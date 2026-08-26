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Gyengült szerdán a forint: így áll most az euróhoz és a dollárhoz képest

MTI
2026. augusztus 26. 18:24

Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

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Az euró jegyzése délután hat órakor 361,11 forinton állt a reggel hét órai 360,35 forint után, a dollár jegyzése 309,97 forintra ment fel 308,98-ról, a svájci franké pedig 384,79 forintra 384,54 forintról.

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Szerda délutáni jegyzésén a forint erősebben állt az augusztusi kezdésnél; 0,9 százalékkal az euró, 1,9 százalékkal a dollár, 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 6,1 százalék, a dollár ellenében 5,3 százalék, a svájci frankkal szemben pedig 6,9 százalék nyereséget halmozott fel.
Címlapkép: Getty Images
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