Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden estére a bankközi devizapiacon.
Óriásit kaszált, aki ezekbe a magyar részvényekbe fektetett: újabb történelmi rekord dőlt meg
Újabb történelmi csúcson zárt kedden a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A BUX 178,91 ponttal, 0,12 százalékkal emelkedett, így 151 539,19 ponton fejezte be a kereskedést.
A részvénypiac forgalma 21,1 milliárd forintot tett ki. A vezető részvények közül egyedül a Mol árfolyama csökkent, miközben az OTP, a Magyar Telekom és a Richter is erősödött.
Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, hogy kedden is alapvetően pozitív hangulat jellemezte a nemzetközi piacokat és a BÉT-et. A BUX hétfő után kedden is új történelmi csúcsot ért el, amit a befektetők kedvező jelzésként értékelhetnek.
- A vezető részvények közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban. A papír árfolyama 58 forinttal, 2,32 százalékkal 2558 forintra emelkedett, 1,8 milliárd forintos forgalom mellett.
- Az OTP 100 forinttal, 0,22 százalékkal 46 480 forintra drágult, a bankpapír forgalma 9,9 milliárd forint volt. A Richter árfolyama 30 forinttal, 0,23 százalékkal 13 360 forintra nőtt, a forgalma 3,1 milliárd forintot ért el.
A Mol ezzel szemben 60 forinttal, 1,18 százalékkal 5040 forintra esett. A részvényből 5,5 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket. Takács András szerint a Mol gyengülésében az olaj világpiaci árának csökkenése is szerepet játszott.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 9599,83 ponton zárt, ami 15,98 pontos, 0,17 százalékos visszaesés az előző napi értékhez képest.
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