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Kész, ennyi volt: teljesen felforgatják a hungarikumok rendszerét, milliárdos támogatásokat fagyasztottak be
Gazdaság

Kész, ennyi volt: teljesen felforgatják a hungarikumok rendszerét, milliárdos támogatásokat fagyasztottak be

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 15:27

Teljesen felülvizsgálják a hungarikumprogramot, mivel az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium szerint a rendszer a jelenlegi formájában fenntarthatatlan. A jövőben politikai megfontolások helyett kizárólag szakmai alapokra helyeznék a cím odaítélését, a folyamatban lévő idei pályázatok kifizetését pedig a költségvetés áttekintéséig felfüggesztették.

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A tárca célja, hogy a hungarikum megnevezés visszanyerje eredeti rangját, és valóban olyan kiemelkedő, széles körben elismert értékeket jelöljön, amelyek mögött valós szakmai teljesítmény áll, és méltán részét képezik a nemzeti identitásnak. A minisztérium álláspontja szerint nem helyes, hogy kulturális súlyukban, értékükben és jelentőségükben alapvetően eltérő elemeket pusztán a cím miatt azonos szinten kezeljenek, ezért a korábbi döntéseket és a minősítési gyakorlatot egyaránt újraértékelik.

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A rendszer átalakítása közvetlenül érinti a HUNG-2026 pályázatot is, amelynek keretösszegét a tavaszi választások előtt nem sokkal 1,15 milliárd forintra emelték. A Herman Ottó Intézet már tájékoztatta a nyerteseket, hogy a támogatások folyósítása további értesítésig szünetel. A pályázókat felhívták arra, hogy a vállalt programokat jelenleg csak saját felelősségükre valósíthatják meg, a folyamat lezárásáról és a végleges döntésről pedig a későbbiekben kapnak tájékoztatást - írta a Telex.

Mitől hungarikum a hungarikum? Eddig honatyáink sem tudták...
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Mitől hungarikum a hungarikum? Eddig honatyáink sem tudták...
A hungarikum szó hallatán elsősorban mindenkinek a hasa jut eszébe, vagyis néhány olyan speciálisan hazánkra jellemző élelmiszeripari termék, - például a kalocsai paprika, a makói vöröshagyma, a szegedi téliszalámi de sokaknak talán már a túró rudi is ebbe a körbe tartozik - melyeknek hagyománya van, és magas minőséget is képviselnek. De mitől lesz valamiből hungarikum, és miért jó ez egyáltalán?

A hungarikumok száma idén haladta meg a százat, legutóbb a töpörtyűs pogácsa és a vecsési savanyúság került be a gyűjteménybe. A Magyar Értéktár listája eközben az ultival és Kincsemmel bővült, a korábbi agrárminiszter hivatali ideje alatt pedig többek között a déli harangszó és a csárdás is megkapta az elismerést.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

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