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Egy idős hölgy a nappalijában a kanapén ülve nézi a bankszámlakivonatát, aggódik a nyugdíja és az emelkedő megélhetési költségek miatt.
Gazdaság

Júliusban elszálltak a bankszámlák költségei: mutatjuk, mennyivel fizethet többet

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 13:59

A júliusi infláció mindössze 1,2 százalék volt Magyarországon, a szolgáltatások drágulása azonban jóval erőteljesebb maradt. A KSH adatai szerint a szolgáltatások ára egy év alatt 4,7 százalékkal emelkedett, egyetlen hónap alatt pedig 1,6 százalékos drágulást mértek - írja a Bankmonitor

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A piaci szolgáltatások esetében még látványosabb volt az áremelkedés. Ezek ára júliusban egy hónap alatt 1,1 százalékkal nőtt. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint ez jelentősen meghaladta a 2017 és 2020 közötti időszak júliusi átlagát, amely 0,5 százalék volt.

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A mostani kiugró adat jelentős részét a bankok és a telekommunikációs cégek önkéntes díjkorlátozásának kifutása magyarázza. A 2025-ben bevezetett önkéntes díjstop miatt a bankok, telekommunikációs cégek és biztosítók 2026. június 30-ig nem emelték a lakossági díjakat. Júliustól azonban több szolgáltató ismét módosította árait.

A bankszektorban több pénzintézet is inflációkövető emelést hajtott végre. A CIB Bank például 8,2, 8,3 százalékkal növelte a lakossági bankszámlák díjait, mivel a 2025-ben elmaradt emelést is bepótolta. Az Ersténél és a K&H-nál júliustól emelkedtek a számlaköltségek, az MBH Banknál pedig július végén, illetve augusztus elején lépett életbe a díjmódosítás. Az OTP 3,6 százalékkal növelte a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjbevételeket.

A Gránit Bank egyes számlacsomagjainál szeptember 15-től jöhet díjemelés, míg a Raiffeisen és az UniCredit szintén júliustól módosította a lakossági számlák költségeit. A MagNet Bank idén nem jelentett be ilyen típusú emelést.

A KSH adatai is jelzik a változást. A biztosítási és pénzügyi szolgáltatások ára júliusban éves összevetésben 3,7 százalékkal, egy hónap alatt pedig 3,4 százalékkal emelkedett.

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A Bankmonitor szerint egy átlagos magyar éves szinten 40, 50 ezer forintot fizethetett a bankszámlájáért az elmúlt évben. Ebben a számlavezetési díj mellett az utalások, a készpénzfelvétel, a bankkártya és egyéb szolgáltatások költségei is szerepelnek. A mostani díjemelések ezt éves szinten további 1760, 2200 forinttal növelhetik.

A drágulás azonban nem feltétlenül elkerülhetetlen. Megfelelő számlacsomag választásával akár teljesen díjmentes bankolás is elérhető. Ehhez a bankok jellemzően meghatározott összegű havi jóváírást várnak el, amely több esetben már a minimálbérrel is teljesíthető. Az elektronikus ügyintézés, a készpénzfelvételi lehetőségek tudatos használata és az SMS-értesítések helyett a mobilalkalmazásos push üzenetek választása szintén csökkentheti a költségeket.

A bankszámla kiválasztásánál ugyanakkor érdemes azt is megnézni, hogy az akciós vagy ingyenes időszak meddig tart. Egyes csomagoknál ugyanis a kedvezmény csak átmeneti, és később jelentősen megemelkedhetnek a díjak.
Címlapkép: Getty Images
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