Hatalmas vagyonáról vallott Kapitány István: elképesztő fizetést tett zsebre Shell-alelnökként a miniszter

Megjelentek az új Országgyűlés tagjainak első vagyonnyilatkozatai. A leggazdagabb képviselőnek Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számít, aki több mint 6 milliárd forintnyi értékpapír- és részvényvagyont vallott be - a korábbi Shell-alelnök nem is tart igényt miniszteri bérére, azt egy az egyben egy gyermekmentő alapítványnak utalja. Orbán Anita külügyminiszter százmilliós nagyságrendű befektetésekkel és részvényopciókkal rendelkezik, míg Magyar Péter miniszterelnök minden korábbi adósságát rendezte, és több tízmillió forintos megtakarítást tüntetett fel vagyonnyilatkozatában.

Éjjel megjelentek az új parlament tagjainak vagyonbevallásai, illetve Orbán Viktor volt kormányfő utolsó nyilatkozata is. Orbán bevallásában sok meglepetés nincs a korábbi évekhez képest, a feleségével közös bankszámláján lévő összeg az év elején leadott nyilatkozathoz képest majdnem megduplázódott: az akkori 5 millió forint helyett már 9 millió forintot tüntetett fel.

Korábban kormányfőként bruttó 5 millió forintot keresett, emellé felvette 2 milliós képviselői fizetését is. Ingatlanok tekintetében továbbra is felerészben tulajdonosa a XII. kerületi ingatlanának, és egyedüli tulajdonosa egy felcsútinak, egyéb tartozásról, ingóságról, követelésről nem számolt be.

Kiderült, mekkora Kapitány István vagyona

A leggazdagabb képviselő Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki bevallása szerint tulajdonosa egy II. kerületi 1112 négyzetméteres beépítetlen területnek, van Balatongyörökön egy 1882 négyzetméteres szintén beépítetlen területe egy bontandó házzal, valamint egy 2233 négyzetméteres zártkerttel is rendelkezik, és felerészben övé a spanyolországi Malagán egy 340 négyzetméteres üdülő, amit 2023-ban vásárolt.

A Shell korábbi globális alelnöke bevallott egy 2010-es Maserati Gran Tourismót, illetve van egy Tesla Model 3-asa is. A valaha legmagasabb szintre jutó magyar menedzser utoljára 2024-ben dolgozott az olajipari multinál, globális alelnökként akkor fizetése bruttó 49 millió forint volt. A majd' 40 év alatt, amit lehúzott a vállalatnál különféle vezető posztokon komoly vagyont halmozott fel: összesen 8,4 millió eurója (kb. 3 milliárd forintja) értékpapírszámlán, ugyanilyen megtakarítási formában még 58,7 millió forintja, részvényben pedig 8,74 millió eurót (kb. 3,1 milliárd forintot) tart. A bankszámláján forintban és devizában 87 millió forintja van, és bevallott 1 millió forint készpénzt is.

Kapitány egyébként hétfőn azt is bejelentette, a miniszteri fizetésére nem tart igényt, azt teljes mértékben felajánlja a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány részére.

Kármán András Airbnb-zik

Kármán András pénzügyminiszter rövid távú szálláshely-szolgáltatásból is rendelkezik jövedelemmel, bevallása szerint ebből havi bruttó 200 ezer és 500 ezer forint között keres. Vagyonnyiltkozatába beleírt egy 320 négyzetméteres budaörsi ingatlant, ami felerészben az ő tulajdona, ezek mellett egy Volkswagen Arteon gépkocsival rendelkezik.

4130 euró (kb. 1,4 millió forint) értékben van Erste-részvénye, és valamivel több mint 16 milliója Erste nyugdíjpénztári megtakarításban pihen, emellett volt munkaadója felé van egy 6,8 milliós hiteltartozása is. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank nyugdíjcélú megtakarítási rendszerében is van több mint 58 millió forintnyi megtakarítása - ennek 2011 és 2014 között volt igazgatósági tagja.

Busás fizetés helyett ült be a kormányba Orbán Anita

Orbán Anita külügyminiszter bevallása szerint tulajdonosa egy 151 négyzetméteres 11. kerületi lakásnak erkéllyel, garázzsal és tárolóval 2019 óta, valamint van egy 362 négyzetméteres erdője 1997 óta Gáborjánban. Lakáskiadásból 500 ezer és 1 millió forint közti jövedelme származik.

A korábbi Vodafone-vezérigazgató helyettes utoljára bruttó 7 milliót keresett, emellett egy meg nem nevezett társaság igazgatótanácsi tagjaként további bruttó 1 és 5 millió forintos jövedelemre tett szert, mielőtt kormánytag lett.

