Ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 784,17 pontos, 0,52 százalékos csökkenéssel, 150 755,02 ponton zárt szerdán 15,5 milliárdos forgalomban.

Mind a négy vezető részvény vesztett értékből az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, hogy csendes, alacsony forgalomban gyengült a BUX az elmúlt napok csúcsdöntései után. Véleménye szerint az elmúlt időszak emelkedését követő profitrealizálás miatt estek a Magyar Telekom és a Richter részvényei, a Mol árfolyamát pedig a csökkenő olajárak húzták lefelé. Az OTP árfolyama a balti államokban működő Luminor bank felvásárlásának bejelentése óta oldalazik - tette hozzá.

A Mol 40 forinttal, 0,79 százalékkal 5000 forintra csökkent, 4,8 milliárd forintos forgalomban.

40 forinttal, 0,79 százalékkal 5000 forintra csökkent, 4,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,34 százalékkal 46 320 forintra esett, forgalmuk 7,0 milliárd forintot tett ki.

ára 160 forinttal, 0,34 százalékkal 46 320 forintra esett, forgalmuk 7,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 24 forinttal, 0,94 százalékkal 2534 forintra gyengült, forgalma 961,6 millió forint volt.

árfolyama 24 forinttal, 0,94 százalékkal 2534 forintra gyengült, forgalma 961,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,45 százalékkal 13 300 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9553,30 ponton zárt szerdán, ez 46,53 pontos, 0,48 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.