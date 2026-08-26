Ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 784,17 pontos, 0,52 százalékos csökkenéssel, 150 755,02 ponton zárt szerdán 15,5 milliárdos forgalomban.
Mind a négy vezető részvény vesztett értékből az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, hogy csendes, alacsony forgalomban gyengült a BUX az elmúlt napok csúcsdöntései után. Véleménye szerint az elmúlt időszak emelkedését követő profitrealizálás miatt estek a Magyar Telekom és a Richter részvényei, a Mol árfolyamát pedig a csökkenő olajárak húzták lefelé. Az OTP árfolyama a balti államokban működő Luminor bank felvásárlásának bejelentése óta oldalazik - tette hozzá.
- A Mol 40 forinttal, 0,79 százalékkal 5000 forintra csökkent, 4,8 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,34 százalékkal 46 320 forintra esett, forgalmuk 7,0 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 24 forinttal, 0,94 százalékkal 2534 forintra gyengült, forgalma 961,6 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,45 százalékkal 13 300 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9553,30 ponton zárt szerdán, ez 46,53 pontos, 0,48 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
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