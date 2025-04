Mégsem sikerült megmenteni a Dunai Vasműt? Itt az újabb csőd: még több dolgozót küldhetnek el

Újra eladósorba került a Dunaferr egykori vagyona, miután a Liberty Steel tulajdonában lévő két cég felszámolás alá került - közölte a G7. A jövőbeli működés során várhatóan 2600 helyett csak 1800 munkavállalóra lesz szükség, miközben a leendő tulajdonosoknak jelentős környezetvédelmi kötelezettségekkel is számolniuk kell.

A brit-indiai Liberty Steel tulajdonában lévő két dunaújvárosi cég vagyonára április 23-ig tehetnek ajánlatot a potenciális befektetők. A felszámolók értékelése szerint a jövőbeni működéshez összesen 1800 dolgozóra lesz szükség - írta korábban a 24.hu. A kohászattal foglalkozó Duna Furnace Kft. vagyonával alapítandó társaság működtetéséhez legalább 800 munkavállalóra, míg a hengereléssel foglalkozó Dunarolling Kft. további üzemeltetéséhez 1000 dolgozóra lesz szükség.

A leendő befektetőknek azonban jelentős környezetvédelmi terhekkel is számolniuk kell. A Duna Furnace esetében ez 24,6 milliárd forintot jelent, amely a levegővédelmi határértékek betartásához szükséges porleválasztók és folyamatos ellenőrzési rendszer kiépítését fedezi. Emellett a vállalat 2026. október 31-ig egy új elektromos ívkemence létesítését is vállalta, bár ennek megvalósíthatóságával kapcsolatban már korábban is kételyek merültek fel. A Dunarolling Kft. esetében a környezetvédelmi teher valamivel alacsonyabb, 1,5 milliárd forint, amely a környezet- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási szabályok betartásához szükséges.

"Általános az elkeseredettség, különösen azok körében, akik egész életükben ott dolgoztak" - nyilatkozta a G7-nek a vasmű egyik korábbi dolgozója. A volt csoportvezető szerint a cégnél a pozíciók 90 százaléka betanított munka, ami megnehezíti az elbocsátott dolgozók elhelyezkedését más területeken. "Az az érzésük, hogy nem kellenek senkinek. Ráadásul a vezetőktől semmilyen információt nem kapnak." A dolgozók helyzetét tovább nehezíti, hogy bár folyamatos váltott műszakban dolgoznak, a fizetésüket a műszakpótlékok megvonásával csökkentették, ami a gyakorlatban 33 százalékos bércsökkenést jelent.

A Dunaferr válsága évek óta húzódik. A kormány saját számításai szerint már több mint 70 milliárd forintot költött a Dunai Vasmű életben tartására, egyelőre mérsékelt sikerrel. A cél, hogy a dolgozók elbocsátása minél kevésbé sokkszerűen és lehetőleg minimális politikai zajjal történjen.

A Liberty Steel problémái nem korlátozódnak Magyarországra. A cégcsoport csehországi ostravai acélgyárában tavaly májusban leállították a bérek kifizetését, majd júliusban több mint 600 munkás mondott fel, később pedig további 1600 dolgozót bocsátottak el. A csehországi vállalat szintén eladósorba került, az ajánlattételi határidő itt is április 23.

Hasonló helyzetben van a Liberty Galați, Románia legnagyobb kohászati kombinátja is, ahol márciusban csődmegelőzési eljárást kezdeményeztek. A termelést már kilenc hónappal korábban leállították, a fizetések késnek. Radu Ionescu vezérigazgató az amerikai acélimportra kivetett vámokat, a magas energiaárakat és az EU-t elárasztó olcsó importtermékeket nevezte meg a nehézségek fő okaiként. A romániai üzemnek 4500 alkalmazottja van.

Tavaly decemberben felmerült, hogy a svájci Duferco és a szlovák Minerfin ideiglenesen működtetné a Dunai Vasmű nagyobb részét. Hamarosan kiderülhet, hogy tulajdonosi szerepvállalásuk szóba kerülhet-e a jelenlegi értékesítési folyamatban.