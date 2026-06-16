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Rendkívüli bejelentést tett Kátai-Németh Vilmos: 2 hét extra szabadságot kap rengeteg magyar dolgozó

Pénzcentrum
2026. június 16. 07:10

A kormány három hétre növeli az apaszabadság időtartamát, amelyet egyúttal összehangol a csecsemőgondozási díjjal (CSED) és a szülői szabadsággal is. A jelenleg tíz munkanapos időtartam kibővítését Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter jelentette be.

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A parlamenti bejelentésre Novák Előd képviselő azon kérdése után került sor, amelyben azt firtatta, hogy Magyarország meddig marad még sereghajtó az apaszabadság terén. Kátai-Németh Vilmos egy kapcsolódó bejegyzésben is megerősítette, hogy a kabinet célja az apák családi jelenlétének hatékony támogatása a gyermek megszületését követően. A kormány 3 hétre emeli az apaszabadságot - fogalmazott.

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A CSED-del és a szülői szabadsággal való összehangolás a gyakorlatban lehetővé teszi majd a családoknak, hogy rugalmasabban osszák be, mikor melyik szülő maradjon otthon a gyermekkel.

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A hatályos szabályozás szerint az apákat tíz munkanap apaszabadság illeti meg, amelyet a gyermek születésétől, illetve örökbefogadás esetén a határozat véglegessé válásától számított negyedik hónap végéig vehetnek igénybe, legfeljebb két részletben. A juttatás mértéke az első öt napra a távolléti díj száz százaléka, míg a hatodiktól a tizedik napig annak negyven százaléka.

Az alapintézkedés ikerszületés esetén is tíz munkanapot biztosít, és a kedvezmény akkor is megilleti az apát, ha a gyermek halva születik, vagy utóbb elhalálozik. Fontos munkajogi garancia, hogy a munkáltató az apaszabadság ideje alatt felmondással nem szüntetheti meg a munkavállaló munkaviszonyát.
Címlapkép: Getty Images
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