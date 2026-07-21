Elképesztő vagyonon ül a legfelsőbb magyar elit: kiderült, mennyi pénz van valójában egyetlen számlájukon

Az ügyfélszámlák száma kicsit ugyan visszaesett, az egy számlára jutó átlagos vagyon megközelítette a 220 millió forintot - jelentette a Portfolio.

A geopolitikai feszültségek és a piaci kihívások ellenére is jelentősen, 13 600 milliárd forint fölé nőtt a hazai privátbanki vagyon az idei első félévben. Az iráni konfliktus okozta olajársokk és a globális kamatvárakozások átrendeződése ellenére a hazai piac jól teljesített az év első felében: a magyar tőzsde vezető részvényeinek erősödése 26 százalékos emelkedést hozott a BUX-indexben, a választásokat követően csökkenő politikai kockázati prémium pedig a forintnak is kedvezett. Mindezek eredményeként a hazai privátbankoknál kezelt vagyon fél év alatt több mint 5 százalékkal, éves szinten pedig a 12 százalékot meghaladó mértékben bővült.

Ezzel párhuzamosan a privátbanki ügyfélszámlák száma mintegy 300-zal csökkent, így kevéssel 62 ezer felett állapodott meg. A visszaesés hátterében tudatos szolgáltatói döntések állnak, ugyanis a portfóliótisztítások és a belépési limitek emelése miatt kevesebb számlán összpontosul egyre nagyobb összeg.

Történelmi mérföldkőnek számít, hogy mostanra kivétel nélkül minden hazai szolgáltatónál átlépte a 100 millió forintot az egy ügyfélre jutó átlagos vagyon. A listát a Bank Gutmann vezeti 1,1 milliárd forinttal, amelyet az Apelso Wealth Management követ 757 millióval, a harmadik helyen pedig a Concorde Értékpapír áll 637 millió forinttal.

A belépési küszöbök emelése általános trenddé vált a piacon. A Hold Alapkezelő 120 millióról 160 millióra, míg az OTP digitális privátbankja 20 millióról 50 millió forintra növelte az elvárt minimumot. A legmagasabb belépési korlátot továbbra is a Bank Gutmann szabja meg mintegy 355 millió forinttal, amelyet az OTP kiemelt szegmense és az Apelso követ 300-300 millióval. A legalacsonyabb belépési határt jelenleg az SPB húzta meg 40 millió forintnál.

Bár szektorszinten csökkent az ügyfelek száma, az Apelso, a Raiffeisen és az Erste jelentős állománybővülést tudott felmutatni a számlák számában. A teljes kezelt vagyon tekintetében változatlanul az OTP Private Banking a piacvezető, amely 3899 milliárd forinttal a teljes hazai állomány 29 százalékát kezeli. Mögötte az MBH Private Banking és a K&H Private Banking áll. A legdinamikusabb féléves vagyonnövekedést a Concorde érte el 14 százalékkal, amelyet az Apelso követ 13 százalékkal, valamint a Hold 7 százalékkal.

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A hatalmas, 13 600 milliárd forintos állományt mindössze 496 privátbankár kezeli az országban, ami jelentős leterheltséget jelent. Egy tanácsadóra átlagosan 128 számla jut, ráadásul a legmagasabb ügyfélszámmal a K&H bankárai dolgoznak, miközben a legexkluzívabb kiszolgálást az Apelso nyújtja, ahol egy-egy szakember csupán 15 számláért felel.

A befektetési szokásokat vizsgálva látszik, hogy a vagyon legnagyobb része, mintegy 44 százaléka továbbra is befektetési alapokban fekszik. A kötvények 21 százalékot tesznek ki, míg a részvények aránya növekvő tendenciát mutatva elérte a 20 százalékot. A devizaösszetételt tekintve az ügyfelek látványosan felülsúlyozták a forintot, amely a portfóliók közel felét adja, miközben az euró 33, a dollár pedig 14 százalékot képvisel.

A jövőre nézve a szolgáltatók többsége mérsékelt, 4–8 százalékos vagyonbővüléssel számol. Bár a kockázatok megítélése enyhült, a makrogazdasági és geopolitikai bizonytalanságok mellett a szabályozási környezet változásai – különösen a vagyonadót, a tartós befektetési számlákat és a bizalmi vagyonkezelést érintő kérdések – továbbra is óvatosságra intik a piac szereplőit. A hagyományos szolgáltatóknak emellett alkalmazkodniuk kell az erősödő versenyhez, a neobankok térnyeréséhez, valamint a generációváltással átalakuló ügyféligényekhez is.