2026. augusztus 26. szerda Izsó
25 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close-up of Hungarian forint banknotes, focusing on a 20,000 forint note with a detailed portrait of a historical figure. The intricate designs, colors, and security features are prominently displayed, highlighting the currencys artis
Gazdaság

Erősödéssel indította a napot a forint, itt vannak a reggeli árfolyamok

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 08:01

Erősödött a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az euró árfolyama a kedd esti 361,14 forintról 360,35 forintra csökkent reggel 7 órára. A dollár jegyzése 309,37 forintról 308,98 forintra mérséklődött, míg a svájci frank 385,53 forintról 384,54 forintra gyengült.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az euró közben a dollárral szemben is veszített értékéből. Az árfolyam a kedd esti 1,1673 dollárról 1,1661 dollárra csökkent.

A forint erősödése egy nappal azután folytatódott, hogy a Magyar Nemzeti Bank újabb kamatcsökkentésről döntött. A jegybank 25 bázisponttal, 5,50 százalékra mérsékelte az alapkamatot. A döntés a piaci várakozásoknak megfelelő volt.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:01
07:45
07:03
06:30
05:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 25. 16:50
Így nőhet nagyot a magyar gazdaság: a német cégek elárulták a titkos receptet  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. augusztus 25. 18:30
Megszólalt Grósz Judit az FKT-botrányról: a miniszteri biztos védelmébe vette a vitatott eljárást
Grósz Judit, a közmédia átalakításért felelős miniszteri biztos szerint a kormány nem szólt bele a F...
Bankmonitor  |  2026. augusztus 25. 16:38
Csökkent az alapkamat, de mit jelenet mindez neked?
Az MNB mai döntésén 25 bázisponttal csökkenti a jegybanki alapkamatot. Ezzel az irányadó kamatszint...
Holdblog  |  2026. augusztus 25. 10:10
Magyarország jól indult, de két ország is elhúzott mellette, Szlovénia maradt a régi innovációs királya
A régió országai két évtized alatt látványosan felpörgették szabadalmi aktivitásukat, de az innováci...
Kasza Elliott-tal  |  2026. augusztus 21. 18:33
Bitcoin - elemzés
A MARA miatt szoktam nézegetni a Bitcoint, és most úgy látom, hogy vége van egy nagy korrekciónak. E...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 26.
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
2026. augusztus 25.
Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence
2026. augusztus 25.
Itt a számvetés 2026 legpusztítóbb eseményéről: vaskos számlát kap miatta rengeteg magyar, temérdek közpénzt költünk a kármentésre
2026. augusztus 25.
Egyre nagyobb bajban az európai autóipar: Kína olyan előnyre tett szert, amit nagyon nehéz lesz ledolgozni
2026. augusztus 25.
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 26. szerda
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Súlyos rezsibejelentést tett Kapitány István: a tél legdrágább hónapjaira nem kötötték le előre a gáz árát
2
1 hete
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk itthon sem felkészülve
3
3 napja
Olyan kincs rejlik a magyar föld alatt, amivel örökre elfelejthetjük a méregdrága gázt? Szinte korlátlan energiát hozhat a különleges technológia
4
1 hete
Új világ jön a PET-palackokkal kapcsolatban: itt van minden fontos tudnivaló!
5
4 napja
Megszólalt a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjelöltje: így vennék vissza az oligarchák vagyonát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 26. 06:30
A hazai kertek titkos aszálytűrő sztárja: a legforróbb nyarat is remekül bírja, a pillangók pedig imádják
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 26. 05:32
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
Agrárszektor  |  2026. augusztus 26. 07:07
Váratlan döntést hoztak a terjedő parazita miatt: nagy a felháborodás