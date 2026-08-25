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Gazdaság

Óriásit kaszált, aki ezekbe a magyar részvényekbe fektetett: újabb történelmi rekord dőlt meg

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 20:16

Újabb történelmi csúcson zárt kedden a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A BUX 178,91 ponttal, 0,12 százalékkal emelkedett, így 151 539,19 ponton fejezte be a kereskedést.

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A részvénypiac forgalma 21,1 milliárd forintot tett ki. A vezető részvények közül egyedül a Mol árfolyama csökkent, miközben az OTP, a Magyar Telekom és a Richter is erősödött.

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Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, hogy kedden is alapvetően pozitív hangulat jellemezte a nemzetközi piacokat és a BÉT-et. A BUX hétfő után kedden is új történelmi csúcsot ért el, amit a befektetők kedvező jelzésként értékelhetnek.

  • A vezető részvények közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban. A papír árfolyama 58 forinttal, 2,32 százalékkal 2558 forintra emelkedett, 1,8 milliárd forintos forgalom mellett.
  • Az OTP 100 forinttal, 0,22 százalékkal 46 480 forintra drágult, a bankpapír forgalma 9,9 milliárd forint volt. A Richter árfolyama 30 forinttal, 0,23 százalékkal 13 360 forintra nőtt, a forgalma 3,1 milliárd forintot ért el.

A Mol ezzel szemben 60 forinttal, 1,18 százalékkal 5040 forintra esett. A részvényből 5,5 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket. Takács András szerint a Mol gyengülésében az olaj világpiaci árának csökkenése is szerepet játszott.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 9599,83 ponton zárt, ami 15,98 pontos, 0,17 százalékos visszaesés az előző napi értékhez képest.
Címlapkép: Getty Images
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