vita 2009-ig nyúlik vissza egy gázüzletági megállapodás kapcsán. Mivel a Mol álláspontja szerint a horvát állam nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit, a magyar energiacég 2013-ban választottbírósági eljárást indított, amelyet 2022-ben meg is nyert. A jogi viták részeként a közelmúltban egy amerikai szövetségi bíróság is a Mol javára döntött, és 286 millió dollár megfizetésére kötelezte Horvátországot.

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Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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