Befektetések között 63 565 font (kb. 26 millió forint) névértékű Vodafone-részvény, 165 886 eurónyi (kb. 59 millió forint) Hold Euro befektetés, 256 818 dollárnyi (kb. 79 millió forint) Hold USD befektetés, 118 802 dollárnyi (kb. 36 millió forint) Erste USD befektetés, 5 546 eurónyi (kb. 2 millió forint) Erste Euro befektetés és 262 555 forintnyi Erste HUF befektetés szerepel. Rendelkezik még 2,92 millió cseh korona (kb. 43 millió forint) értékű Draslovka Group részvényopcióval. Van továbbá 17 millió forint banki számlakövetelése.

Magyar Péter kifizette minden adósságát

Magyar Péter miniszterelnök továbbra is van egy 216 négyzetméteres lakóháza a XII. kerületben, ami a Varga Judittól történő válása után teljesen a tulajdonába került, emellett van még egy 49 négyzetméteres lakása és egy 25 négyzetméteres garázsa a XII. kerületben. Válás után övé lett egy balatonhenyei kivett beépítetlen terület is. Január végén még 3,4 millió forintos hitelkártya-tartozása és 5,8 milliós magánszemélyek felé fennlévő tartozása volt, amit mostanra törlesztett.

Értéktárgyai között szerepel egy Volvo XC60 és egy Yamaga pianínó, emellett van még két értékes festménye. Megtakarításai részletezése szerint Accorde Abacus abszolút hozamú alapban 10 millió forintja van, OTP Prémium befektetési jegyben 15 millió forintja, OTP Optima tőkegarantált befektetési jegyben 10 millió forintja, OTP euró rövid kötvényalapban 35 ezer eurója (kb. 12.5 millió forint), Hold 2000 nyílt végű vegyes értékpapíralapban szintén 35 ezer eurója, valamint 4iG-részvényei is vannak.

Januárhoz képest 3 millió forintról 5 millióra növelte készpénzállományát, a bankszámláján 2,4 millió forint és 54 767 euró, vagyis kb. 20 millió forint van. Magyar Péter továbbra is 100 százalékos tulajdonosa az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt.-nek, ám a vezérigazgatói posztot már nem ő tölti be. Korábbi közlés szerint a vezetői tisztséget április végén átadta testvérének, Magyar Mártonnak.

Forsthoffer Ágnesnek nincs tartozása

Forsthoffer Ágnes házelnök tulajdonosa egy 2002-ben vett 22 hektáros mezőlaki rétnek, valamint egy 2011-ben vásárolt, 1938 négyzetméteres csopaki gyümölcsösnek és szőlőnek, amelyen egy 68 négyzetméteres gazdasági épület is található. Befektetési alapban 58 millió, kötvényekben 10 millió forintja van, ezenfelül 38 ezer forintnyi részvénnyel és egy 3,2 milliós biztosítással is rendelkezik.

2 millió forint készpénzt tüntetett fel vagyonnyilatkozatában, számlakövetelése 6,3 millió forintban és 857 812 forint devizában, míg más szerződésből fakadóan 3,1 millió forint. Tartozás nincs, tiszteletdíja mellett ügyvezetőként van rendszeres jövedelme, ami a 200 és 500 ezer forint közötti havi bruttó bevételt jelent.

Ekkora a miniszterek vagyona

Gajdos László 18 431 703 forint megtakarítással rendelkezik feleségével közös számláján, a nyíregyházi állatkert igazgatójaként 1-5 millió forint között volt a havi bruttó bére, a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kurátoraként havi bruttó 0,5-1 millió forint között volt a fizetése.

Nyíregyházán egy 478 négyzetméteres telken álló 160 négyzetméteres lakóház feles tulajdonosa, és a városban van egy 621 négyzetméteres telken álló 309 négyzetméteres lakóháza is üzlethelyiséggel együtt, ennek is felerészben tulajdonosa, a szüleitől kapta ajándékba. Szintén a szüleitől kapta háromhutai üdülőjét, ami egy 408 négyzetméteres telken álló parasztház, ennek szintén felerészben tulajdonosa. Résztulajdonosa egy 800 négyzetméteres nyíregyházi műhelynek és egy kéthektáros nagyszállási szántónak is.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy 78 négyzetméteres V. kerületi lakás tulajdonosa felerészben, van még egy 493 négyzetméteres telken álló 120 négyzetméteres nyaralója Siófokon, aminek szintén felerészben tulajdonosa, emellett Balatonvilágoson egy 522 négyzetméteres telken álló 120 négyzetméteres családi ház egyhatoda az övé. A 2015-ben vett Ford S-maxa mellé 2025 nyarán egy Aprilia SR GT 125-ös motorkerékpárt is vásárolt.

165 860 euró (kb. 59 millió forint) tőkepiaci befektetéssel rendelkezik és 74 238 angol font (kb. 30 millió forint) nyugdíjmegtakarítással. Forintban és devizában (angol fontban) 21,6 millió forint bankbetétje is van. Magánszemélyekkel szemben egymillió forint tartozást vallott be.

