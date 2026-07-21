Első pillantásra egyszerűnek tűnik a kérdés, hogy melyek a világ leggazdagabb országai. A válasz azonban attól függ, milyen mutató alapján mérjük a vagyont.
Elképesztő vagyonon ül a legfelsőbb magyar elit: kiderült, mennyi pénz van valójában egyetlen számlájukon
Az ügyfélszámlák száma kicsit ugyan visszaesett, az egy számlára jutó átlagos vagyon megközelítette a 220 millió forintot - jelentette a Portfolio.
A geopolitikai feszültségek és a piaci kihívások ellenére is jelentősen, 13 600 milliárd forint fölé nőtt a hazai privátbanki vagyon az idei első félévben. Az iráni konfliktus okozta olajársokk és a globális kamatvárakozások átrendeződése ellenére a hazai piac jól teljesített az év első felében: a magyar tőzsde vezető részvényeinek erősödése 26 százalékos emelkedést hozott a BUX-indexben, a választásokat követően csökkenő politikai kockázati prémium pedig a forintnak is kedvezett. Mindezek eredményeként a hazai privátbankoknál kezelt vagyon fél év alatt több mint 5 százalékkal, éves szinten pedig a 12 százalékot meghaladó mértékben bővült.
Ezzel párhuzamosan a privátbanki ügyfélszámlák száma mintegy 300-zal csökkent, így kevéssel 62 ezer felett állapodott meg. A visszaesés hátterében tudatos szolgáltatói döntések állnak, ugyanis a portfóliótisztítások és a belépési limitek emelése miatt kevesebb számlán összpontosul egyre nagyobb összeg.
Történelmi mérföldkőnek számít, hogy mostanra kivétel nélkül minden hazai szolgáltatónál átlépte a 100 millió forintot az egy ügyfélre jutó átlagos vagyon. A listát a Bank Gutmann vezeti 1,1 milliárd forinttal, amelyet az Apelso Wealth Management követ 757 millióval, a harmadik helyen pedig a Concorde Értékpapír áll 637 millió forinttal.
A belépési küszöbök emelése általános trenddé vált a piacon. A Hold Alapkezelő 120 millióról 160 millióra, míg az OTP digitális privátbankja 20 millióról 50 millió forintra növelte az elvárt minimumot. A legmagasabb belépési korlátot továbbra is a Bank Gutmann szabja meg mintegy 355 millió forinttal, amelyet az OTP kiemelt szegmense és az Apelso követ 300-300 millióval. A legalacsonyabb belépési határt jelenleg az SPB húzta meg 40 millió forintnál.
Bár szektorszinten csökkent az ügyfelek száma, az Apelso, a Raiffeisen és az Erste jelentős állománybővülést tudott felmutatni a számlák számában. A teljes kezelt vagyon tekintetében változatlanul az OTP Private Banking a piacvezető, amely 3899 milliárd forinttal a teljes hazai állomány 29 százalékát kezeli. Mögötte az MBH Private Banking és a K&H Private Banking áll. A legdinamikusabb féléves vagyonnövekedést a Concorde érte el 14 százalékkal, amelyet az Apelso követ 13 százalékkal, valamint a Hold 7 százalékkal.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A hatalmas, 13 600 milliárd forintos állományt mindössze 496 privátbankár kezeli az országban, ami jelentős leterheltséget jelent. Egy tanácsadóra átlagosan 128 számla jut, ráadásul a legmagasabb ügyfélszámmal a K&H bankárai dolgoznak, miközben a legexkluzívabb kiszolgálást az Apelso nyújtja, ahol egy-egy szakember csupán 15 számláért felel.
A befektetési szokásokat vizsgálva látszik, hogy a vagyon legnagyobb része, mintegy 44 százaléka továbbra is befektetési alapokban fekszik. A kötvények 21 százalékot tesznek ki, míg a részvények aránya növekvő tendenciát mutatva elérte a 20 százalékot. A devizaösszetételt tekintve az ügyfelek látványosan felülsúlyozták a forintot, amely a portfóliók közel felét adja, miközben az euró 33, a dollár pedig 14 százalékot képvisel.
