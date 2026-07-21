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Gazdaság

Jöhet a fordulat a gázpiacon: rendkívüli bejelentés érkezett a fűtési szezon előtt

Pénzcentrum
2026. július 21. 13:08

A közel-keleti feszültségek fokozódása és a cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok (LNG) késése miatt a Goldman Sachs jelentősen megemelte az európai irányadó gázárra vonatkozó idei előrejelzését. A befektetési bank várakozásai szerint a szűkülő piaci kínálat és a vártnál alacsonyabb európai tárolói töltöttségi szint a fűtési szezonban további drágulást idézhet elő - írta a Portfolio.

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A módosított elemzés szerint a holland TTF gáztőzsdén az irányadó ár a harmadik negyedévben megawattóránként 60 euróra, a negyedikben pedig 53 euróra emelkedhet, ami jócskán felülmúlja a korábban várt 41, illetve 40 eurós szintet. A borúlátóbb kilátások hátterében az áll, hogy a Perzsa-öböl térségéből induló LNG-export normalizálódását az eredetileg becsült július helyett immár csak októberre várják.

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A piacokra további nyomást gyakorol, hogy az Iránnal szövetséges jemeni húszi lázadók Szaúd-Arábiával szembeni tengeri blokáddal fenyegetőznek, ami az Egyesült Államokkal fennálló konfliktust is élezheti. Ez a fejlemény a globális energiaellátást és a világkereskedelmet egyaránt veszélyezteti; ennek hatására a gázár az elmúlt napokban már megközelítette az 59 eurót, a hét elején pedig négyhavi csúcsra ugrott.

A Goldman Sachs figyelmeztetett, hogy amennyiben Európára a téli időszakban komolyabb fagyhullám csap le, a gázár akár a 65 eurót is elérheti. Ezt a kockázatot növeli, hogy az északnyugat-európai tárolók október végi, a fűtési szezon előtti töltöttségi szintje az előzetesen várt 74 százalék helyett várhatóan mindössze 67 százalékos lesz. A jelenlegi feszített helyzet ellenére a bank hosszú távon már enyhülésre számít, így a 2028–2029-es évekre megawattóránként 16–19 eurós árszintet jelez előre.

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Címlapkép: Getty Images
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