Képviselővé választása előtt a Wáberer Medical Center és a bristoli Emersons Green Hospital ortopéd sebészeként is havi bruttó 1-5 millió forint közti jövedelme volt, a Sportkórház főorvosaként havi bruttó 200 ezer és 500 ezer forint közötti összeget keresett.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter elerészben tulajdonosa egy 550 négyzetméteres telken álló 110 négyzetméteres lakóháznak Budapesten, más ingatlan nincs. Megtakarítása 5,9 millió forint készpénz, más értéke nincs, korábban ügyvédként havi bruttó fél és egymillió forint közötti összeget keresett.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter két lakóház tulajdonosa Kadarkúton, az egyiket örökölte és felerészben az övé. Ezen felül van még 8100 négyzetméternyi fásított területe is Visnyén, amit szintén örökölt. 2 millió készpénzmegtakarítása van, ebből 1,4 millió euróban, más értéke nincs. Korábban önkormányzati képviselőként havi bruttó 200 ezer forintnál, ügyvédjelöltként havi bruttó félmillió forintnál kevesebbet keresett, emellett bérleti díjból is származott havi bruttó kétszázezer forintot meg nem haladó jövedelme.

Pósfai Gábor belügyminiszter Budaörsön felerészben tulajdonosa egy 132 négyzetméteres családi háznak, és két társasházi lakása is van a XI. kerületben. 107 millió forintnál is több megtakarítása van állampapírokban, befektetési jegyekben és készpénzben, tartozása nincs. Három autója van, egy Nissan Qashquai, egy Kia Sportage és egy Kia Ceed, családi cége, a K&G OPUS Oktatási Tanácsadó Kft. tulajdonosa, fizetést nem vesz fel. Korábban havi bruttó 1 és 5 millió forint közötti fizetést kapott a Tisza Párt operatív vezetőjeként.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszternek Óbudán egy 90 négyzetméteres társasházi lakása és egy garázsa van, előbbinek felerészben, utóbbinak negyedrészben a tulajdonosa. Ezen kívül Edelényben örökölt egy házat. Értéktárgyai között egy Volkswagen Tiguan és egy Honda Forza 300-as motor szerepel. 21 millió forintos megtakarításról számolt be. Korábban havonta bruttó 500 ezer és 1 millió forint közötti szolgálati járadékot kapott, miniszteri kinevezése előtt tartalékos katonaként és címzetes egyetemi tanárként is volt bevétele.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter két XII. kerületi ingatlan feles tulajdonosa, emellett megfogalmazása szerint egy 49 négyzetméteres XIII. kerületi társasházi lakás és 16 négyzetméter terasz tulajdonosa "leszek majd! előszerződés van, 75% kifizetve" - azaz vélhetően egy újépítésű ingatlanról van szó, amit még nem adtak át. Tanács részletesen leírta azt is, miből fogja a maradékot kifizetni, 2026 második felében lesz felerészben ővé ez a lakás. Több sportautót is bevallott, van egy Ford Thunderbird-je, egy 2005-ös Mercedes Benz CLK 320-asa, és egy BMW 330-asa is. Emellett egy Alfa Romeo Mito és egy Ford Fusion is szerepel a bevallásában. Állampapírban 110 000 000 forintja, befektetési számlán 40 700 000 forintja, bankbetétben 36 millió forintja és 92,8 millió forintnyi eurója van. Lakáshiteltartozása 43,65 millió forint. A Tisza Párt kancellárjaként bruttó 1-5 millió forint volt a fizetése, ahogy az IFUA Horváth & Partners tanácsadó cégnél is.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért felelős miniszter felerészben tulajdonosa egy XVI. kerületi, 916 négyzetméteres telken álló 150 négyzetméteres lakóháznak, és egy másik XVI. kerületi családi ház egyharmadának is. 2025-ben vásárolt egy Ford Kugát, egyéb ingóságként festményeket tüntetett fel "különösebb érték nélkül", kb. 2000 könyvet és három antik biedermeier bútort - mind családi örökség. Euróban 14,2 millió forint megtakarítása van a folyószámláján, és még 605 ezer forint készpénzben, illetve félmillió forint egyéb követelést is feltüntetett. Emellett különböző befektetési alapokban 760 ezer forintja is van. Tartozása nincs, korábban szakértőként, üzletfejlesztési vezetőként, egyéni vállalkozóként és programszervezőként is havi bruttó fél-egymillió forintot, marketingvezetőként kétszáz-ötszázezer forintot keresett. A Tisza Párt alelnökségét díjazás nélkül végezte.

Mivel a többi miniszter, Ruff Bálint, Bóna Szabolcs, Görög Márta, Lannert Judit és Vitézy Dávid nem országgyűlési képviselők, a hivatali esküt is későbbi időpontban tették le. Ennek megfelelően vagyonnyilatkozatukat is csak később kötelesek nyilvánosságra hozni a kormány hivatalos honlapján.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA