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Gazdaság

Újabb blokk teljesítményét csökkentették Pakson: egyre közelebb a teljes leállás

Pénzcentrum
2026. augusztus 1. 08:34

Újabb teljesítménycsökkentést hajtott végre szombat hajnalban a Paksi Atomerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt. Az 1-es blokk még működő turbinagenerátorát is leállították, miközben a szakemberek folyamatosan felügyelik a létesítmény biztonságos működését. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje a jövő hét elején elérheti azt a kritikus szintet, amely már az utolsó működő blokk leállítását is szükségessé teheti.

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Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be szombat hajnalban a Paksi Atomerőmű a tartós szárazság és a Duna folyamatosan csökkenő vízállása miatt.

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A társaság közlése szerint augusztus 1-jén 5 óra 45 perckor leállították az 1-es blokk még működő turbinagenerátor gépegységét. Hangsúlyozták, hogy az atomerőmű szakemberei folyamatosan biztosítják a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is.

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A pénteki paksi sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a jelenlegi előrejelzések alapján a Duna vízszintje várhatóan a jövő hét kedden vagy szerdán érheti el azt a kritikus szintet, amikor az utolsó működő blokkot is le kell állítani. A tájékoztatás szerint a leállítás nem jelent nukleáris kockázatot, ugyanakkor a termelés kiesése jelentős gazdasági hatással járhat.

A Duna vízállása már most is meghaladja a korábbi negatív rekordot: a pénteki adatok szerint 26 centiméterrel alacsonyabb volt a 2018-as minimumértéknél. Az előrejelzések további apadást valószínűsítenek, miközben a teljes leállítást jelentő kritikus vízszint egyre közelebb kerül.

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Címlapi kép: Jánossy Gergely, MTI/MTVA
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