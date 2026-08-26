2026. augusztus 26-án, 83 éves korában elhunyt Nádas Péter Kossuth- és József Attila-díjas író.
Júliusban elszálltak a bankszámlák költségei: mutatjuk, mennyivel fizethet többet
A júliusi infláció mindössze 1,2 százalék volt Magyarországon, a szolgáltatások drágulása azonban jóval erőteljesebb maradt. A KSH adatai szerint a szolgáltatások ára egy év alatt 4,7 százalékkal emelkedett, egyetlen hónap alatt pedig 1,6 százalékos drágulást mértek - írja a Bankmonitor.
A piaci szolgáltatások esetében még látványosabb volt az áremelkedés. Ezek ára júliusban egy hónap alatt 1,1 százalékkal nőtt. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint ez jelentősen meghaladta a 2017 és 2020 közötti időszak júliusi átlagát, amely 0,5 százalék volt.
A mostani kiugró adat jelentős részét a bankok és a telekommunikációs cégek önkéntes díjkorlátozásának kifutása magyarázza. A 2025-ben bevezetett önkéntes díjstop miatt a bankok, telekommunikációs cégek és biztosítók 2026. június 30-ig nem emelték a lakossági díjakat. Júliustól azonban több szolgáltató ismét módosította árait.
A bankszektorban több pénzintézet is inflációkövető emelést hajtott végre. A CIB Bank például 8,2, 8,3 százalékkal növelte a lakossági bankszámlák díjait, mivel a 2025-ben elmaradt emelést is bepótolta. Az Ersténél és a K&H-nál júliustól emelkedtek a számlaköltségek, az MBH Banknál pedig július végén, illetve augusztus elején lépett életbe a díjmódosítás. Az OTP 3,6 százalékkal növelte a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjbevételeket.
A Gránit Bank egyes számlacsomagjainál szeptember 15-től jöhet díjemelés, míg a Raiffeisen és az UniCredit szintén júliustól módosította a lakossági számlák költségeit. A MagNet Bank idén nem jelentett be ilyen típusú emelést.
A KSH adatai is jelzik a változást. A biztosítási és pénzügyi szolgáltatások ára júliusban éves összevetésben 3,7 százalékkal, egy hónap alatt pedig 3,4 százalékkal emelkedett.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Bankmonitor szerint egy átlagos magyar éves szinten 40, 50 ezer forintot fizethetett a bankszámlájáért az elmúlt évben. Ebben a számlavezetési díj mellett az utalások, a készpénzfelvétel, a bankkártya és egyéb szolgáltatások költségei is szerepelnek. A mostani díjemelések ezt éves szinten további 1760, 2200 forinttal növelhetik.
A drágulás azonban nem feltétlenül elkerülhetetlen. Megfelelő számlacsomag választásával akár teljesen díjmentes bankolás is elérhető. Ehhez a bankok jellemzően meghatározott összegű havi jóváírást várnak el, amely több esetben már a minimálbérrel is teljesíthető. Az elektronikus ügyintézés, a készpénzfelvételi lehetőségek tudatos használata és az SMS-értesítések helyett a mobilalkalmazásos push üzenetek választása szintén csökkentheti a költségeket.
A bankszámla kiválasztásánál ugyanakkor érdemes azt is megnézni, hogy az akciós vagy ingyenes időszak meddig tart. Egyes csomagoknál ugyanis a kedvezmény csak átmeneti, és később jelentősen megemelkedhetnek a díjak.
Erősödött a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Újabb történelmi csúcson zárt kedden a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden estére a bankközi devizapiacon.
A várakozásoknak megfelelően folytatta a kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi ülésén 25 bázisponttal, 5,50 százalékra...
Az Államadósság Kezelő Központ keddi aukcióján 5,21 százalékos átlaghozam mellett értékesített 30 milliárd forintnyi állampapírt.
Újabb kamatvágásról döntött a Magyar Nemzeti Bank, a Monetáris Tanács 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot.
Friss részletek a vadászgép-balesetről: súlyos műtéten esett át a hős pilóta, ezt közölték az állapotáról
Sikeres műtéten esett át a hétfői vadászrepülő-balesetben megsérült pilóta, aki a katapultálás során szenvedett gerincsérülést.
Normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. visszavonta a krízishelyzet besorolást.
A keddi kereskedés iránykereséssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A magyar gazdaság fellendítéséhez nem elég új beruházásösztönző programokat indítani
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szomorú igazság derült ki a magyar kórházakról és nyugdíjakról: nem kérdés már, az egész EU-ban alig van nálunk rosszabb
Az adott területekre fordított állami kiadások tekintetében sok mutató esetén hazánk az uniós rangsorban vagy a sereghajtók között van.
Estére 362,50 forintra drágult az euró, miközben a dollár is erősödött, a svájci frank viszont kissé olcsóbb lett.
Új rekordot döntött a BUX: 1,82 százalékot emelkedett, miközben a Richter közel 3,5 százalékot erősödött.
A pilóta gerincsérülést szenvedett a katapultáláskor, műtét vár rá, de már azt kérdezte, mikor repülhet újra.
Rég látott csúcsra tört a forint: az járhat most nagyon rosszul, aki dollárban tartja a megtakarításait
A geopolitikai feszültségek miatt a piacok tartósan magas inflációra és egyre erőteljesebb kamatemelési ciklusra számítanak.
Döntött a kormány: elképesztő összeget kell megspórolnia az államnak – teljesen átírják a költségvetést
A módosítás célja, hogy a költségvetési törvény a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze.