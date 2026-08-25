Összeomlottak az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások, ami súlyos vámháborúhoz vezetett a két észak-amerikai ország között.
Fordulatos napot zárt a forint: így teljesített a magyar fizetőeszköz
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden estére a bankközi devizapiacon. A magyar fizetőeszköz az MNB kamatdöntése után is stabil maradt, miközben a jegybank 25 bázisponttal, 5,5 százalékra csökkentette az alapkamatot.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,84 forintról 361,14 forintra csökkent 18 órára. Napközben 360,63 és 363,46 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése 387,33 forintról 385,53 forintra mérséklődött, míg a dolláré 311,33 forintról 309,37 forintra esett. Közben az euró a dollárral szemben is erősödött. Az euró jegyzése a reggeli 1,1655 dollárról 1,1673 dollárra emelkedett.
A forint keddi erősödése összhangban állt a napközbeni piaci mozgásokkal. Az euró árfolyama délután 361 forint alá is benézett, a dollárt pedig 310 forint alatt jegyezték.
Újabb történelmi csúcson zárt kedden a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe.
Az Államadósság Kezelő Központ keddi aukcióján 5,21 százalékos átlaghozam mellett értékesített 30 milliárd forintnyi állampapírt.
Újabb kamatvágásról döntött a Magyar Nemzeti Bank, a Monetáris Tanács 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot.
Friss részletek a vadászgép-balesetről: súlyos műtéten esett át a hős pilóta, ezt közölték az állapotáról
Sikeres műtéten esett át a hétfői vadászrepülő-balesetben megsérült pilóta, aki a katapultálás során szenvedett gerincsérülést.
Normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. visszavonta a krízishelyzet besorolást.
A keddi kereskedés iránykereséssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A magyar gazdaság fellendítéséhez nem elég új beruházásösztönző programokat indítani
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szomorú igazság derült ki a magyar kórházakról és nyugdíjakról: nem kérdés már, az egész EU-ban alig van nálunk rosszabb
Az adott területekre fordított állami kiadások tekintetében sok mutató esetén hazánk az uniós rangsorban vagy a sereghajtók között van.
Estére 362,50 forintra drágult az euró, miközben a dollár is erősödött, a svájci frank viszont kissé olcsóbb lett.
Új rekordot döntött a BUX: 1,82 százalékot emelkedett, miközben a Richter közel 3,5 százalékot erősödött.
A pilóta gerincsérülést szenvedett a katapultáláskor, műtét vár rá, de már azt kérdezte, mikor repülhet újra.
Rég látott csúcsra tört a forint: az járhat most nagyon rosszul, aki dollárban tartja a megtakarításait
A geopolitikai feszültségek miatt a piacok tartósan magas inflációra és egyre erőteljesebb kamatemelési ciklusra számítanak.
Döntött a kormány: elképesztő összeget kell megspórolnia az államnak – teljesen átírják a költségvetést
A módosítás célja, hogy a költségvetési törvény a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze.
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Szeptember 1-jén tőzsdére megy a Shein: a részvénykibocsátás után közel 8400 milliárd forintot érhet a cég.
Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetőinek kiválasztása.
Így lett a 144 milliárdos állami támogatásból szellemváros: már vizsgálják, hová úszott el a rengeteg adófizetői pénz
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) korábbi megállapítása szerint a tranzakció súlyos vagyonvesztést okozhatott.
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Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.