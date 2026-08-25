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egy köteg magyar forint bankjegy és egy dollár
Gazdaság

Fordulatos napot zárt a forint: így teljesített a magyar fizetőeszköz

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 19:46

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden estére a bankközi devizapiacon. A magyar fizetőeszköz az MNB kamatdöntése után is stabil maradt, miközben a jegybank 25 bázisponttal, 5,5 százalékra csökkentette az alapkamatot.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,84 forintról 361,14 forintra csökkent 18 órára. Napközben 360,63 és 363,46 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése 387,33 forintról 385,53 forintra mérséklődött, míg a dolláré 311,33 forintról 309,37 forintra esett. Közben az euró a dollárral szemben is erősödött. Az euró jegyzése a reggeli 1,1655 dollárról 1,1673 dollárra emelkedett.

A forint keddi erősödése összhangban állt a napközbeni piaci mozgásokkal. Az euró árfolyama délután 361 forint alá is benézett, a dollárt pedig 310 forint alatt jegyezték.
Címlapkép: Getty Images
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