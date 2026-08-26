A Pénzcentrum 2026. augusztus 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erősödéssel indította a napot a forint, itt vannak a reggeli árfolyamok
Erősödött a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a kedd esti 361,14 forintról 360,35 forintra csökkent reggel 7 órára. A dollár jegyzése 309,37 forintról 308,98 forintra mérséklődött, míg a svájci frank 385,53 forintról 384,54 forintra gyengült.
Az euró közben a dollárral szemben is veszített értékéből. Az árfolyam a kedd esti 1,1673 dollárról 1,1661 dollárra csökkent.
A forint erősödése egy nappal azután folytatódott, hogy a Magyar Nemzeti Bank újabb kamatcsökkentésről döntött. A jegybank 25 bázisponttal, 5,50 százalékra mérsékelte az alapkamatot. A döntés a piaci várakozásoknak megfelelő volt.
A várakozásoknak megfelelően folytatta a kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi ülésén 25 bázisponttal, 5,50 százalékra...
Az Államadósság Kezelő Központ keddi aukcióján 5,21 százalékos átlaghozam mellett értékesített 30 milliárd forintnyi állampapírt.
Újabb kamatvágásról döntött a Magyar Nemzeti Bank, a Monetáris Tanács 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot.
Friss részletek a vadászgép-balesetről: súlyos műtéten esett át a hős pilóta, ezt közölték az állapotáról
Sikeres műtéten esett át a hétfői vadászrepülő-balesetben megsérült pilóta, aki a katapultálás során szenvedett gerincsérülést.
Normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. visszavonta a krízishelyzet besorolást.
A keddi kereskedés iránykereséssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A magyar gazdaság fellendítéséhez nem elég új beruházásösztönző programokat indítani
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szomorú igazság derült ki a magyar kórházakról és nyugdíjakról: nem kérdés már, az egész EU-ban alig van nálunk rosszabb
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Estére 362,50 forintra drágult az euró, miközben a dollár is erősödött, a svájci frank viszont kissé olcsóbb lett.
Új rekordot döntött a BUX: 1,82 százalékot emelkedett, miközben a Richter közel 3,5 százalékot erősödött.
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A módosítás célja, hogy a költségvetési törvény a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze.
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Szeptember 1-jén tőzsdére megy a Shein: a részvénykibocsátás után közel 8400 milliárd forintot érhet a cég.
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