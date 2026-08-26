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Kongatják a vészharangot: durva visszaesés jött Magyarországon, ezt mindannyian meg fogjuk érezni
A magyar beruházások 2026 második negyedévében is jelentősen visszaestek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a beruházások volumene a nyers adatok alapján 9,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint az előző negyedévhez képest is 4,3 százalékos csökkenést mértek.
A nemzetgazdasági beruházások teljesítménye éves összevetésben, szezonálisan kiigazítva 7,1 százalékkal esett vissza. A beruházási aktivitás gyengülésében elsősorban a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás játszott szerepet.
Az ipari beruházások visszaesése különösen fontos jelzés, mivel a feldolgozóipar beruházásai a gazdasági növekedés egyik fontos forrását jelentik. A szállítás és raktározás területén szintén jelentősen csökkent a beruházási volumen.
A visszaesést az ingatlanügyletekhez kapcsolódó beruházások növekedése mérsékelte. A beruházási aktivitás azonban így is jelentősen elmaradt az egy évvel korábbitól.
A beruházások alakulása szereplők szerint is vegyes képet mutatott. A vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásainak volumene egyaránt csökkent, miközben a háztartások beruházásai növekedtek. Az adatok alapján a második negyedévben továbbra is gyenge maradt a magyar beruházási aktivitás, ami a gazdaság növekedési kilátásai szempontjából is fontos jelzés.
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