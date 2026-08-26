Kilenc dolgozónál mutattak ki emelkedett nikkel-expozíciót a CATL debreceni cellagyárában, ahol a hatósági ellenőrzések a védőeszközökkel kapcsolatban is hiányosságokat tártak fel.
Gyengült szerdán a forint: így áll most az euróhoz és a dollárhoz képest
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az euró jegyzése délután hat órakor 361,11 forinton állt a reggel hét órai 360,35 forint után, a dollár jegyzése 309,97 forintra ment fel 308,98-ról, a svájci franké pedig 384,79 forintra 384,54 forintról.
Szerda délutáni jegyzésén a forint erősebben állt az augusztusi kezdésnél; 0,9 százalékkal az euró, 1,9 százalékkal a dollár, 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 6,1 százalék, a dollár ellenében 5,3 százalék, a svájci frankkal szemben pedig 6,9 százalék nyereséget halmozott fel.
A kormány egy új, folyamatosan frissülő weboldalon teszi közzé a tárcák és a Miniszterelnökség átvilágítása nyomán tett feljelentéseket.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 784,17 pontos, 0,52 százalékos csökkenéssel, 150 755,02 ponton zárt szerdán 15,5 milliárdos forgalomban.
A magyar szántóföldi gazdálkodásban egyre fontosabbá válik az öntözés az aszály és a gyakoribb hőhullámok miatt.
Erősödött a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Újabb történelmi csúcson zárt kedden a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden estére a bankközi devizapiacon.
A várakozásoknak megfelelően folytatta a kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi ülésén 25 bázisponttal, 5,50 százalékra...
Az Államadósság Kezelő Központ keddi aukcióján 5,21 százalékos átlaghozam mellett értékesített 30 milliárd forintnyi állampapírt.
Újabb kamatvágásról döntött a Magyar Nemzeti Bank, a Monetáris Tanács 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot.
Friss részletek a vadászgép-balesetről: súlyos műtéten esett át a hős pilóta, ezt közölték az állapotáról
Sikeres műtéten esett át a hétfői vadászrepülő-balesetben megsérült pilóta, aki a katapultálás során szenvedett gerincsérülést.
Normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. visszavonta a krízishelyzet besorolást.
A keddi kereskedés iránykereséssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A magyar gazdaság fellendítéséhez nem elég új beruházásösztönző programokat indítani
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szomorú igazság derült ki a magyar kórházakról és nyugdíjakról: nem kérdés már, az egész EU-ban alig van nálunk rosszabb
Az adott területekre fordított állami kiadások tekintetében sok mutató esetén hazánk az uniós rangsorban vagy a sereghajtók között van.
Estére 362,50 forintra drágult az euró, miközben a dollár is erősödött, a svájci frank viszont kissé olcsóbb lett.
Új rekordot döntött a BUX: 1,82 százalékot emelkedett, miközben a Richter közel 3,5 százalékot erősödött.