Személyi igazolvány készítés ára 2026-ban: ezekben az esetekben kerül pénzbe a lejárt igazolvány cseréje

Egyik legfontosabb okmányunk a személyi igazolvány, melyet jó mindig magunknál tartani, valamint ügyelni rá, hogy érvényes legyen. A lejárt vagy elvesztett személyi igazolvány megújítása fontos teendő: a viszonylag gördülékeny eljárás nem minden esetben ingyenes! Mennyibe kerül a személyi igazolvány készítése? Mikor díjmentes az új okmány igénylése? Van-e lehetőség online ügyintézésre? Összeszedtünk minden fontos tudnivalót a személyi igazolvány 2026-os igénylését illetően.

A személyi igazolvány a legfontosabb alapokmánynak számít, mely a személyazonosság igazolásához és a különféle ügyintézésekhez egyaránt szükséges. Emiatt nem csupán arra érdemes odafigyelni, hogy magunknál tartsuk, hanem arra is, hogy érvényes legyen. Bár korábban díjmentes volt a folyamat, ahogy arról a Pénzcentrum oldalán is beszámoltunk, a tavalyi évtől kezdve a személyi igazolvány igénylés bizonyos esetekben költségekkel járhat.

Alapvető tudnivalók: Mikor ingyenes a személyi igazolvány csere?

A jó hír, hogy a jelenlegi szabályozás értelmében a személyi igazolvány igénylése az esetek többségében továbbra is illetékmentes. Nem kell fizetnünk az eljárásért a következő esetekben:

Érvényesség lejárata: Ha a személyi igazolvány lejárt, vagy a 60 napon belül lejáró okmány cseréjéről szeretnénk gondoskodni.

Adatbeli eltérés: Ha a tároló elem nem vagy hibásan tartalmazza az adatokat, vagy ha a személyi igazolványon tárolt adatokban változás történik.

Névváltozás családi állapot változása miatt: Ha megváltozott a nevünk (például házasságkötés vagy válás miatt).

14 éves kor alatt: újszülöttek első igazolványa kérésekor, valamint 14. életév betöltése előtt az ideiglenes és állandó okmány kérésekor.

Hibás, nem működik: A kártya gyártáshibás, vagy ha az e-személyi chipje nem működik megfelelően, vagy hibás adatokat tárol.

70 év felett: Ha a 70 életévét betöltött személy 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kiállítását kéri.

Személyi igazolvány készítés ára 2026-ban

Bár az alapeljárás tehát ingyenes, egyes esetekben a személyi igazolvány ára a kérelmező állampolgárra hárul – elsődlegesen bizonyos mulasztások vagy extra igények esetén.

Elvesztett vagy megsemmisült okmány.

Megrongálódott személyi igazolvány – ha az adatok nem olvashatóak.

Gyorsított eljárás – személyi igazolvány igénylése soron kívül, sürgősséggel.

Tehát a lejárt személyi igazolvány ára 0 Ft, ám ha szeretnénk gyorsított ügyintézéssel kézhez kapni, azért már fizetnünk kell. A fentebb említett, díjmentes esetektől eltekintve az eljárásoknak meghatározott díjszabása van, mely 2025. február 1-től az alábbiak szerint alakul:

az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítása 3 100 Ft,

az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása 7 700 Ft,

az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása és belföldön, postai úton könyvelt küldeményként történő kézbesítése 9 700 Ft,

az állandó személyazonosító igazolvány kizárólag belföldön, postai úton könyvelt küldeményként történő kézbesítése 2 000 Ft.

Újdonságnak számít tehát tavaly február óta, hogy a korábban ingyenes postázásért immár 2 000 forintos kényelmi szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az említett gyorsított eljárást illetően nem érhető el központi árazásról szóló információ – ez a szolgáltatás ugyanis nem áll rendelkezésre valamennyi kormányablakban. A személyi igazolvány gyorsított eljárásban történő kiállításának díjáról az egyes kormányablakoknál érdemes tájékozódni.

Ügyintézés folyamata: Kormányablak vs. Online lehetőségek

A kormányablak személyi igazolvány ügyintézés tekintetében továbbra is a legbiztosabb pontnak számít. A fényképkészítés és az ujjnyomat-vétel miatt a fizikai jelenlét az első kiállításkor, illetve a megújításkor is elkerülhetetlen. A kérelmezést személyesen intézhetjük:

bármely kormányablaknál

Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Kormányablakánál,

a nyilvántartást kezelő szervnél, valamint

a konzuli tisztviselőnél, ha az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelmet a magyar állampolgár terjeszti elő.