A jövőre nézve a szolgáltatók többsége mérsékelt, 4–8 százalékos vagyonbővüléssel számol. Bár a kockázatok megítélése enyhült, a makrogazdasági és geopolitikai bizonytalanságok mellett a szabályozási környezet változásai – különösen a vagyonadót, a tartós befektetési számlákat és a bizalmi vagyonkezelést érintő kérdések – továbbra is óvatosságra intik a piac szereplőit. A hagyományos szolgáltatóknak emellett alkalmazkodniuk kell az erősödő versenyhez, a neobankok térnyeréséhez, valamint a generációváltással átalakuló ügyféligényekhez is.
Meghökkentő módszerrel fosztják ki a magyar bankszámlákat: így manipulálják az áldozatokat a dörzsölt bűnözők
Enyhén csökkent az elektronikus pénzforgalomban elkövetett sikeres visszaélések száma és az okozott kár 2026 első negyedévében Magyarországon
Új biztonsági funkcióval bővült a Revolut: a felhasználók már napi költési limiteket is beállíthatnak a bankkártyás fizetésekre, készpénzfelvételre és átutalásokra.
A Tisza-kormány új adócsomagja alapvetően átírja a bizalmi vagyonkezelés szabályait, így 2026. augusztus végétől megszűnik az eddigi ötéves adómentesség
A heti forgalom 102,8 milliárd forint volt az előző héten elért 104,7 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.
Családi pótlék utalás 2026 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Csapdába eshetnek az 50 feletti magyar szülők: a tehermentes családi ház miatt mehet tönkre a gyerekek jövője?
Az ingatlan sok szempontból remek befektetés, de pontosan azok a tulajdonságai, amik befektetésként vonzóvá teszik, biztosítéki szerepben komoly hátrányt jelentenek.
A 12 hónapos diszkont kincstárjegyekből a tervezett mennyiséget értékesítették, a tízéves fix és változó kamatozású kötvényekből a meghirdetettnél kevesebbet fogadtak el.
Az új ügyfeleknek elérhető akcióban évi 4 százalék feletti hozamú megtakarítási számlát kínál a nemrég itthon is fióktelepet nyitó cég.
Régi, bevált módszerrel kaszáltak hatalmasat ezek a magyarok: rengeteg ingyen pénz landolt a számlákon
Mind az önkéntes nyugdíjpénztárban, mind pedig az egészségpénztárban gyűlnek és szaporodnak a későbbi évekre eltett forintok.
A magyar részvények 2026 első fél évében 26,6 százalékos hozamot értek el, miközben a feltörekvő piaci részvények 23,8 százalékkal, a nyersanyagok pedig 11,8 százalékkal emelkedtek.
Ilyen új módszerrel fosztják ki a gyanútlan autósokat: egyetlen kattintással úszhat az összes pénzed
Újabb megtévesztő SMS‑hullám érte el a magyar felhasználókat: ezúttal a „Rendőrség” nevében küldenek üzenetet
Rendkívüli helyzet: minden pénzt elszív a mesterséges intelligencia, súlyos bajba került a népszerű amerikai szoftvergyártó
A visszaesés mögött egyértelmű iparági átrendeződés húzódik meg.
A csalók banki ügyintézőnek kiadva magukat telefonon ráveszik áldozataikat a kincstári számla megnyitására, majd megszerzik a belépési adataikat, és ellopják a megtakarításaikat.
A Prémium Magyar Állampapír új sorozatának kibocsátását egy technikai részlet indokolja.
Szakértővel beszélgetünk a befektetések, a tőkepiacok és a magyar lakosság pénzügyi gondolkodásának legfontosabb változásairól.
Idén májusban történelmi csúcsra, 61,1 milliárd euróra emelkedett a Magyar Nemzeti Bank devizatartaléka.
Így igényelhető rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2026-ban: ezek a feltételek, ekkor érkezik az összeg
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évi két alkalommal nyújt anyagi segítséget a rászoruló gyermekek ellátásában, de más módon is enyhítheti a család anyagi terheit.
Dolláralapon mérve a nigériai tőzsde vette át a vezetést a világ legjobban teljesítő részvénypiacai között,