Gyengült szerdán a forint: így áll most az euróhoz és a dollárhoz képest

Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az euró jegyzése délután hat órakor 361,11 forinton állt a reggel hét órai 360,35 forint után, a dollár jegyzése 309,97 forintra ment fel 308,98-ról, a svájci franké pedig 384,79 forintra 384,54 forintról.

Szerda délutáni jegyzésén a forint erősebben állt az augusztusi kezdésnél; 0,9 százalékkal az euró, 1,9 százalékkal a dollár, 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 6,1 százalék, a dollár ellenében 5,3 százalék, a svájci frankkal szemben pedig 6,9 százalék nyereséget halmozott fel.