Előfordulhat, hogy tartós betegség vagy fizikai mozgáskorlátozottság miatt valaki nem tud ezeken a helyeken megjelenni. Aggodalomra semmi ok, ilyenkor – orvosi igazolás birtokában – kérésre a lakcímen vagy tartózkodási helyen is rögzíthetik a szükséges adatokat.

Személyi igazolvány online igénylése

Alapesetben az ügymenet tehát személyes jelenlétet igényel, azonban ha szeretnénk felgyorsítani, zökkenőmentessé tenni a folyamatot, érdemes a hozzánk közeli kormányablaknál előzetesen időpontot foglalni, vagy a Kormányablak mobilalkalmazáson belül figyelni az egyes kormányablakok aktuális telítettségét.

Van ugyanakkor egy olyan verzió, amikor magát a pótlási folyamatot is megindíthatjuk online, a magyarorszag.hu ügyintéző felületén keresztül! Abban az esetben, ha az érvényes okmányunk elveszett, ellopták vagy megsemmisült, a személyi igazolvány cseréje elektronikus úton is megindítható.

Az online személyi igazolvány ügyintézés főként a pótlás bejelentésére és az adminisztratív folyamatok elindítására korlátozódik. Az ügyfélkapu személyi igazolvány funkcióival lekérdezhetjük okmányunk érvényességét, és elvesztés esetén azonnal letilthatjuk azt, megakadályozva a visszaéléseket.

Milyen iratokra lesz szükség személyi igazolvány cseréjekor?

Az ügyintézés alapfeltétele a személyazonosság igazolása. Személyi igazolvány csere folyamatához 2026-ban az alábbi dokumentumokra van szükség:

Érvényes vagy le nem járt okmányok: Ha rendelkezére áll érvényes (vagy egy éven belül lejárt) személyi, útlevél vagy kártyaformátumú jogosítvány.

Okmányok hiánya esetén: Ha nincs érvényes igazolványunk, bemutathatjuk magyar születési vagy házassági anyakönyvi kivonatunkat.

Adatváltozás (pl. név vagy doktori cím): Ilyenkor az alapul szolgáló okiratot (házassági anyakönyvi kivonat, doktori oklevél) kell bemutatni.

Képviselet esetén: Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy ügyintézésekor a törvényes képviselőnek is igazolnia kell saját személyazonosságát, illetve be kell mutatnia a képviseleti jogosultságot igazoló határozatot.

Online pótlás: Ha elveszett okmányt szeretnénk pótolni Ügyfélkapun keresztül, meg kell adni a pótlás okát, a kézbesítési módot, lopás esetén pedig a rendőrségi feljelentés ügyszámát.

Teendők lejárt személyi igazolvány esetén

Sokan csak a reptéren vagy a banki ügyintézés során döbbennek rá, hogy az okmányuk érvényessége lejárt. Pedig mindazok, akik érvényes Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkeznek, automatikusan értesítést kapnak (hacsak ki nem kapcsolják a funkciót) arról, ha személyi igazolványuk, jogosítványuk, forgalmi engedélyük vagy útlevelük érvényessége lejár.

Ez azért is hasznos lehet, mert a személyi igazolvány érvényességi ideje korosztályonként változik! Az okirat érvényesége, ha a tulajdonos:

a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,

a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,

a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

70 éves kor fölött kérelmezhetjük, hogy a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra.

Mennyivel a lejárat előtt érdemes elindítani a folyamatot?

A lejárt személyi igazolvány megújítás jobb, ha nem marad az utolsó pillanatra. Ideális esetben a lejárati dátum előtt 30-60 nappal érdemes időpontot foglalni a kormányablakba.

Bár az új okmány gyártási ideje általában kb. 8 nap, a csúcsidőszakokban (például a nyári szabadságolások előtt) a várakozási idő megnyúlhat. Ha időben lépünk, elkerülhetjük a sürgősségi eljárással járó plusz költségeket és stresszt.

