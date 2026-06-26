Megoldódott a kritikus probléma a kánikulában: fontos bejelentést tett Hegedűs Zsolt

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Sikeresen befejeződött a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézetben, jelentette be közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A június végén meghibásodott berendezések és a tartós hőhullám miatt korábban átmenetileg módosítani kellett az intézmény műtéti rendjét - jelentette a Telex.
A tárcavezető beszámolója szerint az intézmény vezetésével tartott egyeztetésen áttekintették az aktuális feladatokat, és bejárták azokat a jelenleg raktárként használt műtőket is, amelyek felújítása már rendkívül időszerűvé vált. A miniszter hangsúlyozta, hogy elkötelezetten dolgoznak azért, hogy a daganatos betegek a lehető leghamarabb a legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek Magyarországon.
Az intézet hármas számú épületében található műtők klímarendszere még június 22-én állt le. A hiba elhárításához szükséges speciális alkatrészeket légi úton szállították az országba, így mostanra sikerült maradéktalanul helyreállítani a berendezések megfelelő működését.
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