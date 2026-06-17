Vegyes technikai képet mutat a BUX és a vezető részvények többsége, fontos szinteket figyelnek az elemzők.
Rendkívüli bejelentés érkezett a Paksi atomerőműből: nagy változás lépett életbe a hajnali órákban
Tervezett karbantartási munkálatok kezdődnek a Paksi Atomerőmű 3. blokkján. A kondenzátor tisztításának elvégzéséhez 110 MW-tal csökkenteni kell a blokk teljesítményét. A munkafolyamat június 17-én hajnalban indult, a blokk a karbantartás befejezését követően tér vissza névleges teljesítményére.
Tervezett karbantartási munkálatok miatt 110 MW-tal leterhelik a Paksi Atomerőmű 3. blokkját. Az intézkedésre egy szekunderköri berendezés, a kondenzátor tisztításának elvégzéséhez van szükség.
Az erőmű tájékoztatása szerint az üzemeltető személyzet 2026. június 17-én hajnali 3 órakor kezdte meg a munkafolyamatot. A karbantartás idején a blokk csökkentett teljesítményen üzemel.
A kondenzátor tisztításának befejezése után megkezdődik a blokk fokozatos felterhelése, amelyet követően ismét névleges teljesítményen működik majd.
Az Országos Atomenergia Hivatal közölte, hogy folyamatosan felügyeli az atomerőmű állapotát, és a 100 MW-ot meghaladó teljesítményváltozásokról a jövőben is tájékoztatást ad.
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Utoljára április 25-én tekerték le az atomerőművet ideiglenesen, összesen 276 megawattal.
Címlapi kép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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