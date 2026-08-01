Újabb blokk teljesítményét csökkentették Pakson: egyre közelebb a teljes leállás

Újabb teljesítménycsökkentést hajtott végre szombat hajnalban a Paksi Atomerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt. Az 1-es blokk még működő turbinagenerátorát is leállították, miközben a szakemberek folyamatosan felügyelik a létesítmény biztonságos működését. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje a jövő hét elején elérheti azt a kritikus szintet, amely már az utolsó működő blokk leállítását is szükségessé teheti.

Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be szombat hajnalban a Paksi Atomerőmű a tartós szárazság és a Duna folyamatosan csökkenő vízállása miatt.

A társaság közlése szerint augusztus 1-jén 5 óra 45 perckor leállították az 1-es blokk még működő turbinagenerátor gépegységét. Hangsúlyozták, hogy az atomerőmű szakemberei folyamatosan biztosítják a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is.

A pénteki paksi sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a jelenlegi előrejelzések alapján a Duna vízszintje várhatóan a jövő hét kedden vagy szerdán érheti el azt a kritikus szintet, amikor az utolsó működő blokkot is le kell állítani. A tájékoztatás szerint a leállítás nem jelent nukleáris kockázatot, ugyanakkor a termelés kiesése jelentős gazdasági hatással járhat.

A Duna vízállása már most is meghaladja a korábbi negatív rekordot: a pénteki adatok szerint 26 centiméterrel alacsonyabb volt a 2018-as minimumértéknél. Az előrejelzések további apadást valószínűsítenek, miközben a teljes leállítást jelentő kritikus vízszint egyre közelebb kerül.

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Címlapi kép: Jánossy Gergely, MTI/MTVA