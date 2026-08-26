Erősödéssel indította a napot a forint, itt vannak a reggeli árfolyamok

Erősödött a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a kedd esti 361,14 forintról 360,35 forintra csökkent reggel 7 órára. A dollár jegyzése 309,37 forintról 308,98 forintra mérséklődött, míg a svájci frank 385,53 forintról 384,54 forintra gyengült.

Az euró közben a dollárral szemben is veszített értékéből. Az árfolyam a kedd esti 1,1673 dollárról 1,1661 dollárra csökkent.

A forint erősödése egy nappal azután folytatódott, hogy a Magyar Nemzeti Bank újabb kamatcsökkentésről döntött. A jegybank 25 bázisponttal, 5,50 százalékra mérsékelte az alapkamatot. A döntés a piaci várakozásoknak megfelelő volt.