Büntetések és korlátozások lejárt személyi igazolvány használata esetén

A lejárt okmány használata nem csupán adminisztratív kellemetlenség, hanem komoly korlátozásokat is vonhat maga után:

Banki ügyintézés blokkolása: A pénzintézetek a pénzmosás elleni törvény miatt kötelesek ellenőrizni az ügyfelek adatainak érvényességét. Lejárt személyivel nem tudunk utalni, hitelt felvenni, de még készpénzt felvenni sem a fiókban.

Az EU-n belüli utazáshoz elengedhetetlen az érvényes személyi. Ennek hiányában megtagadhatják a felszállást a repülőgépre vagy visszafordíthatnak a határról.

Helyszíni bírság: Közúti vagy közterületi ellenőrzés során a rendőrség szankcionálhatja, ha valaki nem rendelkezik érvényes személyazonosító okmánnyal (vagy helyettesítő dokumentummal, pl. útlevéllel).

Hivatalos ügyek: A választásokon való részvételtől kezdve a postai csomagátvételig szinte mindenhol falakba ütközünk.

Az eSzemélyi és az online funkciók

A modern, tároló elemmel ellátott okmányok sokkal többet tudnak egy egyszerű plasztik kártyánál. A személyi igazolvány aktiválása után (amelyhez a kapott PIN-kód szükséges) az új típusú okmány alkalmas lehet elektronikus aláírásra és digitális ügyintézésre is.

Fontos, hogy a megfelelő módon aktiváljuk az eSzemélyit, amely 2026. januárjától már a Digitális Állampolgár applikációban is megtehetünk: Ennek köszönhetően nincs szükség külön alkalmazás használatára vagy kormányablakos közreműködésre az aktiválási folyamathoz, így a DÁP-regisztráció is gyorsabban és egyszerűbben elvégezhető.

Az aktiváláshoz szükséges az okmány igénylésekor kapott, zöld színű kódkártya, amely az ötjegyű aktiváló kódot tartalmazza. Amennyiben a kódkártya nem áll rendelkezésére, az eSzemélyi aktiválása kizárólag személyesen, kormányablakban lehetséges.

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) – Személyi igazolvány 2026

Mennyi idő alatt készül el az új személyi igazolvány?

Az okmány elkészülési ideje általában 8-20 nap, de a gyakorlatban sokszor már egy héten belül megérkezik postai úton vagy átvehető a választott kormányablakban. 2026-ban már kérhető SMS vagy e-mail értesítés, így azonnal értesülünk, amint az okmány elkészült.

Lehet-e ideiglenes személyi igazolványt kérni?

Igen. Amennyiben egyáltalán nem rendelkezünk érvényes okmánnyal (például elvesztés vagy lejárat miatt), az ügyintézés során kérhetünk ideiglenes személyit. Ez azonnal elkészül, és korlátozott ideig alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön.

Milyen okmány kell a gyerekeknek?

Ma már az újszülötteknek is kötelező a személyi igazolvány, ha külföldre utaznak, de belföldön is ez a legpraktikusabb azonosító. 14 év alatti gyermek esetén mindkét szülő hozzájárulása szükséges az igényléshez (vagy az egyik szülőé, ha rendelkezik a másik szülő írásos beleegyező nyilatkozatával).

Kell-e vinni fényképet az ügyintézéshez?

Nem. A fotót a helyszínen, a kormányablakban készítik el digitális formátumban. Ez a szolgáltatás ingyenes és része a folyamatnak.

Mi a teendő, ha ellopták a személyimet?

Ebben az esetben haladéktalanul be kell jelenteni a lopást bármelyik kormányablakban, rendőrkapitányságon vagy akár online, az Ügyfélkapun keresztül. A letiltás azonnal megtörténik, így megelőzhetőek a visszaélések.

Használható-e a lejárt személyi, ha már igényeltem az újat?

Amint az okmány lejár, jogilag azonnal érvénytelenné válik, és semmilyen hivatalos azonosításra nem használható fel. Fontos tudni, hogy az új igénylésekor kapott adatlap önmagában nem helyettesíti a személyi igazolványt, nem alkalmas sem utazásra, sem banki azonosításra, csupán a kérelem benyújtását igazolja.

Ebben az átmeneti időszakban kizárólag érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély vagy az ügyintézéskor kért ideiglenes személyazonosító igazolvány használható személyazonossága igazolására.